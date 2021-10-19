Как пакетик чая помог астронавтам сэкономить 150 миллиардов долларов?

Несколько лет назад разорванный пакетик помог спасти МКС

Международная космическая станция была построена в 1998 году за 150 миллиардов долларов. Каждый год на поддержание ее работоспособности тратится еще по 3-4 миллиарда долларов, но конструкция уже очень старая и нуждается в ремонте все чаще. Например, в августе 2020 года на борту космической станции зафиксировали падение давления, что является признаком утечки воздуха. Все находящиеся на борту астронавты и космонавты были изолированы в российском модуле «Звезда». Спустя некоторое время было выяснено, что пропускающая воздух трещина находилась именно в том модуле, в котором временно поселился весь экипаж. Один из российских космонавтов смог быстро найти место утечки при помощи обычного пакетика чая.

Кислород на МКС

По данным издания India Times, космическая станция каждый день теряет около 250 граммов кислорода и это нормально — полной герметичности достичь сложно. В случае острой нехватки кислорода, он доставляется на грузовых кораблях, но чаще всего производится прямо на станции. Во втором случае члены МКС используют электролиз — через воду пропускается электрический ток, вследствие чего появляется кислород. Для этого на борту имеется система жизнеобеспечения ECLSS, которая не только следит за работой станции, но и обеспечивает людям доступ к воде, защищает от пожаров и так далее. Технический руководитель проекта ECLSS Робин Карраскилло (Robyn Carrasquillo) однажды похвалил Россию за то, что ее космонавты использовали способ извлечения влаги из воздуха даже в старых космических аппаратах «Салют» и «Мир».

Система ECLSS

Утечка кислорода на МКС

В августе 2020 космическая станция начала терять около килограмма воздуха в день. Ситуация была серьезная, но жизням членов экипажа МКС ничего страшного не угрожало. Астронавты из разных стран временно начали жить в российском модуле «Звезда» и на протяжении четырех дней искали место утечки в других частях станции. Поиски не дали никаких результатов, поэтому стало ясно — брешь находится в запущенном более 20 лет назад модуле «Звезда». Утечка могла возникнуть по разным причинам, например, из-за столкновения МКС с космическим мусором, которого в околоземном пространстве очень много. Также не исключалось то, что от стен станции просто отклеились уплотнители, которые как раз не допускают утечку кислорода.

Поиск места утечки кислорода

Необычный способ найти место утечки нашел космонавт Анатолий Иванишин. Он установил в модуле несколько камер и вскрыл пакетик с чаем. Спустя некоторое время члены МКС заметили, что чайные листья начали медленно двигаться к одной из металлических стен модуля. Изучив траекторию движения листьев, космический экипаж довольно быстро нашел образовавшуюся на МКС трещину. Сначала они заклеили это место скотчем, а потом получили разрешение на использование дрели и герметика. Известно, что благодаря хитрости с пакетом чая космонавтам удалось сэкономить около 150 миллиардов долларов.

Международная космическая станция стареет и когда-нибудь станет полностью непригодной для использования — это факт. Новые трещины были обнаружены даже в 2021 году. Особенно их много в российском модуле «Заря», который был запущен в космос в 1998 году и сегодня является самой старой частью станции. Относительно недавно Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев огласил свои опасения насчет безопасности станции. Его особенно пугает то, что станцию планируется использовать даже после 2025 года. В теории, использование старой станции может стать причиной ужасной катастрофы.

Напоследок отмечу, что на замену старому модулю «Заря» планировалось отправить модуль «Наука». Но он стал самостоятельным модулем и пристыковался к МКС в июле 2021 года. Стыковка прошла далеко не идеально — модуль развернул станцию на 45 градусов.