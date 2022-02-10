Ракета для доставки образцов Марса на Землю стоит 194 миллиона долларов. Кто ее разработает?

Ожидается, что образцы марсианского грунта отправятся на Землю в 2026 году

В начале 2021 года на поверхность Марса совершил посадку исследовательский аппарат Perseverance. Его цель заключается в поиске следов жизни на Красной планете и оценке ее пригодности для создания человеческой колонии. На данный момент он посещает разные части кратера Езеро и собирает образцы марсианского грунта. Собранный материал будет помещен в контейнеры и отправлен на Землю для изучения при помощи сложного оборудования. Возможно, уже в следующие десять лет, ученые дадут ответ на вопрос о существовании жизни на Марсе. Многие люди ожидали, что разработкой ракеты для доставки марсианских образцов на Землю займется компания SpaceX под руководством Илона Маска. Однако, аэрокосмическое агентство NASA отдала эту задачу совершенно другой организации.

Ракета для отправки марсианского грунта на Землю

По данным издания Phys.org, разработкой ракеты для доставки капсул с образцами марсианского грунта займется компания Lockheed Martin. На протяжении многих лет она остается крупнейшим в мире производителем военной и космической техники — однажды она создала прототип жилого модуля окололунной станции NASA. Агентство сообщило, что маленькая ракета станет первой, кто запустится с поверхности другой планеты. По предварительным данным, создание летательного аппарата обойдется в 194 миллиона долларов.

Как будет выглядеть ракета Lockheed Martin, не известно

Запуск ракеты Lockheed Martin состоится не раньше 2026 года. Вместе с собой она возьмет еще один марсоход — он возьмет образцы грунта у Perseverance и погрузит обратно в ракету. После этого ракета взлетит, и на орбите Марса совершит стыковку с другими космическим аппаратом. После очередной погрузки грунта, аппарат полетит в сторону Земли. После прибытия, собранный материал окажется в изолированном месте, чтобы в него не попали частицы и микробы, живущие на Земле. Возможно, в ходе изучения марсианского грунта, ученым удастся найти следы древней жизни или даже живые бактерии. Их можно будет считать первыми инопланетянами.

Кратер Езеро на Марсе

Как Perseverance собирает марсианский грунт?

В конструкции марсохода Perseverance предусмотрено 43 пробирки для хранения грунта с поверхности Марса. Исследовательский аппарат должен заполнить хотя бы 15-20 контейнеров. Для взятия материала марсоход сначала делает на поверхности планеты отверстие и потом заполняет пробирки. Первые попытки сбора оказались неудачными, потому что грунт рассыпался в пути к сосуду. Сейчас все идет по плану и 4 февраля 2022 года аппарат собрал уже шестую партию марсианского грунта.

Марсоход будет собирать материал из разных уголков кратера Езеро. Ведь есть вероятность того, что одна ее часть пуста, а в другой могут иметься следы древних бактерий или другие интересные частицы. С выбором места для сбора образцов ему помогает вертолет Ingenuity, который уже доказал свою эффективность.

Сотрудничество NASA и SpaceX

Возможно, некоторые люди ожидали, что доставкой образцов марсианского грунта на Землю займется компания SpaceX . Но тендер на разработку ракеты, по каким-то причинам, выиграла корпорация Lockheed Martin. Возможно, агентство просто не стало нагружать SpaceX дополнительной работой, потому что компания Илона Маска и так по уши в делах. В мае 2020 года SpaceX стала первой в истории частной компанией, которая доставила людей на Международной космической станцией. Миссия прошла хорошо, поэтому сейчас Илон Маск тесно сотрудничает NASA и занимается отправкой американских космонавтов на МКС при помощи космического корабля Dragon.

К тому же, компания SpaceX ответственна за разработку посадочного модуля для возвращения людей на Луну в рамках миссии «Артемида». Для вывода астронавтов на орбиту будет использована ракета Space Launch System. Когда люди окажутся возле Луны, двое из них перейдут из космического корабля «Орион» внутрь посадочного модуля SpaceX . На поверхность Луны сделают шаги одна женщина и мужчина азиатского, афроамериканского или другого происхождения. Сначала ожидалось, что это произойдет уже в 2024 году, но потом было объявлено, что люди вернутся на Луну не раньше апреля 2025 года. Причиной переноса стали проблемы с поставкой скафандров.