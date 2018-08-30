Эдгар Кейси предсказывает...

Желание заглянуть в будущее — это одна из присущих людям черт. Вот почему всевозможные предсказания и слова «прорицателей» пользовались неизменной популярностью. И если предсказания Нострадамуса и Ванги известны многим, то мнениео том, что нас ожидает, пока не столь растиражировано.ДАТЫ КОСМОЛОГИИ ЭПОХ КЕЙСИ:

КЕЙСИ ***10.500.000 лет до нашей эры: Появление обезьяноподобных людей,



живущих в пещерах и делящихся на семьи. Они сформировали тела



современного человечества. [2665-2] [5748-2]

КЕЙСИ *** 200.000 лет до нашей эры: Прибытие на Земной план внеземных духовных сущностей, сформировавших Атлантиду. [364-4] Сущности “были мыслеформами”, способными “выталкиваться…как амеба”. [364-3] Это гиперпространственные или нефизические существа.

КЕЙСИ *** 100.000 лет до нашей эры: Амилиус, существующая в то время духовная сущность, замечает надвигающийся кризис. Мыслеформенные сущности отделяются от своих духовных корней и способны “уплотняться”. [364-3]

КЕЙСИ *** 75.000 лет до нашей эры: Мыслеформенные сущности “уплотняются или появляются в форме нынешнего человеческого тела”. На Земле гиперпространственное мыслеформенное присутствие вдруг начинает занимать человеческие тела и тела животных. Зарождается духовное сознание человечества, наряду с этим происходит забывание своего изначального наследия. Амилиус начинает глобальную программу освобождения гиперпространственных сущностей, присоединяясь к ним в физической форме и уча, кто они на самом деле. Эта инкарнация Амилиуса называется Адамом, “Первым Человеком”. [364-3] [Примечание: Чтения Кейси не конкретизируют, когда точно произошло “уплотнение”; с другой стороны, Материалы Ра указывают дату, которую мы и приводим.]

КЕЙСИ *** 50.000 лет до нашей эры: В результате сдвига полюсов гибнет первая крупная человеческая технологическая цивилизация на Земле. Почти полное разрушение Лемурии и частичное затопление Атлантиды. Всемирная конференция только что приняла решение использовать излучающее оружие, созданное для убийства большого числа хищных животных. После сдвига полюсов обитатели обнаружили, что использование излучения только обострило цикл, который в любом случае вот-вот бы закончился.

КЕЙСИ *** 25.000 лет до нашей эры: Второе крупное наводнение в Атлантиде. Цивилизация вновь гибнет.

КЕЙСИ *** 12.500 лет до нашей эры: Третье крупное наводнение в Атлантиде. Чтобы частично сохранить архивы, строится Великая Пирамида.

КЕЙСИ *** 0-й год до нашей эры: Амилиус/Адам возвращается на Землю в последней физической инкарнации как Иисус Христос. Он завершает Свои обязательства, предоставляя человечеству знания, как выйти из материальности посредством процесса Вознесения. Это создает паттерн, которому должны следовать все другие.

КЕЙСИ *** 2001 год нашей эры: Сдвиг магнитного полюса Земли, связанный со Вторым Пришествием Христа.

В результате рассмотрения вышеприведенной хронологии может быть получено огромное количество интересной метафизической информации. Читателю предлагается поразмышлять над ней, а в поисках дальнейших деталей обратиться ко многим книгам о Кейси и Атлантиде [2], таким как Египетское наследие, Эдгар Кейси о происхождении и судьбе человека и Возвращение к тайнам Атлантиды. Сейчас же мы фокусируемся на обсуждении того, что цикл, который мы ищем в космологии эпох Чтений Кейси, несомненно, делится на, грубо говоря, 25.000-летние интервалы. Таким образом, можно легко продемонстрировать важную связь между “солнечным циклом или прохождением Солнца через различные сферы активности” (Кейси) и приблизительной величиной прецессии - 25.000 лет.

Поскольку прямо перед собой у нас есть все данные, полезно указать на некоторые другие сведения в космологии Кейси, которые сейчас поддерживаются современной наукой. Во временной линии Кейси появление на Земле человеческих тел датируется десятью миллионами лет назад. Что точно увязывается с самым последним исследованием, выполненным Томпсоном и Кремо, касающимся исторических случаев обнаружения полных человеческих скелетов. Грандиозная работа, систематизирующая эти открытия, называется Запретная археология [3], и их утверждения подтверждаются авторитетной наукой. Вывод таков: вся теория Дарвина неверна, и современные гуманоидные существа существовали на Земле в той или иной форме приблизительно последние десять миллионов лет.

