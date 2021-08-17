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На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

На спутнике Сатурна может существовать жизнь

Сатурн — это шестая по счету планета солнечной системы, которая по размерам уступает только огромному Юпитеру. Его крупнейшим спутником является Титан, на поверхности которого точно есть жидкие озера, океаны и реки. Ученые уже давно интересуются этим космическим объектом, потому что наличие жидкости может говорить о том, что на Титане велика вероятность существования жизни. Примерно в 2026 году аэрокосмическое агентство NASA отправит на спутник вертолет Dragonfly, главная цель которого как раз заключается в поиске признаков инопланетян. Об этой программе известно уже давно, но его руководители раскрыли свои планы только недавно. В рамках данной статьи предлагаю вкратце выяснить, чем Титан так сильно интересует ученых, какими особенностями обладает летательный аппарат Dragonfly и чем именно он будет заниматься.

 


Признаки жизни на Титане

Как вы уже могли понять, ученые надеются найти на Титане жизнь. Этот спутник очень похож на Землю тем, что на его поверхности есть жидкие реки, озера и даже океаны. Также есть сведения о том, что на Титане дуют легкие ветра и время от времени идут дожди. Только вот они наполнены не водой, а жидким метаном. Но это вещество не является ядовитым, а как раз наоборот — может быть домом для инопланетных форм жизни, которые сильно отличаются от земных организмов.

На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

Поверхность Титана в представлении художника

О том, что на Титане в теории может существовать жизнь, стало известно в рамках миссии космического зонда «Кассини». Этот аппарат изучал поверхность Сатурна, тогда как спускаемое устройство «Гюйгенс» в 2004 году был опущен на поверхность его спутника Титана. Исследователи были готовы к тому, что он спустится на жидкую поверхность, но посадка была совершена на твердую часть спутника. Так как ученые не были полностью уверены в том, что аппарату удастся спуститься на поверхность Титана, большинство инструментов были предназначены для изучения его атмосферы.

На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

Зонд Гюйгенс на поверхности Титана

Космический вертолет Dragonfly

Летательный аппарат Dragonfly займется тем, что было не под силу упомянутому выше «Гюйгенсу». По данным Cornell Chronicle, он станет вторым по счету космическим вертолетом после Ingenuity, который на данный момент летает по атмосфере Марса. Технические характеристики Dragonfly пока неизвестны, но он явно будет больше марсианского аппарата. Ему будет легче летать, потому что Титан обладает низкой гравитацией и более плотной атмосферой, чем у Земли и Марса. Также на спутнике Сатурна дует очень слабый ветер, который вряд ли сможет сбить его с курса. Единственное, что может помешать полету Dragonfly, это дожди — ученые пока не могут точно их спрогнозировать.

На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

Модель летательного аппарата Dragonfly

После спуска аппарат Dragonfly проведет 16 земных суток в одном месте (для Титана это равно одному дню). Он проведен научные измерения и потом полетит в другое место. Но куда именно он направился, на данный момент никому не известно. Решение будет принято на основе полученных за сутки данных. По словам одного из руководителей миссии Dragonfly Алекса Хейса (Alex Hayes) они пока не знают точно, что именно происходит на поверхности Титана. Поэтому они слабо представляют, что именно будет исследовать летательный аппарат — решения будут приниматься прямо во время миссии.

На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

Сначала аппарат Dragonfly целые сутки пробудет в неподвижном состоянии

Также он отметил, что в рамках миссии «Кассини» они нашли ответы на многие интересующие их вопросы. Но после выяснения ответов, у них возникло еще больше вопросов. В целом, исследователи хотят узнать, какие силы движут эволюцией Титана. Им интересно, какие процессы происходят на его поверхности и что творится под его оболочкой. На данный момент ученые предполагают, что атмосфера Титана возникла в результате кометной бомбардировке около 4 миллионов лет назад. Предположение возникло в мае 2011 года.

На спутник Сатурна будет отправлен вертолет Dragonfly. Чем он займется?

Запуск Dragonfly запланирован на 2026 год, а до Титана он доберется в 2034 году

Будет прекрасно, если в ходе миссии Dragonfly ученые найдут инопланетную жизнь. На данный момент все выглядит так, что на поверхности Титана есть условия для жизни цианобактерий. Если говорить очень коротко, то эти организмы способны использовать солнечный свет для получения энергии. А об их возможной жизни на поверхности спутника Сатурна вы можете почитать тут. Причин думать о том, что первая инопланетная жизнь будет найдена на Титане действительно очень много. Поэтому исследовать этот объект безо всяких сомнений нужно. Не исключено, что она более интересна для науки, чем Марс.

17 август 2021 /
Космос и Нло
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