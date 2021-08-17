Самый опасный астероид, способный уничтожить Землю — какой он?

Когда-нибудь на нашу планету снова упадет астероид, но этого можно избежать

Около 66 лет назад на нашу планету упал астероид, после чего возникла ударная волна, которая погубила многих динозавров. В воздух поднялось настолько много пыли, что даже днем было темно, как ночью. Из-за отсутствия света климат на Земле стал очень холодным, что и послужило причиной полной гибели древних ящеров. Во многих фильмах-катастрофах нам показывают сценарии, при которых к нашей планете летит космический объект, который тоже способен уничтожить все живое. Звучит очень страшно, а еще более жутко становится после осознания того, что такого рода катастрофа действительно может случиться. Ученые постоянно наблюдают за траекторией движения известных им астероидов, чтобы в случае чего принять защитные меры. Недавно они выяснили, какой из космических объектов представляет для нас наибольшую угрозу. Постоянные читатели нашего сайта уже должны быть знакомы с этим астероидом. Угадаете, о ком идет речь?

Миссия космического аппарата OSIRIS-REx

Дам самую очевидную подсказку — в 2016 году к этому космическому объекту была отправлена межпланетная станция OSIRIS-REx. За 2,5 года этот аппарат смог составить подробную карту астероида и показать нам кратеры на его поверхности. Также благодаря станции мы знаем, что этот космический объект очень активен — он испускает частицы, которые кружат вокруг него как крошечные спутники. На данный момент аппарат OSIRIS-REx покинул орбиту астероида и направляется к Земле вместе с образцами его поверхности. Ожидается, что он совершит посадку уже в сентябре 2023 года. Ну как, угадали о каком астероиде идет речь?

Межпланетная станция OSIRIS-REx

Самый опасный астероид

Ну конечно же, я говорю про астероид Бенну. Он был обнаружен учеными в 1999 году и почти сразу же стал считаться одним из самых потенциально опасных космических объектов. Диаметр этого астероида оценивается в 510 метров — ученые предполагают, что раньше он был частью еще более крупного объекта, но почему-то откололся. По расчетам ученых, если траектория движения астероида пересечется с расположением Земли, он упадет на нашу планету со скоростью 12 километров в секунду. Мощность взрыва при падении может составить 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, самая мощная в истории человечества Царь-бомба имела мощность «всего лишь» 58 мегатонн.

Астероид Бенну

Вероятность падения астероида на Землю

Недавно сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA объявили, что этот астероид является самым опасным для нашей планеты. На данный момент вероятность его столкновения с Землей маловероятна, однако он постоянно меняет свой маршрут из-за ряда факторов. Одним из них является эффект Ярковского — когда разные стороны астероида нагреваются под светом Солнца, возникает реактивный импульс, который понемногу влияет на линию движения объекта. Также следует учитывать изменение траектории из-за сопротивления солнечному ветру.

В ходе новой научной работы исследователи во главе с Давидом Фарноккья (Davide Farnocchia) учли все эти факторы и пришли к выводам, которые были опубликованы в научном журнале Icarus. Расчеты показали, что вероятность столкновения астероида Бенну с нашей планетой до 2300 года составляет 1 к 1750. Скорее всего, катастрофа случится в сентябре 2182 года. Опасность астероида получила значение -1,6 по шкале Палермо — ничего опаснее Бенну ученым неизвестно. Ранее самым опасным астероидом считался (29075) 1950 DA с показателем -1,4.

Шкала Палермо используется астрономами для оценки опасности околоземных объектов. При выяснении уровня опасности используют данные о кинетической энергии и вероятности столкновения Земли с околоземным объектом. Также существует шкала Торино, но она дает менее точные результаты и используется для простых описаний.

Спасение Земли от падения астероида

До столкновения астероида Бенну с Землей еще далеко, но способ спасения человечества нужно разрабатывать уже сегодня. Недавно Национальный центр космической науки Китая предложил изменить траекторию движения космического объекта при помощи нескольких тяжелых ракет Чанчжэн-5, которые также известны как «Long March 5». Каждая из них весит около 900 тонн — считается, что ударив по астероиду, они смогут отклонить его примерно на 9 000 километров. Это в 1,4 больше диаметра нашей планеты, так что катастрофы наверняка удастся избежать.