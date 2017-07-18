Вечный вопрос – откуда все появилось, волнует человечество на протяжении всего его существования. Мы называем Вселенной все, что видим не небе и не видим, есть несколько теорий зарождения небесных тел, для нас далекий космос всегда был непостижим до конца.

Теория «Большого отскока» гласит, что Вселенная образовалась из-за сжатия. Ведь для космоса характерны постоянно меняющиеся циклы – сжатие и расширение. Здесь возникает вопрос, как может произойти сжатие и, каким образом на него влияет расширение, что происходит в данный момент.

Теория «Большого взрыва» говорит о том, что 12 млрд. назад космоса не существовало, а вся материя была в одной точке сплющена. Она была до предела сжата в объеме, образовывая сильнейшее давление внутри. В один момент, энергии нужно было выти наружу, и материя взорвалась, разбрасывая в разные стороны ту самую энергию.

Есть еще одна теория, которая не имеет научного основания, но многие в нее верят. Все не могло произойти само собой, здесь принимал участие Великий Творец, который создавая далекий космос, продумал все до мелочей. На сегодняшний день, благодаря ученым мы многое знаем о космосе, в нем сеть Солнечная система, включающая восемь планет, звезды, черные дыры, астероиды и многое другое. Но никто так и не знает истины, как все именно образовалось и есть ли пределы у космического пространства.

Удивительные факты

Благодаря исследованиям мы получаем ценные сведения о небесных телах, и многое узнаем про далекий космос. Например, нам известно, что ближе всех к солнцу расположен Меркурий. Год здесь длится 88 дней, а день 59 суток. Получается в году, даже двух дней нет. На Меркурии два восхода солнца и два заката.

Венера – ставшая музой многих писателей и художников, всегда привлекает нас своим очарованием. Интересный факт: орбита Венеры расположена внутри орбиты планеты Земля. Год здесь длится 255 дней, день – 243 суток.

Безусловно, жемчужиной Солнечной системы является Земля, она невероятно красивая, здесь есть жизнь. Несмотря на колоссальную скорость, с которой она проходит по своей орбите – 108 000 км/час, люди чувствуют себя весьма комфортно.

Далекие планеты

Нам всегда будет интересен и космос далекие планеты и все что с ним связано. Не так давно учеными NASA, было сделано открытие. Они предполагают, что на планете Kepler-452b, расположившейся в созвездии Лебедя есть жизнь, потому как там нашли воду. Этот объект больше Земли на 60% и находится на расстоянии 1400 световых лет от нас.

Планета Церера

Самое загадочное небесное тело Солнечной системы. Находится объект между Юпитером и Марсом и постоянно извергает ледяные пары. Ученые до сих пор спорят планета это или астероид. Считается, что у Цереры есть ледяная мантия в 100 км толщиной и скалистое ядро, а также сотни миллионов кубических метров воды. Планета Senda расположилась за поясом Койпера и представляет собой огромный ледяной объект. По предположению ученых, крупнейшей экзопланетой, не входящих в Солнечную систему является небесное тело под названием TrES-4. По размерам она больше Юпитера примерно в 1,7 раза и находится от нас на расстоянии 1400 световых лет.

Вот такие интересные и весьма познавательные факты мы узнаем, благодаря исследованиям ученых, которые проводятся в черных глубинах.