Нашествие НЛО на востоке Китая

Неопознанные летающие объекты кружили 20 августа вечером в течение трех часов над пятью населенными пунктами провинции, включая ее административный центр город Цзинань.

Нашествие НЛО произошло в восточно-китайской провинции Шаньдун, сообщает в понедельник новостная служба Sina.

Неопознанные летающие объекты кружили 20 августа вечером в течение трех часов над пятью населенными пунктами провинции, включая ее административный центр город Цзинань. Первым «летающие тарелки» увидел оператор местного телевидения, который разместил свои съемки в сети.

В последний раз НЛО над Китаем видели в начале августа. Неопознанный объект появился в небе над административным центром провинции Сычуань городом Чэнду.

Громкая история с «летающими тарелками» в Поднебесной произошла в декабре, когда Китай опубликовал видеосъемку НЛО, которая хранилась в архивах под грифом «совершенно секретно» около 20 лет.

Пленка продолжительностью около трех минут была отснята в мегаполисе Шанхай 27 августа 1987 года одним из пилотов ВВС КНР. На ней отчетливо виден светящийся объект, летящий на большой высоте и оставляющий за собой раздвоенный след ярко-желтого цвета.

Первые снимки НЛО в Поднебесной были сделаны в 1942 году в городе Тянцзинь одним из приезжих иностранцев. В 1981 году в стране была опубликована первая научная работа, посвященная проблеме происхождения неопознанных летающих объектов.

Сегодня китайские ученые не прекращают споров о природе НЛО. Скептики утверждают, что это просто оптический обман или природное явление. Другие не исключают внеземного происхождения «летающих тарелок». Наиболее ярые защитники теории присутствия на Земле «наблюдателей с других планет» вообще утверждают, что в Китае находится самая крупная база инопланетян, с которой и производятся полеты НЛО. Они говорят, что эта база якобы располагается на неприступных склонах высочайшей в мире горы Джомолунгмы (Эверест).

ПЕКИН, 24 авг — РИА Новости, Константин Щепин