Стеклянные шарики на Луне: правда, или оптическая иллюзия?

На Луне замечены загадочные шарики из стекла — что это такое?

В конце 2021 года китайский луноход «Юйту-2» отправил фотографию загадочного монолита, который был обнаружен на северном горизонте обратной стороны Луны. Некоторые люди начали считать, что замеченный объект был построен внеземными цивилизациями, но ученые сразу же предположили, что это обыкновенный камень, оставшийся после падения астероида. Когда луноход приблизился к монолиту, оказалось, что исследователи были правы — в поле зрения исследовательского аппарата попал скрюченный камень небольшого размера. Строгие очертания, придававшие объекту форму «домика», были просто оптической иллюзией. Недавно, все тот же луноход «Юйту-2», заметил на Луне еще один странный объект — группу стеклянных шариков. На этот раз это не обман зрения, а вполне объяснимое явление.

Как на Луне образуется стекло?

По данным научного журнала Science Bulletin, блестящие среди сухой и серой пыли шарики настоящие — никакой оптической иллюзии нет, они действительно блестят. О том, что на Луне может образовываться стекло, ученые знают уже давно. Доподлинно известно, что этот материал образуется, когда имеющиеся в составе грунта минералы подвергаются воздействию экстремально высоких температур. Сильное тепло может выделяться при падении на поверхность Луны космических объектов. Также не стоит забывать, что когда-то давно на спутнике нашей планеты существовали активные вулканы.

Стеклянные шарики на поверхности Луны

Авторы издания Science Alert отметили, что стеклянные шарики так же образуются и на Земле. Когда на поверхность планеты падает космический объект, выбрасывается очень много тепла. Под воздействием высоких температур земная кора плавится и распыляется в воздухе. Расплавленный материал затвердевает и падает обратно в виде крошечных стеклянных шариков.

Луноход «Юйту-2»

Происхождение стеклянных шариков на Луне

По мнению планетарного геолога Чжиюн Сяо (Zhiyong Xiao), наиболее вероятно, что стеклянные шарики образовались в результате извержения древних вулканов. Если это действительно так, то шарики образовались из вулканического стекла, который принято называть анортозитом.

Вулканическое стекло анортозит

Однако, к этому заявлению стоит относиться с некоторой долей скептицизма. Ранее астрономы уже находили на Луне стеклянные шарики — например, такие объекты были найдены в рамках космической миссии «Аполлон-16». Справедливости ради стоит отметить то, что они имели миллиметровый диаметр. А вот обнаруженные луноходом шарики имеют размеры от 15 до 25 миллиметров в поперечнике.

В рамках миссии «Аполлоон-16» астронавты совершили посадку недалеко от кратера Декарт

Другая группа ученых считают, что и те, и другие шарики образовались в результате падения на Луну космического объекта. На это намекает тот факт, что стеклянные фрагменты лежат неподалеку от лунных кратеров. Помимо двух прозрачных шариков, ученые разглядели еще четыре других сферических фрагмента. Они тоже блестят, но на данный момент ученые не могут определить, прозрачные они или нет. Ученые не исключают того, что стеклянные шарики образовались давно и во время падения космического объекта просто были извлечены на поверхность.

Какие тайны хранит в себе Луна?

На данный момент все, что написано выше — это всего лишь предположения. Чтобы узнать, как были образованы стеклянные шарики и из чего они состоят, ученым нужно изучить стеклянные шарики в лабораторных условиях. Благодаря работе лунохода «Юйту-2», у исследователей расширился простор для исследований. Не исключено, что во время изучения стеклянных фрагментов с поверхности Луны, ученые узнают много интересного об истории образования и свойствах спутника нашей планеты.

Помимо лунохода «Юйту-2», изучением поверхности Луны занимаются и другие исследовательские аппараты. Одним из них некоторое время назад являлся китайский «Чанъэ-5», который стал первым за 40 лет устройством, успешно доставившим на Землю образцы лунного грунта. Всего в распоряжении исследователей оказалось около 60 унций образцов почвы и горных пород, изучением которых они занимаются. На данный момент больше всего интересно, можно ли из лунных пород извлекать полезные для людей вещества. Например, было бы очень хорошо научиться добывать на Луне питьевую воду, потому что в будущем люди хотят построить там станцию.