В чтениях Кейси прибытие внеземных духовный существ на Землю датируется 200.000-ми лет назад. Очень интересно отметить: современные генетики пришли к выводу, что человеческая ДНК может быть прослежена до Евы, жившей около 200.000 лет назад. Этот факт наиболее полно освещается в книге Захарии Ситчина Листая Книгу Бытия [4]. Работа Ричарда Хоагленда и других о вероятности существования внеземных руин на Марсе (что мы уже исследовали в предыдущих главах), так же указывает на время 200.000 лет назад.

Вероятно, это был последний раз, когда Марс подвергся катаклизму от столкновения с астероидом, что привело к его разрушению. Существует неоспоримое свидетельство, что когда-то в прошлом Марс напоминал Землю изобильными океанами, голубыми небесами, облаками и дождем. Свидетельства исследователей, таких как астрофизик Томас Ван Флендерн, весьма уверенно предполагают, что колоссальный взрыв, вызванный астероидом, ответственен за гибель Марса. Другой источник сведений обнаруживается в книге Грэма Хэнкока и Роберта Бьювела Тайна Марса [5]. Интересно: самый последний “Метеорит с Марса”, исследованный в Европе, выявил наличие на нем бактериальной жизни, возраст которой датируется 200.000-ми лет назад. Весьма возможно, что именно тот планетарный катаклизм послужил толчком для откалывания метеорита.

Возвращаясь к существенному положению, выдвинутому в чтениях Кейси: представляется, что все современные люди “произошли” от более духовной и энергетичной формы жизни. Такая форма жизни описывается как “мыслеформы,… способные выталкиваться в материю как амеба”. Чтения не останавливаются на них подробно, но подразумевается, что они обладали бесконечным разумом, достаточным для того, чтобы проецировать себя сначала в животных. Неизбежный вывод, к которому мы приходим, базируясь на Чтениях Кейси: разумная энергия этих творений вызвала модификацию ДНК существующих на планете гоминидов [6].

Входя в тела, они могли оказывать определенное влияние на структуры ДНК. Кейси говорит: в свою очередь, их окончательное “уплотнение” к 75.000-му году до нашей эры привело к возникновению современных гуманоидов. Следовательно, модификация структуры ДНК была “уплотнением” или “размещением”, упомянутым в Чтениях Кейси. Мнение Кейси об истории указывает, что вибрации самих сущностей оказали прямое влияние на структуру молекул человеческой ДНК.

Вышесказанное совпадает с интересными фактами о ДНК, которые мы уже обсуждали. Ученые, включая первооткрывателей самой молекулы ДНК, неоднократно демонстрировали, что “проект” ДНК слишком сложен, чтобы быть результатом случайных эволюционных процессов, поддерживаемых моделью Дарвина. Следовательно, научная парадигма сдвигается в направлении “разумного проекта”. Более того, как уже установлено, Грегг Брейден цитировал исследование, доказывающее, что молекула ДНК, будучи помещена в цилиндр света, будет притягивать фотоны и вынуждать их спиралевидно вращаться вокруг себя. И мы помним, что он также говорил: спиралевидное движение будет продолжаться и после того, как ДНК убирается. Итак, поскольку мы видели, что “спиралевидная линия света” – это основной строительный блок Единицы Сознания, а согласно Сетху, Единица Сознания – это структура всего разумного восприятия, все становится яснее. Каждый из нас – на самом деле “уплотненная” длина волны формы сознания, бывшая когда-то формой чистого спиралевидного Света! Поскольку в конце 20-го века мы узнали, что происхождение ДНК современного человечества можно проследить до 200.000 лет назад, следует принять то, что существует увеличивающийся массив научных свидетельств, точно увязывающихся с данными Кейси, данными, опережающими самые последние научные открытия.

Существует один установленный факт: медицинская точность Кейси не может быть оспорена. Поэтому сейчас давайте продолжим работать над временной линией. Реальное соединение мыслеформенных сущностей с физическими телами гуманоидов на Земле произошло 75.000 лет до нашей эры. Таким образом, именно тогда начался цикл инкарнаций людей. Немного позже мы увидим, что Материалы Ра рассматривают это весьма и весьма детально. Отсюда вывод: если продолжительность цикла составляет, грубо говоря, 25.000 лет, тогда до настоящего времени прошло точно три таких цикла. Падение Атлантиды, произошедшее 12.500 лет назад, было бы точно половиной самого последнего 25.000-летнего цикла. Следовательно, представляется, что каждый цикл делился на две половины, и конец каждой половины цикла мог создавать стрессовую тектоническую активность.

