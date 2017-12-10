Секреты биологического оружия СССР (часть 16)

2.3.2. Производство

В случае приказа они могли производиться в многотоннажных количествах и снаряжаться в боеприпасы.

В изложении пропагандиста из «Красной звезды» в 1992 году это было подано таким образом. Будто бы в середине 1970 годов при ряде советских фармацевтических предприятий были построены мощные производственные цеха, защищенные от любых воздействий по высшему классу (51). Ясно, что эти цеха не могли быть заняты выпуском витаминов и лекарств. У них могла быть только одна задача — подготовка наступательного биологического оружия.

Десятилетие 1980 годов было посвящено налаживанию производства вирусного оружия (10). Не все получилось так, как рассчитывал ВБК. Реальная жизнь была много сложнее.

Основные специализированные комбинаты по выпуску биологического оружия были размещены в Степногорске, Омутнинске, Бердске.

Помимо специализированных, имелись «мирные» заводы, содержащие в своем составе специальные цеха по выпуску средств ведения биологической войны — в Пензе, Кургане и других городах.

Был также создан завод в Покрове (Владимирская область), ориентированный на выпуск средств биологической борьбы против сельскохозяйственных животных «вероятного противника».

Технологии и оборудование для этой армады разрабатывали два московских института — Институт биологического приборостроения и Биохиммашпроект. Само оборудование изготавливали многие заводы — «Курганхиммаш», «Пензахиммаш», «Биомашприбор» (Йошкар-Ола) и т. д.

Степногорск

Завод биологического оружия в Степногорске (база СНОПБ) был крупнейшим предприятием по производству биологического оружия. Он был ориентирован на выпуск биологических боеприпасов на основе бактерий в основном 4-х видов — сибирской язвы, чумы, сапа и туляремии (10,11).

В смысле готовности к биологической войне с помощью сибирской язвы за 4 года с 1983 по 1987 годы на заводе в Степногорске было сделано больше, чем за 40 лет после второй мировой войны. Завод был полностью переоснащен. Основной боевой штамм, который должны были производить, это штамм сибирской язвы 836. Разработанные новые порошкообразные и жидкие рецептуры были эффективнее производившихся в Свердловске-19. К 1989 году на заводе работало уже более 900 человек и их число непрерывно увеличивалось (10).

С началом производства биологического оружия в Степногорске должна была закончиться эпоха, когда эти работы велись в черте большого промышленного города Свердловска. Однако фактически в Свердловске линии по заполнению биологических боеприпасов были ликвидированы много позже (обычно называют 1985 год).

После прекращения выпуска биологического оружия в Степногорске запасы накопленных боеприпасов были переправлены в 1990-1991-х годах в Россию.

Приведем пример организации производства биологического оружия в Степногорске (11). В корпусе 211 размещалось оборудование для приготовления питательных сред 17 типов (мощность — 30 000 т в год), а также комплекс для получения и хранения сухого и жидкого сырья.

Питательные среды по трубопроводам передавались в шестиэтажный производственный корпус 221. Здесь в большом цехе, занимавшем 4 этажа, были размещены 10 мощных ферментеров объемом 20 м3 каждый, в которых боевые штаммы бактерий выращивались в промышленных масштабах. Здесь же находилась лаборатория для проведения генетических исследований. Раствор, произведенный в корпусе 221, передавался в корпус 231 для осушения и отделения от питательного раствора и отходов в 7 мощных центрифугах (скорость — 5000 оборотов в минуту; кстати, они были изготовлены в Туле на фабрике по выпуску оборудования молочных предприятий (10)). Полученная биомасса далее превращалась в однородную муку и с помощью необходимых добавок доводилась до состояния боевой рецептуры (в течение одного трехдневного цикла получалось 1,5 т бактериальной биомассы). Отсюда боевые рецептуры передавались в подземные цеха 241–244, где на конвейерных линиях с помощью специальных автоматов происходило наполнение ими элементов боеприпасов различных типов (подземные цеха имели высочайший уровень защищенности, вплоть до прямого ядерного удара; ну а снаружи над ними находился травяной газон). Затем элементы биологических боеприпасов снабжались взрывчаткой и размещались в основные боеприпасы кассетного типа — авиационные бомбы и головные части ракет. После герметизации и маркировки боеприпасы транспортировались для складирования в подземных (и высоко защищенных) помещениях 251 и 252. Их вывоз с подземного склада происходил по специальной железнодорожной ветке.

Бердск

Производственные мощности мобилизационного (резервного) предприятия в Бердске были ориентированы на выпуск биологических боеприпасов на основе чумы, туляремии, сапа, бруцеллеза. Мощность — 100 т в год по каждому наименованию (10).

О ликвидации этих производственных мощностей данных пока нет.

Омутнинск

Как уже упоминалось, в 1960-х годах недалеко от Омутнинска был размещен химический завод по выпуску биологических пестицидов. Под этим прикрытием начал действовать комбинат, на производственных мощностях которого армия, овладевшая заводом после решений 1973 года, решила на случай войны иметь производство биологического оружия.

