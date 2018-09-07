Паломничество в Мекку

Их священные тексты запрещают поклонение любым идолам, даже изображения пророков вне закона. Тем не менее, миллионы мусульман стремятся в Мекку, где находится святая святых Ислама – священная Кааба с Черным камнем. Кааба это куб в мечети Масджит аль-Харам. Есть легенда, что огромный куб – это первое помещение, которое было возведено мусульманами для молитв.

Эта таинственная постройка – финальная точка паломничества, которое раз в жизни должен совершить каждый правоверный. На ежегодный хадж в храм Масджит аль-Харам приезжают паломники со всего мира. В одной из стен священной Каабы есть Черный камень, обрамленный массивной серебряной оправой.

Прикосновение к нему для паломника считается большой честью. Об истинном предназначении Черного камня

существует несколько преданий. Одно говорит о том, что этот священный предмет Адам получил от Аллаха в назидание и напоминание о райских садах.

Другие утверждают, что его коснулся тростью сам пророк Мухаммед. Как известно, Коран не допускает изображений пророков и поклонения им, и Черный камень можно считать единственным священным предметом для всех мусульман.