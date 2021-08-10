Какой вклад в науку вносит марсианский вертолет Ingenuity?
Вертолет Ingenuity на Марсе
В апреле 2021 года вертолет Ingenuity впервые взлетел над поверхностью Марса и стал первым аппаратом, который покорил небо другой планеты. Сначала его действия были крайне осторожными — в рамках первой попытки он опустился на свои четыре ножки уже через 30 секунд полета. В тот момент аэрокосмическое агентство NASA убедилось в работоспособности устройства, поэтому сейчас вертолет уже уверенно выполняет более серьезные задачи. Одиннадцатый по счету полет аппарат совершил 4 августа 2021 года и заодно снял новые фотографии поверхности Марса. В будущем полученные снимки будут использованы для прокладывания маршрута для марсохода Perseverance, главная цель которого заключается в поиске следов инопланетной жизни. Ученые уже нашли одно интересное место для проведения научных работ и даже показали его фотографии. Но о каком же месте идет речь и чем оно так интересует исследователей?
Полеты вертолета Ingenuity
О четвертом полете вертолета Ingenuity было рассказано на официальном сайте NASA. Сообщается, что аппарат взлетел на 12-метровую высоту, а потом пролетел 380 метров на скорости 18 километров в час. Прямой маршрут, по которому пролетел марсианский аппарат, показан на изображении ниже. Длительность полета составила всего лишь 2,1 минуты, но даже этого времени хватило, чтобы получить важные для научного сообщества данные. В первую очередь речь идет о цветных снимках поверхности Марса, в ходе изучения которых исследователи отметят интересные места, которые следовало бы посетить марсоходу Perseverance.
Одно из таких интересных мест было найдено в ходе десятого полета, который был совершен в конце июля. На данный момент это самый сложный полет, в процессе которого аппарат всего лишь за 2,7 минут преодолел расстояние более 1 километра и посетил 10 интригующих мест на поверхности планеты. В частности, вертолет Ingenuity пролетел над местностью, именуемой как «Поднятые хребты» и сделал ее цветные фотографии. Посмотреть на эту местность можно на изображении ниже. В центре можно заметить большое количество трещин — на земле они обычно образуются в местах, где когда-то давно была вода. Возможно, именно в этом месте есть следы вымерших микробов, которые миллионы лет назад (или даже позже) жили на Марсе.
История создания вертолета Ingenuity
Как видно, вертолет Ingenuity вносит в науку довольно значительный вклад, а ведь изначально никто ничего такого от него не ожидал. Руководители миссии просто хотели проверить, могут ли такого рода летательные аппараты подниматься в воздух — оказалось, что да. В ходе четвертого полета аппарат снял, как при его взлете с поверхности Марса поднимаются клубы пыли. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Однако ученые считают, что при дальнейшем изучении это видео поможет понять природу пылевых вихрей на Марсе. Так что Ingenuity безо всяких сомнений вносит большой вклад в науку.
Пыль, которая поднимается во время полета Ingenuity
Стоит отметить, что аэрокосмическое агентство NASA пыталось разработать вертолет для полетов на Марсе аж с 1970-х годов. Сначала инженеры не могли решить, какой именно способ полета может сработать в атмосфере другой планеты. Но в конце XX века сотрудники исследовательского центра имени Эймса (одно из ведущих отделов NASA), решили, что аппарат обязательно должен иметь ротор и лопасти. При этом их мощности должно было хватить для того, чтобы создать достаточную силу для подъема конструкции с научным оборудованием.
В 1997 году исследователь Ларри Янг собрал из легких материалов первый прототип вертолета для полетов на других планетах и он успешно прошел испытания. В своем докладе «Вертикальный подъем – не только для земных полетов» он отметил, что такой аппарат вполне может быть полезен для изучения Венеры, Титана (спутник Сатурна) и Марса. Но это предложение не продвигалось вплоть до 2018 года — только тогда коллектив миссии «Марс-2020», в которую и входит марсоход Perseverance, решил добавить в миссии летательный аппарат Ingenuity.
Вертолет Ingenuity был разработан 60-летним инженером Джеем Баларамом (J Balaram), который родился в Индии и с самого детства интересовался космосом и технологиями. Он начал работать в NASA в возрасте 26 лет и за всю свою карьеру смог поучаствовать в разработке самых первых марсоходов и устройств для изучения Венеры.
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