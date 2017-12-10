Секреты биологического оружия СССР (часть 13)
2.2.6. Менеджмент биологической войны
Управление мощнейшим военно-биологическим хозяйством осуществляли совсем не те «большие» академики, которые на каком-то этапе тоже будили зверя и извлекли из своей инициативы немалую прибыль для себя и для своих учреждений, в том числе в свободно конвертируемой валюте.
О них сейчас вряд ли кто помнит.
Под покровом тайны в Советском Союзе сложилась совсем иная «элита» — менеджмент военно-биологического комплекса, сердцевину которого обслуживает секретная «наука», возглавляемая генерал-профессорами.
Разумеется, их научная квалификация (в виде кандидатских и докторских степени) поначалу формировалась на соответствующих кафедрах ВМА. В общем-то среди своих («питерских»), но в рамках общей советской системы.
Однако потом ВБК сумел устроить себе полную научную экстерриториальность. И с тех пор защиты научных диссертаций по проблематике биологического оружия, а также ей родственной, проводились уже только в пределах системы «Биопрепарата» в очень узком кругу лиц, которые называли себя ученым советом. Роль экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) взял на себя всемогущий МНТС. Ну а самому ВАКу оставалась лишь незавидная роль выписывателя дипломов. При этом ВАК не только не был осведомлен о содержании диссертаций новых «ученых высшей квалификации», но даже не получал данных об их названиях. Здесь защищались даже некоторые сотрудники минздрава из его противочумной системы (6).
Таким образом, в годы расцвета ВБК представители его истеблишмента по существу назначали друг друга кандидатами и докторами наук. Желающий может заглянуть в полный перечень защищенных в Советском Союзе кандидатских и докторских диссертаций по медицинской, биологической и технической проблематике. Или заглянуть в алфавитный список ученых высшей медицинской квалификации, который имеется в Центральной медицинской библиотеке. Деятелей ВБК, как правило, найти там не удается.
Прикрытие «своих»
«В 60-70-х годах в институтах военно-медицинского управления Министерства обороны сложился сильный коллектив из молодых ученых, специалистов в области микробиологии, иммунологии и биотехнологии, способный на современном уровне, по-новаторски решать актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней. Достаточно назвать такие имена, как академики РАМН И.П.Ашмарин, В.А.Лебединский, член-корреспондент АН СССР Н.Н.Васильев, члены-корреспонденты АМН СССР В.И.Огарков, В.Н.Паутов, профессора С.И.Пригода, В.А.Пшеничнов, К.Г.Гапочко, Д.В.Волжинский, Л.А.Ключарев, Н.С.Гарин и др.» (63).
Итак, приведем краткий (очень краткий) список генералов и некоторых особо активных полковников, которые занимались непосредственной подготовкой СССР к наступательной биологической войне:
Абдулин Т.Г. , генерал. Начальник института в Кирове в 1984–1991 гг. Данные о диссертациях и открытых научных работах отсутствуют.
Александров Николай Иванович (у.1972), генерал. Работал в Кирове. Потом работал в институте «Микроб». Данные о защите диссертаций отсутствуют.
Алибеков Кенаджан Байзакович , полковник, профессор. Работал в Омутнинске, Бердске, Степногорске. В 1988–1992 годах был первым заместителем начальника «Биопрепарата» по научной работе и по совместительству директором института ВНИИхиммашпроект. Секретную кандидатскую диссертацию защитил в 1985 году в Оболенске (по результатам налаженного в Омутнинске производства боевых рецептур туляремии), докторскую — в 1989 году (это был опытно-промышленный регламент налаженного в Степногорске выпуска сибирской язвы). Научный руководитель обеих диссертаций — генерал А.А.Воробьев.
Ашмарин Игорь Петрович (р.1925), профессор. Окончил ВМА в 1947 году. Работал в Загорске-6. Считался генератором идей в 15-м управлении Генштаба. Лауреат государственной премии 1977 года. Кандидатскую диссертацию защитил в 1950 году в ВМА. Данных о защите докторской диссертации не имеется. Член-корреспондент АМН СССР с 1978 года.
