NASA перенесло возращение людей на Луну. В чем причина и какая новая дата?

Возвращение людей на Луну откладывается

В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп поставил перед аэрокосмическим агентством NASA очень сложную задачу — организовать первый за долгое время полет американских астронавтов на Луну. Уже спустя несколько месяцев агентство объявило о начале разработки космической программы «Артемида», которая была названа в честь греческой богини охоты. Такое название было выбрано потому, что в рамках этой миссии на спутник нашей планеты вместе с мужчиной впервые отправится женщина. Агентство очень хотело, чтобы очередной шаг человека на Луну был совершен именно в 2024 году, спустя 55 лет после начала легендарной миссии «Аполлон». Но недавно стало известно, что исторически важное событие произойдет годом позже, потому что у NASA возникли проблемы с созданием лунных скафандров. Но это не единственная причина переноса главной части миссии.

Космическая программа «Артемида»

Программа «Артемида» делится на два этапа. Первый включает в себя полет и высадку на Луну: в сентябре 2023 года космический корабль «Орион» должен выйти в космос при помощи ракеты-носителя Space Launch System и помочь астронавтам облететь Луну. После этого планируется начать строительство окололунной станции Gateway, а потом — высадить на поверхность спутника мужчину и женщину. Второй этап включает в себя регулярные полеты на Луну и создание там инфраструктуры. Как можно понять, в рамках программы «Артемида» люди не просто вернутся на спутник Земли, но и начнут ее тщательно осваивать.

Ракета-носитель Space Launch System

Помимо космического корабля «Орион», ракеты Space Launch System и станции Gateway, для возвращения людей на Луну необходим посадочный модуль. За возможность создать его в 2019 году соревновались несколько частных компаний и в этом деле всех обогнала основанная Илоном Маском SpaceX . Недавно она получила финансирование в размере 2,89 миллиардов долларов и на данный момент уже должна заниматься разработкой модуля, но информации о ней пока нет. Судя по всему, на это дело у компании появилось больше времени, потому что отправка людей на Луну перенесена из-за проблем со скафандрами.

Примерный внешний вид посадочного модуля SpaceX

Скафандры для полетов на Луну

Семейство скафандров для исследования Луны было представлено в октябре 2019 года. Оно состоит из двух типов космических костюмов:

OCSS (Orion Crew Survival System), для ношения во время полета и внутри космического корабля;

для ношения во время полета и внутри космического корабля; xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit), для ношения на поверхности Луны.

Помимо Луны, они также подходят для использования в марсианских миссиях. От других скафандров новинки отличаются большей свободой для совершения движений и универсальностью: их могут носить как мужчины, так и женщины.

Скафандр OCSS окрашен в оранжевый цвет и очень легкий, но при этом обеспечивает защиту от воздействия разных температур и радиации. Известно, что костюме предусмотрена новая застежка для быстрого надевания и снятия. В конструкцию костюма входят трубки, которые помогают поддерживать внутри оптимальную температуру. Каждый костюм OCSS будет шиться специально под каждого астронавта. Перчатки сделаны из материала, который хорошо распознается сенсорными экранами.

Скафандр xEMU более громоздкий и позволяет работать в условиях с температурой от -121 до +121 градуса Цельсия. В отличие от описанного выше костюма, эта одежда будет иметь один размер для всех. А от скафандров предыдущих поколений новинка будет отличаться тем, что обеспечит астронавтам большую степень свободы и позволит легко подбирать породы с поверхности Луны и даже немного поворачивать торс.

Перенос миссии «Артемида»

Полет на Луну в большей будет отложен из-за проблем со скафандрами xEMU. По плану, они должны быть готовы к ноябрю 2024 года, но NASA не успевает по срокам из-за отсутствия финансирования. Также в докладе агентства говорится о «пандемии и технических проблемах». Важно понимать, что под разработкой подразумевается представление дизайна, испытание, создание прототипа и по два опытных образцов для использования на МКС и непосредственно во время полета. Работы очень много и на данный момент создание скафандров планируется завершить не ранее апреля 2025 года.

В конечном итоге получается, что исторического события нам предстоит ждать еще как минимум 4 года. И ведь в течение этого времени у агентства могут возникнуть и другие проблемы: неизвестно, как будет идти постройка станции Gateway и разработка других важных частей программы «Артемида» вроде корабля «Орион» и ракеты Space Launch System.

Напоследок хочу напомнить, что на нашем сайте также есть статья про главные задачи астронавтов, которые в будущем вернутся на Луну. Вот ссылка.