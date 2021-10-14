Шесть людей проведут месяц в пустыне, чтобы ощутить себя как на Марсе

Участники эксперимента AMADEE-20 в кратере Рамон

В ближайшее десятилетие компания SpaceX хочет отправить людей на Марс . Если она действительно сможет это сделать, космические путешественники будут вынуждены выживать в весьма тяжелых условиях. Им предстоит жить на отдаленной планете с ограниченным количеством кислорода, воды и пищи. Еще одна проблема заключается в том, что передача сообщений между Марсом и Землей занимает около 10 минут. Чтобы выяснить, с какими еще трудностями могут столкнуться будущие колонизаторы Марса, израильские ученые из участники Австрийского космического форума решили провести эксперимент AMADEE-20. В его рамках шесть добровольцев будут жить в израильской пустыне Негев, условия на которой максимально похожи на марсианские. Эксперимент будет длиться целый месяц и он уже начался.

Особенности кратера Рамон в Израиле

Местом проведения эксперимента была выбрана израильская пустыня Негев, а именно находящийся в нем кратер Рамон. Считается, что эта форма рельефа имеет необычное происхождение. В результате поднятия почвы, когда-то в этих землях образовались трещины, в которые попала вода. Со временем находящиеся внутри мягкие породы были вымыты и там образовалось пустое пространство. Спустя еще какое-то время тонкий слой сверху обрушился, образовав довольно большой кратер. Его размеры постоянно становились больше из-за вымывания грунта дождями. На данный момент длина кратера Рамон составляет 40 километров, а глубина равняется примерно 350 метрам.

До 1994 года в кратере Рамон активно велась добыча полезных ископаемых вроде глины, гипса и песка. Но как только стало ясно, что такая деятельность вредит окружающей среде, государство стало контролировать проводимые работы. В 1998 году правительство Израиля решило превратить этот район в охраняемый заповедник. В результате специалисты разработали план по восстановлению естественного ландшафта и популяции местных животных. Судя по всему, участникам Австрийского космического форума каким-то образом удалось получить разрешение на проведение эксперимента.

Выживание людей на Марсе

Подробностями об эксперименте AMADEE-20 поделилось издание SlashGear. Сначала предполагалось, что он будет проведен в 2020 году, но начало было отложено из-за эпидемии коронавируса. На протяжении одного месяца группа людей в лице пяти мужчин и одной женщины будут жить на территории площадью 120 квадратных метров. На этой местности организаторы эксперимента создали условия, максимально похожие на марсианские. Участники столь необычного «мероприятия» будут постоянно носить скафандры и проводить различные эксперименты.

При этом они будут испытывать те же проблемы, с которыми могут столкнуться будущие колонизаторы Марса. Речь идет об упомянутом выше ограниченном количестве жизненно важных элементов вроде воды и пищи. Организаторы миссии будут следить за состоянием их здоровья при помощи датчиков. Участники эксперимента будут всегда на связи с операторами, которые территориально находятся в австрийском городе Инсбрук. Так как сообщения между Марсом и Землей передаются с задержкой, связь между участниками эксперимента и организаторами будет иметь задержку в 10 минут.





Тизер эксперимента AMADEE-20

В распоряжении «марсиан» будет палатка — внутри нее можно будет отдыхать и проводить эксперименты. Примерно такие же сооружения будут возведены и во время реального полета на Марс . Вне этого помещения добровольцы смогут пользоваться квадроциклом и летательным аппаратом с дистанционным управлением. В первую очередь участникам эксперимента придется привыкнуть к жизни без GPS и мобильной связи, которые сегодня мы воспринимаем как что-то должное.

Организаторы эксперимента AMADEE-20 надеются, что им удастся выявить новые проблемы, с которыми могут столкнуться будущие посетители Марса. Если хорошо к ним подготовиться, риск гибели экипажа будет снижен во много раз. А вероятность смерти во время пилотируемой миссии на Красную планету есть и это не отрицает даже глава компании SpaceX Илон Маск. В одном из своих интервью он объявил, что первые марсианские путешествия вряд ли обойдутся без жертв. Подробнее об этом можно почитать тут.