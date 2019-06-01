На Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»





На сегодняшний день практически все космические агентства и частные компании намереваются построить станцию на Луне, но есть проблема — на спутнике нашей планеты нет строительных материалов. Их можно доставить с Земли, но по данным исследователей из некоммерческого института Laser Zentrum Hannover, транспортировка одного килограмма стройматериалов обойдется компаниям в 782 000 долларов. Чтобы предотвратить расходы, они предложили создавать строительные блоки из лунного реголита, используя лазерный 3D-принтер под названием Moonrise.

Известно, что 3-килограммовый аппарат Moonrise создавался на протяжении девяти месяцев, а его лазер и оптическая система — еще дольше. Он все еще находится на экспериментальной стадии, но создатели планируют отправить его на Луну уже в 2021 году. Он будет установлен на луноход PTScientists, для запуска которого будет использована ракета-носитель «Ариан-64».

3D-принтер напечатает кирпичи для лунной базы

Разработчики 3D-принтера поделились, что на данный момент они занимаются правильной настройкой лазера. Также им предстоит тщательно поработать над защитой аппарата — важно сделать так, чтобы он выдержал как падение на лунную поверхность, так и изменения температур.

Чтобы протестировать аппарат в земных условиях, исследователям также придется разработать материал, максимально похожий на лунный реголит. В ходе испытаний 3D-принтер попытается расплавить его и создать «кирпичи» разных форм. После прибытия на Луну в 2021 году, он займется тем же, но вдобавок будет снимать процесс и результаты на камеру с высоким разрешением.

Луноход PTScientists уже упоминался в одном из наших материалов — Европейское космическое агентство ESA намерено использовать его для добычи лунной почвы в 2025 году. Считается, что содержащаяся в ней вода может быть полезна в долгосрочных космических миссиях.