Мифические существа славянских народов

Богатая на поверья и легенды мифология славян дала жизнь потрясающе огромному бестиарию существ, уникальному по своей природе.

Мифология славян представляет собой уникальный союз верований и предрассудков северных народов, кочевых племен Средней Азии, а также влияния Запада, нередко ассимилирующего территории славянского народа путем культурной или социальной интервенции.

Бестиарий славян весьма обширен и предполагает наличие ряда существ, очень тесно связанных со своими мировыми прообразами. Впрочем, нередки и те случаи, когда то или иное существо в представлении древних славян со временем «мигрировало» на другие территории.

Змей Горыныч

Мифические существа зачастую олицетворяют тот или иной элемент мироздания, позволяют объяснить природные явления или же оградить неокрепшие умы юной нации от посягательства на законы флоры и фауны.

Образ змея не нов для мировых цивилизаций, однако монстроподобное, многоглавое чудище – это древний знак опасности, коварства, смерти. Славяне одними из первых стали использовать образ змея как нарицательное проявление зла, впоследствии наделив его сверхъестественными силами, регенерацией, мощью, крупными габаритами.

Так же как Сигурд сражался с подземным драконом, герой славянской мифологии Кий впряг Горыныча в плуг, что, согласно поверьям, и стало причиной появления огромных «валов», структуры из ряда холмов, расположенной на современной Украине.

Волколаки

Корни оборотней, именно ликантропов, а не перевертышей, теряются именно здесь, на территории Восточной Европы. Славянский волколак, предположительно, как раз и выступает тем самым прообразом человека, принявшего облик и природу зверя.

В отличие от перевертышей, как волколаки, так и ликантропы могли принимать облик только волка. В таком виде они ничем не отличались от диких зверей. Яростные, подстегиваемые болью от трансформации, они нападали в тщетной попытке заглушить кровью нестерпимые муки.

В конечном итоге волколака ждала либо смерть на вилах селян, или же ничуть не лучшая доля быть настоящим волком. Огромные черные твари, способные мыслить и охотиться в одиночку, волколаки наводили страх на Украину, Белоруссию, Польшу, Россию и Румынию.

Вампиры

Как ни странно, корни первых вампиров, упырей, если точнее, также имеют славянскую природу. Впрочем, в отличие от британских охотников на вампиров, славянские селяне относились к таким существам гораздо проще, вбивая осиновый кол в труп каждого, кто вызывал подозрения в причастности к темным силам.

Михайло Катич, которого многие литераторы называют прообразом вампира со славянскими корнями, задолго до популяризаторства Дракулы, также состоял в «Ордене Дракона», клана или же культа, куда был вхож и Колосажатель.

Стать же упырем можно было просто родившись в неурочное время, быть при жизни убийцей или нечистым на руку, плодить разврат и прилюдно отрицать догмы церкви. Точное число жертв, которых постигла смерть по мнимым обвинениям в причастности к вампирам, так никогда и не было установлено.

Как видно, мифические существа славян нередко становились прообразом и богатой пищей для идей литераторов, кинорежиссеров и промоутеров. Множество страшных легенд, призванных «подкупить публику» занимательными рассказами, основанными на «достоверных» фактах, продиктовано здешними преданиями.

Непосредственно же история славянской мифологии, её становление, порой бывает куда ужаснее. Криптозоология, призванная изучить таинственных существ, нередко «делает остановки в своем мировом турне» именно в Восточной Европе, с упоением записывая воспоминания пожилой хозяюшки, чьи глаза видели порой больше, нежели светлые умы исследователей.