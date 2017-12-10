Секреты биологического оружия СССР (часть 11)

2.2.2. Свердловск-19

Он был создан в 1946 году за дальней окраиной Свердловска для проведения военно-биологических работ, мысль о которых возникла у руководства страны — от генералиссимуса И.В.Сталина и обер-палача Л.П.Берия до генерал-врача Е.И.Смирнова — после захвата Красной Армией военно-биологического отряда японской армии (руководитель — Исии Сиро).

Официальной информации об институте не очень много (64,68), однако очень много данных в связи с «результатом» его деятельности — биологической катастрофой 1979 года (8,10,13,17,18,20–25,27,32,33,45–47,155,159,162,166–168). Известно кое-что и о реальных боевых делах этого военно-биологического института (10).

С институтом связана деятельность таких генералов биологической войны, как П.Н.Бургасов, В.И.Евстигнеев, В.Михайлов, В.И.Огарков, А.Т.Харечко. Нынешнее его название — Центр военно-технических проблем противобактериологической защиты. Начальник — генерал А.Т.Харечко.

В институте велись и ведутся работы со многими бактериями, «пригодными» в качестве биологического оружия (сибирская язва, чума, туляремия, сап, мелиоидоз). Разрабатывалось и оружие на основе токсинов, например ботулизма. Производилось оружие на основе бактерий сибирской язвы и сапа. Здесь же было и хранилище оружия на основе сибирской язвы (10). Сплошные прививки персоналу института делались от чумы и от сибирской язвы (47).

Сотрудники военно-биологического центра живут прямо на его территории.

Когда институт только создавался, вокруг него рос лес. Когда с годами стало ясно, что с развитием города жилые районы неизбежно приблизятся к опасному военно-биологическому объекту, его следовало перенести подальше от жилья и ближе к какому-то мясокомбинату — источнику баранины для приготовления питательного бульона для бактерий. Сделано было иначе — рядом с военным городком построили не только мясокомбинат, но и множество других предприятий, в том числе «Химмаш». Там же разместился жилой массив «Вторчермет». Так чрезвычайно опасный военный городок Свердловск-19 оказался в центре крупного, Чкаловского, района в большом индустриальном городе, став источником смертельнейшей опасности для всех его жителей (46,166).

Рядовые жители об этом не знали. Среди нерядовых право на такое знание имел только один человек — первый секретарь областного комитета КПСС. В последние годы до начала эпохи М.С.Горбачева эту должность истово исполнял Б.Н.Ельцин.

Как и всякий «закрытый» военный городок Свердловск-19 по отношению к большому Свердловску был абсолютно автономен. Он имел все необходимые службы — военный госпиталь на 75 коек, почту, магазины, клуб, загс, собственную секретную военно-юридическую систему (прокуратуру, следствие, суд). Подбор солдат, которые обслуживали повседневные нужды городка, был особо тщательный — в рядовые солдаты-охранники и в военные строители попадали лишь призывники с «допуском». В целях секретности население Свердловска-19 числилось не за Свердловской, а за Пермской областью, его смертность и заболеваемость — тоже (8,166).

Сам же военно-биологический центр напрямую подчинялся 15-му управлению Генштаба ВС СССР (22,45). Для обеспечения прямой связи над Свердловском на геостационарной орбите был размещен специальный военный спутник, в результате чего информация военно-биологического центра была неподконтрольна спецслужбам ни Уральского военного округа, ни даже КГБ СССР (45).

Свердловск-19 подразделяется на три зоны, как бы вставленные друг в друга. по мере повышения секретности (45). В первой зоне находилось жилье для персонала, там же располагался строительный батальон. «Делом», то есть созданием наступательного биологического оружия, занимались в самой недоступной — третьей — специальной («рабочей») зоне, куда попасть можно было исключительно после проверки на третьей проходной. Спецзона примыкала непосредственно к военному городку № 32.

