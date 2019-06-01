Как мутирует человечество на Марсе: мнение ученых

Колонизация Марса — одно из перспективнейших направлений современной космической отрасли. Однако самой большой проблемой станут не ракеты и не системы жизнеобеспечения, а сами люди, телам которых придется приспосабливаться к новым условиям.Ученые всего мира нацелены на то, чтобы отправить человека на Марс и, возможно, даже превратить пустынную планету в новый космический Эдем. Даже Илон Маск пообещал отправить на Марс экспедицию уже в 2024 году, не говоря уже о том, что NASA планирует вплотную заняться марсианской миссией после очередного полета на Луну.Но, несмотря на колоссальные ресурсы, которые уже вложены в создание технологической базы для колонизации Красной планеты, мы все еще довольно плохо понимаем себе процессы эволюционной адаптации, которые неизбежно повлияют на человека во время длительного пребывания в чужеродной среде. В недавнем интервью порталу Inverse эволюционный биолог и профессор Университета Райса Скотт Соломон рассказал о том, что ждет колонистов в долгосрочной перспективе и как мутации каскадно будут изменять их генотип.В январе 2018 года Соломон выступил с докладом на TEDx в Хьюстоне, в котором описал эволюционные изменения, которые, вероятно, испытают первые марсианские поселенцы. Он считает, что приблизительно через два поколения их кости станут крепче, иммунная система практически полностью откажет, беременность и роды будут проходить намного тяжелее, зрение станет близоруким, а средняя доза облучения на каждого жителя колонии будет в 5000 раз больше, чем у среднестатистического жителя Земли.Но самое главное утверждение Соломона заключается в том, что марсиане больше не должны будут размножаться с землянами.«Эволюция движется быстрее или медленнее в зависимости от того, какое преимущество дает виду новая мутация», поясняет профессор. Таким образом, если жители Марса получат мутацию, которая увеличит их шансы на выживание — это будет хорошо, но такие гены будут передаваться лучше всего внутри закрытой популяции. Кроме того, контакт с землянами со временем может стать смертельным для марсиан, равно как и наоборот. Помните «Войну миров» Уэллса? На Марсе нет микробов, способных вызывать заболевания, а потому иммунная система марсиан попросту разучится с ними бороться и в случае заражения окажется бессильной.Стоит отметить, что хоть слово «мутация» обычно имеет негативную окраску, в данном случае она может сыграть человеку лишь на руку. Каждый новый ребенок, рожденный на Земле, появляется на свет примерно с 60 мутациями, а на Марсе это число возрастет в тысячу раз. Мутируя, марсиане получат жизненно важные преимущества, которые позволят им справиться с тяжелыми условиями чуждой человеку планете. В частности, у них изменится тон кожи для защиты от агрессивного солнечного излучения, организм будет меньше зависеть от кислорода, а кости станут более плотными для противодействия потере кальция во время беременности.Соломон также предположил, что мы можем использовать CRISPR для целенаправленной разработки таких вот полезных мутаций. Напомним, что на днях астронавты МКС доказали, что эта методика по редактированию генома работает даже в космосе — так что в будущем генная инженерия может помочь человеку колонизировать множество иных миров. Кроме того, если в какой-то момент Земля станет непригодной для жизни, мы всегда сможем освоиться и на других планетах — даже если единственным способом долгосрочного выживания станет превращение человечества в совершенно другой вид.