В корпусе 107 в зоне II были сооружены гигантские ферментеры. А зона III, расположенная внутри зоны II, была заставлена длинными рядами специального оборудования для массового выпуска боевых бактерий — центрифугами, мельницами, сушильными аппаратами. В 1981 году заведующий оборонным отделом ЦК КПСС специально прибыл в Омутнинск для ознакомления с работами в корпусе 107 (10).

Мобилизационные мощности были нацелены на производство масштабных количеств возбудителей чумы, туляремии и сапа. Мощность по каждому из видов бактериологического оружия — 100 т в год (10).

Публике была объявлена легенда об организации производства пестицидов и иных ядохимикатов.

Курган

Комбинат «Синтез» — это мобилизационный (резервный) завод для производства жидких форм биологического оружия на основе сибирской язвы. Мощность — 1000 т в год (10).

Пенза

«Биосинтез» — это мобилизационный (резервный) завод для производства сухих форм биологического оружия на основе сибирской язвы. Мощность — 500 т в год (10).

Данных о заводе в Пензе очень мало. Поэтому сошлемся на официоз.

31 октября 1997 году в передаче пензенских СМИ прозвучали слова вице-губернатора области Ю.А.Лаптева о возможной подготовке завода «Биосинтез» к производству биологического оружия: «У нас ведь и бактериологическое (оружие) должно было быть — на том же комбинате «Биосинтез», цеха специальные строились, строилась медсанчасть огромная, там специальная лаборатория, инфекционные корпуса и прочие, обваловка была страшная… То есть нам повезло — у нас ядерное есть, химическое есть, бактериологическое вот-вот должно было быть ».

Вице-губернатор был неточен. Биологическое оружие в Пензе не только должно было быть (наряду с ядерным в Заречном и химическим в Леонидовке). Оно было на самом деле. Потому что специальные цеха для его производства в Пензе на комбинате «Биосинтез» находились до конца XX века в полной мобилизационной (боевой) готовности. И с этой готовности их никто не снимал — цеха были законсервированы и просто ждали приказа.

Стрижи (Киров-200)

С расширение работ военно-биологического института в Кирове было связано создание военного центра в Стрижах (Кировская область), куда была перенесена часть производств биологического оружия и, возможно, его складирование. В Стрижах в течение пятилетки 1986-1990-х годов планировалось создание военного завода для производства бактериологического оружия. Завод был построен (10).

Планов громадье

«Секретный документ содержал программу развития советского биологического оружия на пятилетку, которая заканчивалась в 1990 году. Натуральная оспа была записана среди «специальных целей» в листе болезней, намеченных к применению в виде оружия.

Пятилетний план, подписанный характерным размашистым почерком Михаила Горбачева, очерчивал программу развития биологического оружия — очень амбициозный документ даже для нашего управления. Он включал возведение в Йошкар-Оле завода по выращиванию вирусов стоимостью 300 миллионов рублей (400 миллионов долларов)… План предусматривал возведение нового военного цеха по выпуску вирусного и бактериологического оружия в Стрижах близ Кирова. И, что особенно важно, предусматривалось возведение 630-литрового реактора по производству натуральной оспы в Исследовательском центре вирусологии и биотехнологии, известном как система «Вектор».

Наши военные руководители решили сконцентрировать усилия на одном из самых трудных направлений биологического вооружения — превращении вирусов в оружие войны» (10).

Мочалище

Строительство завода по масштабному выращиванию патогенных вирусов для целей биологической войны, начатое в 1987 году в поселке Мочалище (Звениговский район Республики Мари-Эл) недалеко от г. Йошкар-Олы, сорвалось в результате резких протестов населения. Важно иметь в виду, что жители сделали эту «прививку против биологической войны» при полном отсутствии какой-либо официальной информации, исключительно опираясь на свою интуицию. Стройка была столь секретна, что во всей республике о ее истинном назначении не знал никто, включая первого секретаря республиканского комитета КПСС. Официально производство считалось филиалом Йошкар-Олинского витаминного завода, хотя по будущей мощности филиал в 6 раз превосходил «витаминку». Для жителей объявили, что завод будет производить аскорбиновую кислоту и другие лекарства. А также культуру женьшеня и искусственный белково-витаминный концентрат. Аскорбиновую кислоту собирались выпускать очень высокой чистоты, а экономически это убыточно. Среди сомнений было и такое. Проект не был до конца доработан по части водоснабжения. Поблизости крупных рек не было, а строить водопровод от Волги было невыгодно. И тем не менее намечалось, что завод будет осуществлять большой водозабор и такой же большой сброс. А под заводом как раз находится подземное русло Волги, так что сбросы попали бы в реку. Существовала и опасность воздушного загрязнения. Началась кампания протеста. Специальная комиссия, назначенная в результате общественной кампании, признала строительство нецелесообразным, и завод законсервировали (204).

Кольцово

В Новосибирской области было иначе. Ни в Кольцово, ни во всей области никто особенно не протестовал против строительства «вирусного реактора». И это понятно, поскольку в конце 1991 года на грани утверждения в качестве оружия стратегического уровня уже был подготовлен вариант У вируса геморрагической лихорадки Марбурга. Оно было готово к выпуску и пригодно для размещения в головных частях стратегических ракет (160).

Однако тут вступил в действие иной фактор — желание придать «Вектору» миролюбивый имидж в глазах мирового сообщества.

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