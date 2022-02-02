Почему Уран и Нептун окрашены в разные оттенки синего?

Слева Нептун, а справа — Уран

По своей массе, составу и другим параметрам планеты Уран и Нептун являются чуть ли не близнецами. Они похожи между собой даже внешне — эти ледяные гиганты окрашены в голубоватый цвет и отличить их можно только по оттенку. В то время как Уран на фотографиях выглядит бледно-синим, названный в честь древнеримского бога морей и океанов Нептун имеет глубокий синий оттенок. За всю историю наблюдений, ученые хорошо изучили почти все планеты Солнечной системы. А вот эта парочка всегда оставалась где-то на стороне — астрономы изучали их только вскользь, лишь время от времени давая космическим аппаратам облетать их. Из-за этого, ученые до сих пор даже не могли внятно объяснить, почему одна планета имеет насыщенный синий оттенок, а другая является более бледной. Недавно эта загадка наконец-то была раскрыта.

По данным издания IFL Science, планеты Уран и Нептун действительно мало изучены. Начиная со второй половины XX века ученые успели отправить космические аппараты практически ко всем планетам Солнечной системы и даже к некоторым астероидам. А Уран и Нептун, в свою очередь, удостоились только нескольких облетов космическим зондом «Вояджер-2». И произошло это очень давно — аппарат достиг Урана в январе 1986 года, а Нептун был изучен в августе 1989 года. Фотографии этих планет были сделаны при помощи технологий 70-х годов.

Космический аппарат «Вояджер-2»

Особенности Урана

Уран является пятой планетой Солнечной системы, которая почти полностью состоит изо льда. Из-за этой особенности, вместе с Нептуном, он относится к категории «ледяных гигантов». Атмосфера этой планеты в основном состоит из водорода и гелия но, помимо них, ученые обнаружили следы метана. Облака на Уране состоят изо льда, а также твердых аммиака и водорода. Само собой разумеется, на ледяном гиганте очень холодно — по расчетам ученых, его температура равна –224 градусам Цельсия. На фотографиях, сделанных аппаратом «Вояджер-2», не видно следов штормов и других природных явлений. Однако на новых снимках они видны, то есть на планете есть сезонные изменения и погодные явления. Скорость ветра на Уране достигает 900 километров в час.

Особенности Нептуна

Нептун — восьмая планета Солнечной системы, которая находится на самом большом расстоянии от Солнца. Как и Уран, этот ледяной гигант обладает атмосферой, которая богата водородом и гелием. Также он имеет огромное количество льда трех разных видов: водного, аммиачного и метанового. Нептун является очень неспокойным местом, потому что скорость ветра на нем достигает 2160 километров в час. Как и подобает ледяному гиганту, температура на нем достигает –220 градусов Цельсия.

Почему Уран и Нептун окрашены в голубой цвет?

Причина голубого свечения ледяных гигантов известна уже давно — такой оттенок им придает метан. Свет любой планеты Солнечной системы является отраженным. Метан обладает свойством поглощать свет длиной волны 600 нанометров, который находится в красной части спектра. При этом он без всяких препятствий отражает синий цвет.

Ученых всегда интересовало, почему Уран имеет бледноватый оттенок, в то время как Нептун — насыщенно синий. Чтобы дать объяснение этому явлению, ученые изучили данные, собранные космическим аппаратом «Вояджер-2», телескопом «Хаббл » и наземными обсерваториями. Ответ оказался достаточно простым — модели показали, что Уран имеет более плотную атмосферу, чем Нептун. Из-за этой особенности он кажется человеческому глазу бледнее.

По словам одного из авторов научной работы Патрика Ирвина (Patrick Irwin), планета Уран обладает определенным слоем атмосферы, который на данный момент носит название Аэрозоль-2. Причину того, почему у Урана более плотная атмосфера, ученые не назвали — для этого нужно провести дополнительные исследования. Но даже полученный результат радует, потому что ученым удалось раскрыть очередную загадку космоса.