Производственные помещения спецзоны были расположены не на поверхности, а глубоко под землей. Причем настолько глубоко, что ни при аэрофотосъемках (разведывательный самолет У-2 американского летчика Пауэрса сбили как раз в этих краях), ни со спутников научные лаборатории и промышленные военно-биологические реакторы не были видны никогда, а их активность не могла быть зафиксирована.

Спецзона занимала часть обширного искусственного военного подземелья, созданного годами титанической работы строителей под надзором спецслужб. Подземелье обладает несколькими выходами в разных местах Свердловской области и имеет многоцелевое (не только военно-биологическое) назначение (45,46).

Именно здесь, глубоко под землей, военные биологи в послевоенные годы занимались созданием боевых микроорганизмов против «вероятного противника».

В лабораториях искали новые штаммы боевых бактерий (с 1973 года — с использованием генетической инженерии и иных достижений молекулярной биологии). В цехах в опытных и промышленных реакторах (ферментерах) нарабатывались запасы боевых бактерий. А еще имелись цеха, где разрабатывались, снаряжались и складировались биологические боеприпасы самых различных типов, включая кассетные.

Для своих рабочих нужд военные биологи Свердловска-19 создали прекрасный виварий, в котором содержалось много видов подопытных животных, включая редких для СССР (например, обезьян). Отлов сбежавших «кроликов» не были простым делом, так что приходилось задействовать солдат из соседнего военного городка № 32.

Итак, военно-биологический центр Свердловск-19 занимался по меньшей мере тремя видами работ: 1) выращиванием новых боевых штаммов опасных бактерий; 2) созданием биологических боеприпасов новых типов, в том числе по заказу и при участии других военно-биологических центров (в Кирове и Загорске); 3) масштабным промышленным производством биологического оружия.

Из Свердловска-19 биологические боеприпасы отправлялись на полигоны для проведения испытаний, а также в наземные и подземные склады. В отдельных случаях биомасса использовалась не на месте, а отправлялась на Златоустовский завод для снаряжения в биологические боеприпасы.

К югу от Свердловска-19 находится военный городок № 32 (механизированные войска) с несколько меньшим уровнем секретности. Именно через него по подземному тоннелю происходит та часть ввоза-вывоза Свердловска-19, что обеспечивает нужды секретных работ по подготовке к наступательной биологической войне, то есть нужды лабораторий, производств, складов. Бараньи туши завозились автотранспортом по поверхности, иные несекретные грузы — по железнодорожной ветке на поверхности.

В апреле-мае 1979 года вследствие принципиальных ошибок в обеспечении безопасности военно-биологических работ Свердловск-19 стал источником массовой гибели жителей города (8).

В связи с этим в прессе неоднократно высказывалось предположение, что военные биологи из городка Свердловск-19 создали штамм бактерии сибирской язвы, которая поражает в основном мужчин зрелого возраста. Речь идет о новом виде биологического оружия, способного уничтожать живую силу «вероятного противника» сексо-избирательно, то есть мужчин зрелого возраста. Адрес у этого оружия очевиден — армии, комплектующиеся профессионалами-мужчинами. После Вьетнама именно так строилась армия США. Как сказал гражданский врач, который лично участвовал в событиях 1979 года «снаружи» военного городка № 19, это могло быть идеальным оружием: 1) оно поражает в основном мужчин, 2) смерть к людям, глотнувшим смертельного аэрозоля, приходит по существу моментально, 3) болезнь не поддается лечению, 4) болезнь не распространяется от человека к человеку («тупиковая инфекция»). Впрочем, имеются свидетельства и «изнутри». Как утверждал еще в 1980 году один старший офицер из Свердлловска-19, пожелавший остаться неизвестным, они действительно создали такой штамм. Однако достижение одного отдела, который был занят созданием средств биологического нападения, в 1979 году еще не успело получить подкрепление из другого отдела — путем создания соответствующей вакцины.

