Почему на Луне должно быть больше кратеров, чем сейчас?

Ученые давно пытаются посчитать точное количество кратеров на Луне, но это слишком сложная задача

В конце 2020 года китайские ученые при помощи искусственного интеллекта насчитали на Луне более 109 000 кратеров. Они отличаются друг от друга возрастом и размерами — большинство из них образовалось миллионы лет назад и имеют диаметр более 550 километров. Еще одним различием между ними является происхождение, потому что часть кратеров возникли на поверхности спутника нашей планеты в результате падения астероидов, а остальные появились после извержения вулканов. Недавно ученые выдвинули предположение, что за всю свою 4,5-миллиардную историю Луна подверглась гораздо большему количеству столкновений с космическими объектами. Кратеров на ней должно быть гораздо больше, но они попросту не сохранились до наших времен. У исследователей есть весьма правдоподобное объяснение своей теории.

Изучение лунных кратеров

Впервые о существовании кратеров на Луне стало доподлинно известно в 1609 году. Именно тогда Галилео Галилей соорудил телескоп с трехкратным увеличением и изучил поверхность Луны. Он обратил внимание, что появляющейся в ночном небе объект — это идеальный шар со множеством чашеобразных углублений. После этого ученые со всего мира пытались понять происхождение лунных кратеров. В 1667 году английский ученый Роберт Гук провел много опытов по моделированию возникновения кратеров. Например, в ходе одного из опытов он бросал горошины в жидкую глину. А в другом эксперименте он кипятил масло и наблюдал за тем, как на ее поверхности появляются пузырьки и лопаются, оставляя после себя исчезающие со временем углубления.

Именно Роберт Гук стал первым человеком, который выявил две главные причины появления кратеров на Луне: на нее падали космические объекты и на ней возникали извержения вулканов. Существует множество видов кратеров, которые имеют свои индивидуальные особенности строения. Например, типичные кратеры диаметром около 5 километров имеют острые края высотой до 1000 метров. На дне кратеров диаметром больше 26 километров есть центральный пик. А образования размерами больше 200 километров имеют относительно плоское дно и называются бассейнами. Самыми необычными являются кратеры вечной тьмы — их дно никогда не видело солнечного света.

Сколько кратеров на Луне?

Как я уже говорил в начале статьи, на поверхности Луны насчитывается более 109 000 кратеров. Большинство из них образовались в результате столкновения с различными космическими объектами. Одним из самых крупных из них является Герцшпрунг, диаметр которого достигает 570 километров. Считается, что он образовался примерно 3,92 миллиарда лет назад в результате падения крупного астероида. На данный момент его форма слегка изменена, потому что на протяжении многих лет на него падали и другие объекты, которые непременно приводили к разрушению его структуры.

По данным научного издания Science Alert, кратеров астероидного происхождения на самом деле должно быть гораздо больше. По их словам, когда-то давно поверхность Луны была покрыта магмой, которая после падения космических объектов быстро восстанавливала свою форму. На данный момент она полностью затвердела и остыла, поэтому мы вряд ли сможем узнать, со скольким количеством столкновений имела дела Луна за всю историю своего существования. Впрочем, у ученых все же может возникнуть шанс ответить на этот вопрос — в будущем человечество хочет построить лунную станцию и даже искать полезные ископаемые. Возможно, на некоторой глубине есть признаки древних столкновений. Так что нас могут ждать множество интересных открытий.

По мнению авторов научной работы, в ходе изучения кратеров Луны они могут ответить на многие вопросы о возникновении и формировании Земли. Если когда-то давно спутник нашей планеты действительно был покрыт магмой, это явно сильно повлияло на особенности земной поверхности. Но каково было это влияние, мы еще не знаем.