Бургасов Петр Николаевич (р.1915), генерал, профессор. Член ВКП(б) с 1944 года. В 1950–1953 годах работал под руководством Л.П.Берия над биологическим оружием. С 1953 года — заместитель начальника 7-го управления Генштаба Вооруженных сил СССР (направление — биологическое оружие). В 1958–1963 годах — научный руководитель Свердловска-19. В 1965–1986 годах — Главный государственный санитарный врач СССР. После этого стал консультантом «Биопрепарата» по вопросам биологического оружия. Кандидатскую диссертацию защитил в 1951 году в Москве в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея. Данные о защите докторской диссертации отсутствуют. Академик АМН СССР с 1974 года.
Васильев Николай Николаевич , генерал, профессор. Работал в Загорске-6. Данные о публичной защите диссертаций отсутствуют (секретную докторскую диссертацию защитил в 1964 году).
Виноградов-Волжинский Дмитрий Владимирович , генерал. Работал в Загорске-6. Работал директором института в Оболенске до 1982 года. Кандидатскую диссертацию защитил в 1951 году в ВМА. Данные о публичной защите докторской диссертации отсутствуют.
Воробьев Анатолий Андреевич (р.1923), генерал, профессор. Окончил ВММА в 1945 году. До 1956 года работал в ВММА. В 1956–1978 годах работал в институте Загорск-6 (в последние годы заместителем начальника института). В 1978–1988 годах работал заместителем начальника «Биопрепарата» по научной работе. Защитил кандидатскую (1951) и докторскую (1958) диссертации по открытой проблематике в ВММА. Лауреат секретной государственной премии СССР 1980 года. Член-корреспондент АМН СССР с 1983 года, действительный член АМН СССР с 1990 года. С 1985 года член комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР. С 1987 года — заведующий кафедрой микробиологии Московской медицинской академии им. Сеченова.
Гапочко Константин Георгиевич , генерал. Кандидатскую диссертацию защитил в ВМА в 1950 году. Данные о защите докторской диссертации отсутствуют.
Евстигнеев Валентин Иванович (р.1945), генерал. С 1985 года — заместитель начальника института Свердловск-19. В 1990–1992 годах начальник 15-го управления Генштаба (подготовка к наступательной биологической войне). С 1992 года — заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты минобороны России. Данные о публичной защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют.
Зезеров Е.Г. , полковник, профессор. Работал в Загорске-6. Лауреат Государственной премии СССР (секретной). Данные о публичной защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют (кандидатская диссертация в 1961 году и докторская в 1970 году были защищены в секретном порядке).
Калинин Юрий Тихонович, генерал, профессор.
Был заведующим лабораторией в Загорске-6 и директором созданного им в 1970-х годах Института биологического приборостроения в Москве. Начальник «Биопрепарата» с 1979 года. Получил Государственную премию (1985 год, секретно). Данные о публичной защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют.
Ключарев Лев Александрович , генерал, профессор. Начальник отдела науки в «Биопрепарате». Кандидатскую диссертацию защитил в ВМА в 1953 году. Данные о публичной защите докторской диссертации отсутствуют.
Копылов Н.Ф. , генерал. В 1940–1949 годах начальник института в Кирове. Данные о диссертациях и открытых научных работах отсутствуют.
Лебединский Владимир Андреевич (1926–1991), генерал, профессор. Окончил ВМА в 1948 году. Член КПСС с 1951 года. Работал в Загорске-6. Был одним из заместителей начальника, а в 1985–1990 годах — начальником 15-го управления Генштаба. Кандидатскую диссертацию защитил в 1952 году в ВМА. Данные о защите докторской диссертации отсутствуют (считается защищенной в 1971 году). Член-корреспондент АМН СССР с 1984 года.