Однако, это лишь одна сторона событий. Трудно отказаться от предположения, что на самом деле речь может идти о неизвестном виде биологического оружия, одним из элементов которого могла быть легочная форма сибирской язвы. Дело в том, что во всех рассматривавшихся сценариях за кадром осталась еще одна напасть, о которой не было информировано население. Вполне возможно, что, помимо бактерий сибирской язвы (нормальных или модифицированных), в окружающую среду Свердловска были вброшены также патогенные вирусы, например вирус Марбурга (в «цивилизованном мире» вирус Марбурга стал известен еще в 1967 году и к 1979 году он уже попал в Советский Союз и очень активно изучался с точки зрения боевого использования). Речь могла идти, например, о разгерметизации биологического боеприпаса, который изготавливался на подземном заводе для летних натурных испытаний на острове Возрождения в Аральском море. Имеется в виду так называемый комбинированный кассетный боеприпас, в котором в разных ячейках кассеты содержались различные возбудители, например бактерия сибирской язвы и вирус Марбурга.

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о переносе промышленного выпуска боеприпасов с сибирской язвой из Свердловска в Степногорск было принято в 1981 году, в том числе из-за эпидемии 1979 года. Фактически обязанности по выпуску этого вида биологического оружия были сняты со Свердловска лишь в 1987 году (10), после чего поточная линия была остановлена. Запасы оружия на основе сибирской язвы и отходы ее производства весной 1988 года были перевезены на Аральское море и захоронены на острове Возрождения (162).

2.2.3. Загорск-6

Военно-биологический институт Загорск-6 был создан в Загорске (Сергиевом Посаде) в 1954 году. Загорск-6 (в/ч 44026) соседствует с институтом Загорск-7, занимающимся ядерным оружием (179). Имеются некоторые данные об официальном портрете этого учреждения (52,177–179) и о его реальных делах (10).

Загорск-6 специализировался на создании биологического оружия на основе вирусов, риккетсий и токсинов.

С этим институтом связана деятельность генералов Н.Н.Васильева, Д.В.Виноградова-Волжинского, А.А.Воробьева, В.А.Лебединского, А.А.Махлая, С.И.Пригода и др. Нынешнее название — Вирусологический научный центр Института микробиологии министерства обороны РФ, начальники этого центра на рубеже XX–XXI веков — А.А.Махлай и В.А.Максимов.

Среди научных достижений указывается, что специалисты Загорска-6 научились культивировать вирусы натуральной оспы и венесуэльского энцефаломиелита лошадей в эмбрионах куриных яиц (10). Здесь же создан иммуноглобулина для профилактики лихорадки Эбола (178). Генералы Л.А.Ключарев и А.А.Воробьев занимались, среди прочего, генетикой вирусов.

В Загорска-6 велись и ведутся работы с такими пригодными для применения в качестве биологического оружия возбудителями опасных инфекций, как натуральная оспа, оспа обезьян, боливийская (Мачупо) и аргентинская (Хунин) геморрагические лихорадки, геморрагические лихорадки Марбурга, Эбола и Ласса, геморрагическая лихорадка долины Рифт, венесуэльский энцефаломиелит лошадей и ряд других энцефалитов (восточный и западный энцефаломиелит лошадей, энцефалит долины Муррей, энцефалит Сент-Луиса и др.), а также с оружием на основе токсина ботулизма и многих других токсинов.

Первый в стране промышленный выпуск биологического оружия на основе вируса натуральной оспы был организован в Загорске-6 (10).

Наиболее вирулентный боевой штамм натуральной оспы (штамм «Индия-1») был выделен в 1967 году после работ, начавшихся с заноса натуральной оспы в 1959 году в СССР из Индии группой туристов и ответной экспедиции советских военных микробиологов в Индию. Трофеем той экспедиции стал штамм Variola major (10).

Об испытаниях боевой рецептуры на основе вируса оспы, выполненных в 1971 году на острове Возрождения, ныне известно потому, что во время них произошли распространение аэрозольного облака, а также болезнь и смерть людей далеко от места испытаний (171,199). Авторство в тех работах особых сомнений не вызывает. Генерал А.А.Воробьев, руководивший тогда в Загорске-6 большим фронтом работ, пополнил свой «научный архив» 1971 года серией новых секретных работ — 11 толстенными отчетами и научными статьями. А специалист по оспе Е.П.Лукин успешно защитил в 1972 году секретную докторскую диссертацию под руководством А.А.Воробьева (63).

