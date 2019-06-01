NASA будет готовить астронавтов для полетов к Луне в подводной лаборатории





Этим летом несколько астронавтов аэрокосмического агентства NASA вместе с международной группой из профессиональных подводников примут участие в уже 23-й по счету миссии NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations), сообщает портал Space.com. В ее рамках астронавты на несколько суток спустятся на дно Атлантического океана у берегов Флориды, где будут жить в специальной подводной лаборатории, проводя исследования и проверку технологий, которые агентство собирается использовать в лунных миссиях начиная с 2024 года.

Как NASA готовит астронавтов

Миссия стартует 10 июня. Среди задач, которые будут поставлены перед командой – проверка научных инструментов и оборудования для работы на поверхности Луны, включая те, которые будут использоваться в космических миссиях по забору лунного грунта. Помимо этого, астронавты будут проводить мониторинг своего физиологического состояния, следить за сном, а также активно пользоваться технологиями дополненной реальности в качестве тренировочной практики ориентирования внутри жилого пространства.

Жить и работать астронавты, которые на 10 дней превратятся в акванавтов, будут в полноводной лаборатории Aquarius, расположенной на глубине 19 метров в 5,5 километра от побережья Южной Флориды. Среди прочей предстоящей активности астронавтов ожидает выход за пределы подводной станции для изучения окружающей среды.

«Данная подводная миссия сможет ясно продемонстрировать тесные параллели с предстоящими внутренними и внешними космическими исследовательскими миссиями. Прогулки по морскому дну, которые будут имитировать деятельность вне космического корабля, позволят нам провести проверку технологий, которые будут использоваться астронавтами в предстоящих космических лунных миссиях. Кроме того, мы планирует провести некоторые довольно сложные подводные исследования. Внутри станции Aquarius астронавты и акванавты будут заниматься различными экспериментами и исследованиями изменений человеческого организма, которые будут сопровождать людей в длительных космических путешествиях», — прокомментировал руководитель проекта NEEMO Билл Тодд.

Капитаном подводной команды станет астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти — обладатель рекорда продолжительности космического полета (199 суток 16 часов 42 мин) среди всех астронавтов ЕКА. В команду также включены: кандидат в астронавты NASA Джессика Уоткинс, профессор в сфере подводных биотехнологий Флоридского Атлантического университета, а также Вагенингенского университета Ширли Помпони, а также профессор Университет Южной Флориды и глава компании Ketone Technologies Агостино Скилла. Сопровождать их будет пара профессиональных техников, имена которых NASA не озвучивает.