Погружение суши, подобной Атлантиде, могло бы объясняться посредством идеи сдвига магнитного полюса. Раньше мы видели, что эта идея была одобрена никем иным, как Альбертом Эйнштейном после рассмотрения работы Чарльза Хэпгуда. В модели Хэпгуда все магнитное поле Земли вдруг изменило свою полярность, вызывая как внезапное изменение положения магнитного севера и юга, так и скольжение внешней коры Земли над жидкой внутренней мантией. Очевидно, этот процесс на Земле создал неотложную и очень серьезную проблему у тех, кто еще оставался в третьей плотности, – и это ключевая фраза. Исследователи, такие как д-р Иммануил Великовский в своей книге Миры в столкновении, определенно связывают понятие Сдвига Полюсов с мгновенной гибелью большей части животной жизни на Земле в прошлом. Данные Великовского включают обнаружения огромного числа доисторических животных, живших в умеренном климате и найденных сплетенными, искалеченными и мертвыми в Арктических регионах. Углеродный анализ определил, что время этих катастроф совпадает со временем сдвига полюсов. Факты, собранные Великовским и другими, свидетельствуют: все случившееся на Земле произошло настолько быстро и так катастрофично, что поверхности самой Земли буквально за минуты из тропиков превратились в Арктику, в зависимости от местонахождения поверхности. Иными словами, Земля полностью сдвинула свое положение на небесах.

Более того, общеизвестно, что самые последние зарегистрированные главные сдвиги полюсов происходили, грубо говоря, 75.000, 50.000 и 25.000 лет назад. И вновь мы видим очень точное соответствие между датами гибели значимых утерянных цивилизаций в Чтениях Кейси и реальными датами сдвига полюсов. Чтения Кейси утверждают: гибель цивилизаций происходила из-за “сдвига магнитных полюсов земли”. Не удивительно, что они указывают еще на один сдвиг полюсов, ожидающийся в 2001 году. Грандиозная работа Майкла Мендевилла, доступная в магазине Лоры Ли, содержит убедительное геологическое свидетельство, поддерживающее идею, что предсказания Кейси исполнятся. Заметьте: в этой книге мы не предсказываем чего-то фатального. Более поздние исследования Великого Солнечного Цикла указывают на то, что фундаментальный сдвиг в природе сознания и самой энергии естественно переведет нас на такой уровень, где катаклизм нас не затронет.

Кто такой Эдгар Кейси

Эдгар Кейс (1877 - 1945), один из самых странных предсказателей в истории человечества, который в западном мире прославился ничуть не меньше, чем Ванга в славянском.

И Кейси, и Ванга принимали сотни людей в день. К ним приходили много известных людей, включая президентов и министров. Ни тот, ни другая не видели своих посетителей: Ванга была слепой, а Кейс предсказывал во сне - закрывал глаза, натурально засыпал и в такoм состоянии вещал. Поэтому его и прозвали «сонным пророком». Кстати, проснувшись, Кейс утверждал, что ничего не помнил из того, что было сказано через него. Слова провидца записывала стенографистка.

«Ранний» Кейс в основном врачевал. И удивлял современников тем, что, не имея медицинского образования, ставил точные диагнозы и прописывал лечение в терминах, знакомых лишь узким специалистам.

Кейс предсказал две мировые войны, назвав даты их начала и окончания, напророчил экономический кризис 1929 г., описав в подробностях катастрофические события на биржах, и увидел последующий подъем в 1933 году. Он озвучил поражение немцев на Курской дуге, конец фашизма и победу СССР в Великой Отечественной войне. За несколько месяцев до своей кончины, когда Красная армия победоносно шествовала по Европе, прорицатель заявил, что Советский Союз в недалеком будущем распадется. "Не успеет окончиться XX в., как наступит крах коммунизма, - глаголил Кейс. - Коммунисты потеряют там свою власть". Он также говорил, что освободившуюся от коммунизма Россию ждет кризис, из которого она благополучно выйдет "благодаря дружбе с народом, на денежных знаках которого написано "Мы верим в Бога". "Из этой страны в мир придет надежда, - вещал предсказатель. - Не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России даст миру надежду". И тогда "те люди, которые будут в тесных отношениях с Россией, станут жить лучше, постепенно меняя и в конце концов установив окончательно условия организации жизни во всем мире", - отмечал американец.

