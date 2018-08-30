» » Нашествие НЛО на востоке Китая

Нашествие НЛО на востоке Китая

Нашествие НЛО на востоке Китая
Неопознанные летающие объекты кружили 20 августа вечером в течение трех часов над пятью населенными пунктами провинции, включая ее административный центр город Цзинань.


Нашествие НЛО произошло в восточно-китайской провинции Шаньдун, сообщает в понедельник новостная служба Sina.


Неопознанные летающие объекты кружили 20 августа вечером в течение трех часов над пятью населенными пунктами провинции, включая ее административный центр город Цзинань. Первым «летающие тарелки» увидел оператор местного телевидения, который разместил свои съемки в сети.


В последний раз НЛО над Китаем видели в начале августа. Неопознанный объект появился в небе над административным центром провинции Сычуань городом Чэнду.


Громкая история с «летающими тарелками» в Поднебесной произошла в декабре, когда Китай опубликовал видеосъемку НЛО, которая хранилась в архивах под грифом «совершенно секретно» около 20 лет.


Пленка продолжительностью около трех минут была отснята в мегаполисе Шанхай 27 августа 1987 года одним из пилотов ВВС КНР. На ней отчетливо виден светящийся объект, летящий на большой высоте и оставляющий за собой раздвоенный след ярко-желтого цвета.


Первые снимки НЛО в Поднебесной были сделаны в 1942 году в городе Тянцзинь одним из приезжих иностранцев. В 1981 году в стране была опубликована первая научная работа, посвященная проблеме происхождения неопознанных летающих объектов.


Сегодня китайские ученые не прекращают споров о природе НЛО. Скептики утверждают, что это просто оптический обман или природное явление. Другие не исключают внеземного происхождения «летающих тарелок». Наиболее ярые защитники теории присутствия на Земле «наблюдателей с других планет» вообще утверждают, что в Китае находится самая крупная база инопланетян, с которой и производятся полеты НЛО. Они говорят, что эта база якобы располагается на неприступных склонах высочайшей в мире горы Джомолунгмы (Эверест).


ПЕКИН, 24 авг — РИА Новости, Константин Щепин

30 август 2018 /
Иной мир
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Американец запечатлел НЛО, способный изменять свою форму
Иной мир

Американец запечатлел НЛО, способный изменять свою форму

Житель города Ричмонд поздно вечером 24 августа запечатлел НЛО, который парил в ветвях деревьев возле соседского дома, более того, позже он выяснил, что подобный инцидент с участием похожего объекта
На родине Дракулы обнаружили следы инопланетян
Иной мир

На родине Дракулы обнаружили следы инопланетян

Летающая тарелка обнаружена на фреске в древнем румынском монастыреНеопознанные летающие объекты, способные вызывать серьезные разрушения, посещали землю еще в середине XV века. К такому выводу
НЛО как мемориальные комплексы инопланетян
Иной мир

НЛО как мемориальные комплексы инопланетян

Сербский ученый-уфолог Боян Манджукович считает, что инопланетные корабли, долетающие до Земли, не вмещают живых инопланетян. По мнению уфолога, это объясняет как и странное поведение неопознанных
Пришельцы изучают британские военные базы
Иной мир

Пришельцы изучают британские военные базы

Лондон, Июнь 26 (Новый Регион, Алексей Усов) – Находясь в ночном патруле, британские военнослужащие заметили над казармами Tern Hill в графстве Шропшир 13 неопознанных летающих объектов. По словам
В Италии отмечается бум наблюдений НЛО
Иной мир

В Италии отмечается бум наблюдений НЛО

В Италии в 2009 году был зарегистрирован настоящий бум наблюдений НЛО в небе. В отдел общей безопасности военной аэронавтики поступило 12 сигналов от людей видевших странные летающие объекты. К
Таинственное НЛО над Ростовом действительно оказалось внеземного происхождения
Иной мир

Таинственное НЛО над Ростовом действительно оказалось внеземного происхождения

Об этом журналистам рассказали в Ростовской обсерватории. Ростовчанка Екатерина Вандышева сняла в ночь с 12 на 13 февраля неопознанный объект в небе на Ростовом. Сначала объект полностью распался, а
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронная регистратураПророчества о грядущем царе РоссииВыбираем обувь в ТодошопНепознанное и загадочное: подземные ходыБазы данных для поиска людей в ИнтернетеИнтернет - магазин белья и колготПреимущества объемных буквМеждугороднее такси


Свежие Статьи
Эдгар Кейси предсказывает...

Эдгар Кейси предсказывает...

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 7).

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 7).

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 8).

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ МИСТЕРИЙ (глава 8).

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+