Лукин Евгений Павлович , полковник, профессор. Работал в Загорске-6. На рубеже 1990-2000-х годов был заместителем директора института в Кольцово по вопросам военного производства вирусного оружия. Данные о публичной защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют (секретную докторскую диссертацию защитил в 1972 году).
Махлай Александр А. , генерал. Бывший начальник института Загорск-6. Данные о публичной защите диссертаций и об открытых научных работах отсутствуют.
Михайлов Валерий , генерал. Начальник института Свердловск-19 во время биологической катастрофы 1979 года.
Николаев Николай Иванович , генерал. Начальник института в Кирове в 1949–1951 годах. Был директором института «Микроб» из противочумной системы. Докторскую диссертацию защитил в 1949 году в Кирове.
Неустроев В.Д., полковник. Начальник института в Кирове в 1951–1955 годах. Докторскую диссертацию по докладу защитил в 1968 году в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи АМН СССР.
Огарков Всеволод Иванович (1926–1988), генерал, профессор. Окончил ВМА в 1948 году. Член ВКП(б) с 1949 года. Работал в Загорске-6. Был начальником института Свердловск-19 до 1973 года, Заместитель начальника Главмикробиопрома с 1973 года и начальник «Биопрепарата» в 1973–1979 годах. Данных о публичной защите диссертаций не имеется (секретная докторская диссертация защищена в 1963 года). Член-корреспондент АМН СССР с 1978 года.
Огурцов П.А ., генерал. Начальник института в Кирове в 1955–1957 годах. Данные о публичной защите диссертаций отсутствуют.
Паутов Виктор Николаевич , генерал, профессор. Начальник института в Кирове в 1973–1984 годах. Данные о защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют. Специалист по риккетсиям.
Пименов Евгений Васильевич , генерал, профессор. Начальник института в Кирове с 1991 года. Данные о кандидатской и докторской диссертациях и об открытых обобщающих научных работах отсутствуют.
Подолян Владимир Яковлевич (р.1907), генерал, профессор. Специалист по медицинской географии. Докторскую диссертацию защитил в ВММА в 1952 году. Начальник института (в Загорске?).
Пригода Сергей Иванович , генерал, профессор. Работал в Загорске-6. Данные о публичной защите диссертаций отсутствуют. Секретную кандидатскую диссертацию защитил в 1975 году.
Скворцов Виталий Васильевич (1920–1989), генерал. Начальник института в Кирове в 1957–1973 годах. Данные о защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют.
Смирнов Ефим Иванович (1904–1989), генерал-полковник, профессор. Окончил ВМА в 1932 году. В 1939–1947 годах — начальник Военно-санитарного (Главного военно-медицинского) управления. В 1947–1953 годах — министр здравоохранения СССР. Начальник ВМА с 1953 года. В 1955–1960 годах — начальник Главного военно-медицинского управления минобороны. В 1960–1985 годах — начальник 15-го управления Генштаба Вооруженных сил СССР (на этом посту был удостоен в 1978 году звания Героя Социалистического Труда). Данные о защите кандидатской и докторской диссертаций отсутствуют. Академик АМН СССР с 1948 года.
Ураков Николай Николаевич , генерал, профессор… Был заместителем начальника института в Кирове. В 1982–2003 годах — директор института в Оболенске. Получил награду за биологическое оружие на основе Ку-лихорадки (10). Данные о кандидатской и докторской диссертациях и обобщающих научных работах отсутствуют. Секретная докторская диссертация посвящена сочетанному действию на людей патогенных бактерий и вирусов (6).
Харечко Анатолий Трофимович , генерал, профессор. Работал в институте в Кирове Начальник института Свердловск-19. Данные о кандидатской и докторской диссертациях и обобщающих научных трудах отсутствуют.
Такой вот получился мимолетный взгляд на истеблишмент биологической войны. И это лишь малая часть системы военно-биологического подполья — полный список был бы воспринят обществом слишком болезненно.
Ныне некоторые из светил ВБК высшей квалификации уже не с нами. Остальные ведут респектабельный образ жизни, именуют себя профессорами по классу «самой гуманной профессии». А вот военные мундиры они стараются по возможности не надевать — в них чаще все-таки ходят военные хирурги.
