Как световое загрязнение меняет ночное небо

Когда ярко освещенные горизонты и города, которые «никогда не спят», становятся нормой, легко забыть, как выглядит звездное небо. Новый короткометражный фильм Lost in Light II, посвященный световому загрязнению, — наглядное напоминание об этой проблеме.Астрофотограф Шрирам Мурали запечатлел засвечивание ночного неба на нескольких уровнях: от Сан-Франциско (уровень 8) до парка Долина гоблинов в штате Юта (уровень 1).Двухминутная панорама следует за созвездием Ориона, показывая, как световое загрязнение в крупных городах США скрывает почти все звезды. В то же время в сельских районах, свободных от ночной иллюминации, виден даже Млечный Путь.Для тех, кто живет в городе, звезды и Млечный Путь на небе могут показаться чем-то странным. Но в таких местах, как Национальные парки Арчес и Каньонлендс в штате Юта, густая россыпь созвездий — обычное дело.В мире есть несколько так называемых «Заповедников темного неба», где можно увидеть звезды и даже межзвездные пылевые облака в Млечном Пути. Международная ассоциация темного неба в США недавно присвоила такой статус участку площадью 1400 квадратных миль в Центральном Айдахо.Световое загрязнение не просто мешает обзору. В последние годы исследователи связали искусственное ночное освещение с целым рядом проблем, затрагивающих как людей, так и животных. Это и бессонные ночи, и еще более экстремальные последствия.«Менее чем за сто лет мы радикально изменили нашу ночную среду. И мы только начинаем осознавать последствия», — объясняет Мурали.Световое загрязнение влияет на наше здоровье, нарушает сон, увеличивает риск развития рака, диабета, гормональных нарушений и других заболеваний. Миллионы птиц каждый год погибают, врезаясь в ярко освещенные здания. Детеныши черепах из-за ночных огней сбиваются с пути и не доходят до моря.К счастью, существуют способы, как исправить ситуацию. Недавно Мурали выпустил еще одно видео о световом загрязнении, в котором приведено исследование разных районов Калифорнии. Предлагаемые решения по снижению влияния светового загрязнения включают использование экранированного освещения, светодиодов с низкой цветовой температурой (2700 K и менее) и датчиков движения вместо ламп, которые работают всю ночь.«Несколько городов и муниципалитетов недавно переключились на темное небо, и люди приветствуют изменения. Они практически не заметили каких-либо различий в освещении и признались, что совсем не любят резкий искусственный свет», — сообщил автор.«Борьба со световым загрязнением не означает, что вам придется выключить все свои огни. Это предполагает лишь более разумный подход к выбору освещения».