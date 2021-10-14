Шесть людей проведут месяц в пустыне, чтобы ощутить себя как на Марсе
Участники эксперимента AMADEE-20 в кратере Рамон
В ближайшее десятилетие компания SpaceX хочет отправить людей на Марс. Если она действительно сможет это сделать, космические путешественники будут вынуждены выживать в весьма тяжелых условиях. Им предстоит жить на отдаленной планете с ограниченным количеством кислорода, воды и пищи. Еще одна проблема заключается в том, что передача сообщений между Марсом и Землей занимает около 10 минут. Чтобы выяснить, с какими еще трудностями могут столкнуться будущие колонизаторы Марса, израильские ученые из участники Австрийского космического форума решили провести эксперимент AMADEE-20. В его рамках шесть добровольцев будут жить в израильской пустыне Негев, условия на которой максимально похожи на марсианские. Эксперимент будет длиться целый месяц и он уже начался.
Особенности кратера Рамон в Израиле
Местом проведения эксперимента была выбрана израильская пустыня Негев, а именно находящийся в нем кратер Рамон. Считается, что эта форма рельефа имеет необычное происхождение. В результате поднятия почвы, когда-то в этих землях образовались трещины, в которые попала вода. Со временем находящиеся внутри мягкие породы были вымыты и там образовалось пустое пространство. Спустя еще какое-то время тонкий слой сверху обрушился, образовав довольно большой кратер. Его размеры постоянно становились больше из-за вымывания грунта дождями. На данный момент длина кратера Рамон составляет 40 километров, а глубина равняется примерно 350 метрам.
До 1994 года в кратере Рамон активно велась добыча полезных ископаемых вроде глины, гипса и песка. Но как только стало ясно, что такая деятельность вредит окружающей среде, государство стало контролировать проводимые работы. В 1998 году правительство Израиля решило превратить этот район в охраняемый заповедник. В результате специалисты разработали план по восстановлению естественного ландшафта и популяции местных животных. Судя по всему, участникам Австрийского космического форума каким-то образом удалось получить разрешение на проведение эксперимента.
Выживание людей на Марсе
Подробностями об эксперименте AMADEE-20 поделилось издание SlashGear. Сначала предполагалось, что он будет проведен в 2020 году, но начало было отложено из-за эпидемии коронавируса. На протяжении одного месяца группа людей в лице пяти мужчин и одной женщины будут жить на территории площадью 120 квадратных метров. На этой местности организаторы эксперимента создали условия, максимально похожие на марсианские. Участники столь необычного «мероприятия» будут постоянно носить скафандры и проводить различные эксперименты.
При этом они будут испытывать те же проблемы, с которыми могут столкнуться будущие колонизаторы Марса. Речь идет об упомянутом выше ограниченном количестве жизненно важных элементов вроде воды и пищи. Организаторы миссии будут следить за состоянием их здоровья при помощи датчиков. Участники эксперимента будут всегда на связи с операторами, которые территориально находятся в австрийском городе Инсбрук. Так как сообщения между Марсом и Землей передаются с задержкой, связь между участниками эксперимента и организаторами будет иметь задержку в 10 минут.
Тизер эксперимента AMADEE-20
В распоряжении «марсиан» будет палатка — внутри нее можно будет отдыхать и проводить эксперименты. Примерно такие же сооружения будут возведены и во время реального полета на Марс. Вне этого помещения добровольцы смогут пользоваться квадроциклом и летательным аппаратом с дистанционным управлением. В первую очередь участникам эксперимента придется привыкнуть к жизни без GPS и мобильной связи, которые сегодня мы воспринимаем как что-то должное.
Организаторы эксперимента AMADEE-20 надеются, что им удастся выявить новые проблемы, с которыми могут столкнуться будущие посетители Марса. Если хорошо к ним подготовиться, риск гибели экипажа будет снижен во много раз. А вероятность смерти во время пилотируемой миссии на Красную планету есть и это не отрицает даже глава компании SpaceX Илон Маск. В одном из своих интервью он объявил, что первые марсианские путешествия вряд ли обойдутся без жертв. Подробнее об этом можно почитать тут.
Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди
Группа людей прожила в глубокой пещере 40 дней. Что с ними произошло?
Какими будут дети, рожденные на Марсе?
Из каких материалов можно строить дома на Марсе?
Илон Маск собрал учёных на секретную конференцию, чтобы обсудить высадку на Марс
Запишитесь в марсиане!
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