Почему Perseverance не смог взять образцы марсианского грунта?

Ученые выяснили, почему Perseverance не смог добыть образцы марсианского грунта

В начале августа планетоход Perseverance попытался добыть образцы поверхности Марса, но у него ничего не получилось. Все происходило в автоматическом режиме — сотрудники NASA заранее написали программу для добычи грунта и просто запустили ее, когда аппарат находился в наиболее подходящей области. Лучшим местом для извлечения образцов ученые посчитали местность на кратере Езеро, где когда-то давно располагалось дно озера. Считается, что именно в таком месте можно найти следы древней жизни, которая миллионы лет назад могла существовать на Марсе. Исследователи запустили программу и спустя некоторое время получили данные о совершенном действии. Марсоход успешно пробурил скважину, однако внутри капсулы для хранения образцов ничего не оказалось. Ученые выдвинули две вероятные причины случившегося: либо в программе была совершена ошибка, либо во время работы буровой установки грунт осыпался. Теперь руководители миссии знают точный ответ.

Взятие пробы марсианского грунта

По данным издания CNN, первая попытка взятия пробы марсианского грунта была совершена 6 августа. Информацию о совершенном действии ожидали более 90 инженеров NASA и они получили желаемое. Оказалось, что марсоход Perseverance успешно пробурил отверстие глубиной около 7 сантиметров и сфотографировал его. Это было очень хорошим знаком, но потом руководители миссии получили новый набор данных. Капсула для пробы была запечатана, однако внутри нее ничего не оказалось. По словам главного инженера по отбору проб Луизы Джандуры (Louise Jandura), после этого исследователи начали расследование.

Отверстие, которое пробурил марсоход Perseverance

Ученые выдвинули два предположения. Во-первых, капсула могла оказаться пустой из-за ошибки бортовой аппаратуры марсохода. Во-вторых, во время бурения мог произойти сдвиг грунта. Во вторую версию верилось больше всего, потому что Perseverance пробовал взять грунт в земных условиях и никаких проблем не возникало.

Причина неудачной попытки Perseverance

Недавно издание Cnet подтвердило, что в неудачной попытке взятия образцов виноват сам марсианский грунт. По словам все той же Луизы Джандура, порода на выбранной местности оказалась недостаточно плотной и попросту рассыпалась. Проделанное отверстие показано на изображении ниже — можно заметить, что она окружена породой, своей консистенцией напоминающей порошок. А для взятия образцов необходимо, чтобы грунт был плотный, потому что в противном случае аппарат Perseverance попросту не сможет его захватить.

Отчаиваться действительно не стоит. Исследователи предусмотрели вероятность неудачного сбора грунта и оснастили марсоход еще более 40 капсулами для его хранения. Так что потеря одной капсулы не несет никакого вреда миссии — разве что теперь она явно продлится чуть дольше. Успокаивает то, что на данный момент марсоход Perseverance работает хорошо и без проблем может отправиться в другое место для сбора необходимых материалов. Координаты следующей местности пока неизвестны, но ожидается, что вторая попытка сбора будет осуществлена в сентябре 2021 года, то есть ждать осталось не так уж и долго.

Возможно, в поиске более подходящего места ему поможет вертолет Ingenuity, который уже совершил более 10 успешных полетов и доказал свою работоспособность. В рамках одиннадцатого по счету полета он всего за 2,7 минут преодолел 1 километр и посетил 10 интересующих исследователей мест. Одним из таких областей является так называемый «Поднятые хребты», где можно заметить большое количество трещин, которые могли быть образованы когда-то имевшейся на Марсе водой. Подробнее о научном вкладе вертолета Ingenuity можно почитать в этом материале.