Еще совсем недавно многие эксперты считали фантастическим прогноз Кейса по поводу того, что в 2010 г. возродится Советский Союз. Однако сейчас, это предсказание постепенно начинает воплощаться в жизнь. Первым кандидатом на объединение, как известно, является Белоруссия. А дальше, к нам могут подтянуться Киргизия, Восточная Украина, Армения и Казахстан. И даже Грузия, которая упорно и безуспешно пытается жить самостоятельно, возможно, сделает шаг навстречу России. И как тут не вспомнить пророчество Ванги о том, что наша родина "вновь станет великой империей"!

Были у Кейса и другие предсказания. В частности, он напророчил рост политической мощи Китая. "Все больше и больше приверженцев христианской веры придут в политику, - говорил американец. - Однажды Китай станет колыбелью христианства... По человеческим меркам пройдет немало времени, но это всего лишь один день в сердце Господа. Ибо завтра Китай пробудится". Третьей мировой войны, по мнению Кейса, не ожидается, однако Землю охватит нечто не менее катастрофическое - природные катаклизмы. Так, еще в 1930-е гг., когда об изменении климата на планете еще толком никто и не думал, предсказатель напророчил глобальное потепление. "Районы с холодным или субтропическим климатом станут более тропическими, и там будут расти папоротники, - говорил Кейс. - Нью-Йорк, Коннектикут и другие районы на восточном побережье будет трясти так, что они исчезнут с лица земли. Воды Великих озер сольются в Мексиканский залив... Проснутся вулканы на Гавайях, и прокатится такая сильная волна, что южное побережье Калифорнии через три месяца исчезнет под водой... В северных районах Гренландии возникнут открытые воды, появятся новые земли в Карибском море. Южную Америку будет трясти сверху донизу, и в Антарктике, недалеко от Огненной земли, поднимется со дна земля и появится пролив с бушующими водами".

Согласно прогнозу Кейса, климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю планету, из-за чего она сильно изменится. А вот Россия при этом пострадает меньше остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию, центром которой, как это ни удивительно, станет Западная Сибирь. Правда, со сроками пророк уже ошибся: он назначил все эти несчастья на конец XX в., угадав, по сути, лишь сам процесс глобального потепления. Но не исключено при этом, что тенденцию Кейс определил точнехонько: уже лет десять ученые пугают нас прогнозами, что интенсивное таяние льдов в Гренландии и Антарктиде может спровоцировать бурную тектоническую активность на Земле и, как следствие, извержения вулканов, землетрясения, цунами и наводнения. Кстати, и тут пророчество Кейса напоминает предсказание Ванги. "Все растает словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России, - говорила она в 1979 году. - Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира".

Сам Кейс еще при жизни заявлял, что возродится вновь в 2100 г. в Небраске и лично проверит истинность своих пророчеств...

Предсказания Кейси

Мир ожидает самого трагического из всех пророчеств Кейса: всплеска землетрясений, которые разрушат материки и преобразят земной шар.

Кейс предсказал к концу века разрушение Нью-Йорка, Лос-Анджелеса с Сан-Франциско. Он говорил, что большая часть Японии уйдет под воду и что Северная Европа преобразится в мгновение ока. Далее он говорил, что даже многие из мест, где сейчас бушуют сражения, будут океаном, морями, заливами, землями, где будет новый порядок, по которому они будут торговать друг с другом. По поводу Северной Америки он говорил, что произойдут многие геофизические изменения большей или меньшей степени со значительным преображением североатлантического побережья. В 1934 году Кейс говорил, что Земля разломится во многих местах. Сначала преобразится западное побережье Америки. В северных районах Гренландии возникнут открытые воды, появятся новые земли в Карибском море... Южную Америку будет трясти сверху до низу; и в Антарктике недалеко от Огненной земли будет земля и пролив с бушующими водами.

Позже Кейс подробнее рассказал об американских катаклизмах: "Посмотрите на Нью-Йорк, Коннектикут и тому подобное. Многие районы на восточном побережье будет трясти, так же как и многие районы западного побережья, так же как и центральные районы США.



Лос-Анджелес, Сан-Франциско, большинство таких городов будут разрушены даже прежде Нью-Йорка. Районы восточного побережья около Нью-Йорка, а возможно и сам Нью-Йорк практически исчезнут. И это произойдет раньше.



