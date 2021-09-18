Юпитер под обстрелом

Яркое белое пятно чуть левее центра Юпитера на этом размытом изображении — вспышка от падения небольшого астероида. Само фото , а точнее — кадр из видео, было получено бразильским астрономом-любителем Жозе Луисом Перейрой (Jose Luis Pereira) в понедельник 13 сентября. Наблюдения он проводил в Сан-Каэтану-ду-Сул, пригороде крупнейшего бразильского города Сан-Паулу.

Перейра давно увлекается съемкой астрономических фотографий и видео. В частности, в ходе наблюдений за Юпитером он регулярно записывает видеоролики, которые затем анализирует при помощи программы DeTeCt. Она автоматически ищет в видео следы падения небольших астероидов или ядер комет на газовый гигант, и, если находит что-то подозрительное, выдает соответствующее оповещение. И вот наконец ему повезло: программа указала, что на первом из записанных той ночью роликов что-то есть (кусочек видео с моментом падения можно посмотреть здесь). Ручная проверка по кадрам показала, что вспышка является следом события, действительно произошедшего на Юпитере (все земные причины появления такой вспышки, вроде пролета самолета или спутника, довольно легко исключаются). Для перепроверки Перейра отправил видео французскому астроному Марку Делкруа (Marc Delcroix, он является одним из разработчиков программы DeTeCt), который подтвердил открытие. Помимо Перейры вспышку наблюдало еще несколько астрономов — они также связались с Делкруа.

Произошедшая 13 сентября вспышка на Юпитере, сфотографированная немецким астрономом Харальдом Палеске (Harald Paleske). Это изображение перевернуто вверх ногами относительно снимка, полученного Перейрой. На фото также виден спутник Юпитера Ио (яркий кружочек слева), отбрасывающий тень на диск планеты. фото с сайта spaceweather.com

Несмотря на то, что наблюдений падения не так уж мало, какой-либо точной информации о том, что же упало на Юпитер в понедельник, пока совсем мало. Известно, что вспышка длилась всего две секунды. Это означает, что тело-импактор — астероид или ядро кометы — скорее всего было не очень большим и сгорело в верхних слоях юпитерианской атмосферы. По первым оценкам его размер составлял порядка 100 м. Для сравнения: считается, что размер метеорита, падение которого привело к формированию знаменитого Аризонского кратера диаметром 1,2 км, был около 50 метров. Попади упавшее на Юпитер тело на Землю, последствия были бы очень серьезными. Юпитер же «проглотил» его без следа: через час после падения в рисунке верхних слоев атмосферы не просматривалось никаких нарушений.

Юпитер через час после падения астероида 13 сентября. Никаких следов импактного события в атмосфере не наблюдается (место падения можно отследить, сравнив положение пятен). фото из твиттера @peachastro

Юпитер — самая крупная планета Солнечной системы, а его орбита находится рядом с Главным поясом астероидов. Поэтому недостатка в телах, которые могут на него упасть, в принципе, нет. Другое дело, что наблюдать эти падения довольно сложно. Самым известным случаем является падение кометы Шумейкеров — Леви 9 в июле 1994 года. Благодаря тому, что комета была открыта больше чем за год до падения, астрономы успели хорошо подготовиться к наблюдению за ним. С помощью телескопа «Хаббл » (и других) за ним следили буквально в прямом эфире. Следующее зафиксированное импактное событие на Юпитере произошло через 15 лет, в 2009 году. Само падение не наблюдалось, но астрономы заметили темный след от него, который по размерам был вполне сравним с Тихим океаном. Вероятнее всего, что в тот раз упало ядро кометы диаметром 200–500 метров.

Вверху — комета Шумейкеров — Леви 9, сфотографированная телескопом «Хаббл » 17 мая 1994 года, за пару месяцев до падения на Юпитер. В тот момент она представляла собой цепочку из 21 фрагмента, протянувшуюся более чем на миллион километров. По расчетам, цельное ядро кометы было разорвано приливными силами по время сближения с Юпитером в 1992 году (еще до того, как она была открыта). Внизу — следы (темные пятна) от падения кометы на поверхности облачного слоя Юпитера. Фотографии с сайта en.wikipedia.org

С тех пор было зарегистрировано еще несколько импактных событий на Юпитере. Почти все они были открыты с Земли астрономами-любителями, ряды которых с начала 2000-х активно пополняются благодаря стремительному развитию фотоаппаратуры, доступности хороших любительских телескопов и совершенствованию программ по обработке изображений. Единственное исключение — прошлогоднее импактное событие, которое наблюдал зонд «Юнона», который обращается вокруг Юпитера. Судя по всему, это был совсем небольшой метеор диаметром 1–4 метра. Однако на основе данных «Юноны» по этому событию ученые смогли оценить общую частоту падения достаточно крупных тел (диаметром больше нескольких метров) на Юпитер: по их оценкам ежегодно на планету падает около 24 000 таких тел (то есть примерно по 65 в сутки). Так что астрономам (и любителям, и профессионалам) явно стоит наблюдать за Юпитером и искать на нем следы падения малых тел Солнечной системы.

фото © Jose Luis Pereira с сайта flickr.com.

Евгений Епифанов