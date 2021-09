Поверхность Венеры движется как лед, дрейфующий в океане

Удивительно, но поверхность самой адской планеты в Солнечной системе, движется как лед, дрейфующий в океане.

Несмотря на то, что Венера не является ближайшей к Солнцу планетой, условия на ней настолько ужасны, что первая космическая миссия «Венера-9», достигшая планеты в 1975 году, просуществовала в атмосфере всего 53 минуты. После истечения этого времени станция капитулировала, пав жертвой адских условий на поверхности Венеры. Но несмотря на суровые условия, именно Венеру чаще всего называют «близнецом» Земли. Дело в том, что сходство между двумя планетами заключается прежде всего в размере: диаметр Венеры составляет 95% диаметра Земли. При этом у Венеры есть несколько парадоксальных особенностей. Так, день на Венере длится больше года, а ее медленное вращение означает, что планете требуется 243 земных дня, чтобы совершить оборот вокруг своей оси. Более того, эта адская планета вращается вокруг своей оси по часовой стрелке. А результаты нового исследования и вовсе показали, что поверхность Венеры движется словно лед, дрейфующий в океане. С помощью данных радаров исследователи обнаружили, что некоторые низколежащие участки коры Венеры движутся и толкаются. Новое открытие – одно из самых сильных свидетельств тектонической активности на второй от Солнца планете.

Парадоксальная планета

Не так давно посетителями Венеры стали два космических аппарата – «Магеллан» и «Венера-экспресс».»Магеллан» произвел радиолокационное картирование поверхности планеты, позволив нам заглянуть сквозь ее густые облака. Так, теперь мы знаем, что наиболее выдающимися объектами Венере являются горы Скади и Маат – две высочайшие вершины этой адской планеты.

Интересно, что большая часть хрупкой верхней коры Венеры разбита на фрагменты, которые толкаются и движутся. Причиной исследователи считают медленное перемешивание мантии Венеры под поверхностью. К такому выводу ученые пришли, используя данные радаров десятилетней давности, чтобы изучить, как поверхность Венеры взаимодействует с внутренней частью планеты. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

На самом деле планетологам довольно давно известно, что на Венере множество тектонических форм рельефа. Некоторые из этих образований представляют собой длинные тонкие пояса, где кора была сдвинута, образуя гребни, или раздвинута, образуя впадины и канавки. Во многих из этих поясов есть свидетельства того, что куски земной коры тоже двигались из стороны в сторону.

Как пишет The Conversation, новая работа показывает, что эти полосы хребтов и впадин часто обозначают границы плоских, низменных областей, которые сами по себе демонстрируют относительно небольшую деформацию и представляют собой отдельные блоки коры Венеры, которые со временем сдвигались, вращались и скользили мимо друг-друга, возможно, совсем недавно. Это немного похоже на тектонику земной плиты, но в меньшем масштабе и более близко напоминает паковый лед, который плавает на поверхности океана, – объясняют авторы исследования.

Геологический двигатель

Новая гипотеза, выдвинутая в ходе исследования гласит, что, как и мантия Земли, мантия Венеры закручивается потоками при нагревании снизу. Авторы работы смоделировали медленное, но мощное движение мантии Венеры и показали, что оно достаточно сильное, чтобы расколоть верхнюю кору везде, где были обнаружены эти низменные блоки. Отметим, что главный вопрос о Венере заключается в том, есть ли на планете сегодня действующие вулканы и тектонические разломы.

Но ни одна миссия на Венеру еще окончательно не подтвердила, что планета геологически активна. Существуют занятные, но в конечном счете неубедительные доказательства того, что извержения вулканов происходили там в геологически недавнем прошлом – и, возможно, даже продолжаются.

Между тем, демонстрация того, что геологический двигатель Венеры все еще работает, будет иметь огромное значение для понимания состава мантии планеты, а именно где и как сегодня может происходить вулканизм и как формируется, разрушается и заменяется сама кора. Поскольку новое исследование предполагает, что некоторые из этих сдвигов коры произошли геологически недавно, ученые, возможно, сделали большой шаг вперед в понимании того, действительно ли Венера активна сегодня.

Также важно понимать, что тектоника плит на Венере – не то же самое что на Земле – здесь не создаются огромные горные хребты, но присутствуют свидетельства деформации из-за внутреннего мантийного потока, который раньше не демонстрировался в глобальном масштабе, – отмечают исследователи. Однако именно эта деформация может указывать на то, что Венера все еще геологически активна.



В целом, планетологии настроены оптимистично, а недавно опубликованный снимок «дрейфующего льда» на Венере может дать ключ к пониманию тектонических деформаций на планетах за пределами нашей Солнечной системы, а также на гораздо более молодой Земле.