Воды Великий Озер сольются в Мексиканский залив."

Пророчества Кейси охватывают период с 1936 по 1998 год, от первых незначительных колебаний земли до разрушения Нью-Йорка. Он заявлял, что земная ось будет смещена к 2001 году, за этим последует перемена климата.

Отмеченный рост вулканической активности и увеличение количества землетрясений в 60-ые уже заставило задуматься скептиков, которые посмеивались над такими предположениями. Словно потакая Кейсу, вулкан Этна извергался в 1964 и 1971 с большей, чем обычно, интенсивностью, а 4 августа 1979 извержение было самым значительным за все это время. Жители ближайшей деревни Форназзо были эвакуированы, а восточный сицилийский город Катанья был завален пеплом, углями и камнями, чего никогда не случалось за 20 лет. Страшную катастрофу можно было наблюдать в континентальной Италии за 46 миль к северо-востоку. Землетрясение 1964 на Аляске - самое сильное из всех зарегистрированных на североамериканском континенте - послужило причиной колебаний в Антарктике. Землетрясение в Китае убило более 655 000 человек в 1976, и в том же году более 22 000 людей погибло в Гватемале. В 70-х землетрясения происходили во всем мире, от Перу до Пакистана, от Югославии до Филиппин. 6 августа 1979 северная береговая зона калифорнийского разлома была потрясена самым сильным землетрясением за 68 лет. 15 октября 1979 толчки прошлись по Имперской долине, оставив много жертв и причинив ущерб стоимостью 10 000 000 долларов.

Наиболее интересное и в то же время маловероятное предсказание Кейса - то, что свободный Советский Союз "возродится". В религиозных преобразованиях России он видел "величайшую надежду мира". Кейс предвидел ее союз с США, которые позже помогали России в трудное для нее время, говоря, что СССР "выйдет из кризиса благодаря дружбе с народом, на денежных знаках которого написано "Мы верим в Бога". Кейс предвидел также беспрецедентное распространение христианства в Китае: "Здесь будет однажды колыбель христианства, которое войдет в саму жизнь. Да пройдет много времени на земле, но только день в сердце Бога. Так, завтра Китай проснется".

Сегодня, как и предсказывал Кейс, его работа продолжает жить под покровительством Ассоциации по исследованиям и просвещению, благотворительной организации, расположенной в Вирджиния-Бич и занимающейся проблемами духовного роста, психологическими исследовании и практическим применением 14 256 записанных пророчеств Кейса. Эдгара Кейса больше нет с нами, но его дух витает в АИП. И он еще придет, чтобы посмотреть на успехи своих последователей - так как предсказал, что возвратится в 1998 году, возможно, как "освободитель мира".

«Миссия славянских народов, - говорил Эдгар Кейси, - состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе – на любви, доверии и мудрости». Эдгар Кейси. Он считал, что именно: «Из России в мир придет надежда – не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду».

Согласно новым документам, обнаруженным Ассоциацией исследований и просвещения (ARE), Эдгар Кейс предсказал появление на Земле в 2004 году Пятой Коренной Расы.



Эта информация прозвучала в интервью доктора Грегори Литтла, которое он дал Митчу Бэттросу в телевизионной программе "Изменения на Земле". Доктор Литтл, опубликовавший три книги о паранормальных явлениях и имеющий докторскую степень по психологии, является заместителем редактора журнала "Изменение восприятия" ("Alternate Perceptions") и исследователем деятельности Эдгара Кейса.

Митч подчеркивает, что это пророчество Кейса согласуется с предсказанием индейцев хопи, в котором сказано: "В это время мы вступим в Пятый Мир".

В своем интервью доктор Литтл также говорил о трех Залах Свидетельств. По его словам, один из них расположен под правой лапой Сфинкса в Гизе. Другой находится в Пасадене, на Багамских островах, а третий — в Пьедрас Неграс, в Гватемале. Город Пьедрас Неграс, в котором расположено несколько древних майянских пирамид и дворцов, — это родина старейшины современных майя Карлоса Барриоса.

Доктор Литтл считает, что дети Пятой Коренной Расы будут иметь:

· более развитую ДНК, обладающую уникальными свойствами самовосстановления;



· более высокий уровень жизненной энергии;



· более высокое содержание фосфора в организме.

Говоря о последнем пункте, доктор Литтл указывает, что слово "фосфор" в буквальном переводе с греческого означает "светоносный" или "несущий свет".

Источник: Михаил Потапов | ufolog.ru