Следует подчеркнуть, что работы по боевому использованию натуральной оспы велись вне какой-либо связи с интересами международного сообщества и, в частности, от такого достижения Всемирной организации здоровья (ВОЗ), как «полное» удаление натуральной оспы с планеты (сообщение об этом было сделано 8 мая 1980 года, поскольку последний случай появления натуральной оспы в естественных условиях был зафиксирован в 1977 году).

Сообщение ВОЗ и последовавшее за этим резкое сокращение в мире работ по вакцинации населения лишь подстегнули интерес Советской Армии к эффективности использования натуральной оспы в качестве биологического оружия.

Официально считалось, что в Советском Союзе имелся лишь небольшой запас штамма натуральной оспы — на депозитарном хранении в Институте вирусологии им. Д.И.Ивановского АМН в Москве (другой депозитарий — Атланта, США).

На самом деле в подземной части Загорска-6 в это время в мобилизационной готовности находились (и до наших дней остались) мощные производственные линии по выпуску боеприпасов на основе вируса натуральной оспы. Стандартный советский запас «оружейной натуральной оспы» составлял 20 т. Место хранения — Загорск-6 (10).

В начале 1990-х годов в Загорске-6 было закончено создание оружия на основе оспы обезьян, а также геморрагической лихорадки Ласса (10). Оружие на основе вируса лихорадки Ласса было особенно привлекательно для наших военных. В те годы «вероятный противник» не располагал средствами ни специфической профилактики, ни лечения, хотя смертность от лихорадки Ласса (в отсутствие лечения) достигала 36–67 %. Между тем среди способов распространения лихорадки Ласса значатся не только воздушно-капельный и контактный (от человека к человеку), но и пищевой. Способ использования этого оружия — распыление боевой рецептуры в воздухе (76).

Биологическое оружие на основе вируса геморрагической лихорадки Эбола было создано в Загорске-6 к концу 1990 года после того, как после многолетних работ удалось решить трудную проблему культивирования этого вируса (10). Здесь же был создан гамма-глобулин для профилактики против вируса Эбола (52). Это страшное оружие (смертность без лечения — 50–80 %) считается весьма эффективным, поскольку вакцины против него не имеется. Способ применения оружия — распыление боевой рецептуры в воздухе (76).

В институте под руководством генерала А.А.Воробьева шла активная работа по созданию токсинного оружия основе токсинов . В открытой форме были изучены анатоксины множества белков-токсинов, вырабатываемых бактериями — столбняка, дифтерийного токсина, различных токсинов ботулизма, стафилококковым и др. (63). Параллельно были исследованы боевые возможности этих и многих иных токсинов. Был налажен выпуск некоторых из них в качестве биологического оружия, например, токсинов ботулизма и столбняка. Однако с организацией массового промышленного производства военные биологи из Загорска-6 скорее всего не справились.

Помимо самих токсинов, удалось создать множество генетически измененных микроорганизмов, которые способны продуцировать различные токсины. О масштабе достижений в этом направлении можно судить по тому, что постановлением правительства России от 20 октября 1992 года регулируется вывоз из страны 13 видов таких микроорганизмов: ботулинические токсины, токсины газовой гангрены, токсин золотистого стафилококка, рицин, сакситоксин, дизентерийный токсин, конотоксин, тетродотоксин, веротоксин, абрин, холерный токсин, столбнячный токсин, трихоценовые микотоксины (77).

Работами с риккетсиями — возбудителями таких особо опасных инфекций, как Ку-лихорадка и ряд других — занимался генерал А.А.Воробьев (63). Удалось культивировать риккетсию Ку-лихорадки в эмбрионах куриных яиц (10).

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