Что касается «ученых» гражданского звания, то немалое число из них извлекло выгоду из возможности заниматься не только защитной проблематикой биологической войны, но и обслуживать агрессивные наступательные инстинкты военных. Мы не называем их не потому, что они никому не известны. Просто по части биологической войны армия держала их чаще в своей прихожей, а у большинства из них не хватило мужества и иных качеств не соглашаться на такую унизительную роль. Впрочем, если быть до конца справедливым, то не следует забывать, что некоторые инициаторы генно-инженерного поворота начала 1970-х годов и их прямые наследники и сейчас продолжают извлекать выгоды, свалившиеся на них от тех давних дел. А есть и такие, кто находит выгодным агрессивно защищать возможность генетической модификации пищевых продуктов. Как будто можно верить этим людям без полного раскрытия генетических достижений на «боевом» фронте 1970-1980-х годов.
В 1992 году 15-е управление Генштаба было упразднено. На его основе было создано Управление по биологической защите во главе все с тем же генералом В.И.Евстигнеевым, которое вернулось к «химикам», то есть в войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны Российской Федерации (69).
2.3. Биологи в штатском («Биопрепарат»)
«Мы не в бирюльки играем, а делаем оружие»
Генерал Н.Н.Ураков (Оболенск)
По легенде, система «Биопрепарата» была нацелена на массовое производство препаратов, необходимых для простых людей — витаминов и лекарств, антибиотиков и вакцин (36).
Истинное ее предназначение вскрылось лишь в 1990-х годах, когда рухнула прежняя система ценностей, а потребности людей остались. Именно тогда стало ясно, что ничего мирного «Биопрепарат» не только не делал, но и не научился делать, потому что в него входили и поныне входят специализированные институты и заводы по созданию средств ведения биологической войны. Хотя планировался также и выпуск средств защиты против биологического оружия.
В империи «Биопрепарата» было создано много научных и производственных организаций, нацеленных на подготовку к наступательной биологической войне. В Оболенске (Московская область) образовали Институт прикладной микробиологии (п/я В-8724), в котором стали заниматься воспитанием боевых штаммов патогенных бактерий. Биологическим оружием на основе вирусов стал заниматься новый мощный вирусологический институт, возведенный под Новосибирском, в Кольцово (нынешний «Вектор»). Институт особо чистых биопрепаратов был организован в С.-Петербурге. Новый иммунологический институт организовали в Любучанах (Московская область). В Степногорске (Казахстан) был создан микробиологический институт в качестве головного учреждения построенного здесь же мощного завода по выпуску биологического оружия. Институт биологического приборостроения в Москве был нацелен на проектирование оборудования для многочисленных заводов биологического оружия.
Ну и т. д.
Одновременно был дан серьезный толчок созданию новых производственных мощностей по изготовлению средств ведения наступательной биологической войны. Основные специализированные комбинаты по выпуску биологического оружия были построены в Омутнинске (Кировская область), Бердске (Новосибирская область) и Степногорске (Казахстан). Выпуск оборудования для заводов биологической войны наладил специальный завод «Биомашприбор» в Йошкар-Оле (Марийская Республика) (189). Помимо специализированных, имелось немало «мирных» заводов, которые располагали специальными цехами по выпуску средств ведения биологической войны — в Пензе (бактериологическое оружие), в Кургане (бактериологическое оружие), в Покрове во Владимирской области (оружие против животных), в Алма-Ате и ряде других мест. Были подготовлены также все материалы для начала строительства новых заводов в Мочалище (Марийская Республика) и Стрижах (Киров-200, Кировская область), нацеленных главным образом на производство новейшего оружия на основе вирусов и бактерий.
А еще по всей стране строились многочисленные заводы для производства белково-витаминных концентратов — идеальные объекты для преобразования их «в случае чего» в предприятия биологической войны. Без особых хлопот.
Уважаемые гости, продолжение читайте здесь.
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