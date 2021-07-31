Что произошло с модулем “Наука”, развернувшем МКС на 45 градусов

Российский многофункциональный модуль "Наука” поставил под угрозу международную космическую станцию

За состыковкой российского многофункционального модуля «Наука» с международной станцией МКС с содроганием сердца наблюдал весь цивилизованный мир. Ведь информация о модуле поступала противоречивая. Ходили слухи о том, что ему не хватит топлива, в процессе полета отказали двигатели коррекции, вышла из строя система автоматической стыковки и т.д. К счастью, 20-тонный модуль состыковался со станцией безупречно, за что можно только поаплодировать специалистам Роскосмоса. Но вслед за этим последовал инцидент, который поставил под угрозу всю международную космическую станцию. Когда космонавты начали открывать люки между модулем «Звезда» и «Наука», на последнем самопроизвольно включились двигатели, в результате чего МКС изменила свое положение на 45 градусов. Что же произошло на самом деле, почему включились двигатели и что теперь будет с МКС? Предлагаем далее в этом разобраться.

Почему переносились запуски модуля «Наука» — немного предыстории

Изначально «Наука» планировался как замена модулю «Заря». Затем Роскосмосом было решено переоборудовать его и использовать в качестве дополнительного сегмента. Основная его задача — повысить научную отдачу от российского части станции. Внутри модуля имеются рабочие места для научного оборудования. Снаружи он содержит универсальные адаптеры, позволяющие установить исследовательскую аппаратуру.

Запуск модуля должен был состояться еще в далеком 2007 году, однако периодически выявлялись проблемы, которые заставляли пересматривать планы. Так как над созданием «Науки» начали работать еще в 1995 году, за это время сменилось несколько поколений инженеров, которые ее строили, что усложняло процесс подготовки к полету.

Первый перенос был связан с засорением топливной системы — в баках была обнаружена металлическая стружка. Правда, позднее Дмитрий Рогозин сообщил, что основная причина переноса запуска заключалась не в забитой топливной системе, а выявленном браке.

Запуск модуля «Наука» переносился с 2007 года

Алексей Варочко, глава Центра Хруничева, заявлял, что на модуле было заменено 576 трубопроводов. Топливные баки разобрали, внимательно изучили, но никакой грязи или повреждений не обнаружили.

Последняя неисправность была замечена непосредственно перед запуском. Как сообщали СМИ, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли, специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. В результате запуск состоялся не 15 июля, как было запланировано изначально, а спустя почти неделю — 21 июля 2021 года в 17:58:25 по московскому времени.

Что произошло после стыковки модуля «Наука» с МКС

За 8 дней модуль добрался до МКС. По некоторой информации за это время он перенес неполадки в топливной системе, а также системе автоматической стыковки «Курс». Тем не менее 29 июля в 16:30 «Наука» состыковалась с модулем «Звезда». Модуль занял узел, где ранее располагался «Пирс».

В 19:45 по московскому времени, когда российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать люк «Звезды», внезапно включились двигатели модуля «Наука». Они привели в движение всю станцию. Теоретически, если бы МКС сошла с орбиты, это могло привести к первой космической катастрофе. Насколько сильно станция изменила свое положение можно судить по графику углов ее ориентации, а также углов разворота солнечных панелей.

На верхнем графике зафиксирован угол ориентации МКС после стыковки «Науки» и компенсации работы двигателей модуля. Нижний график показывает углы разворота солнечных панелей.

Чтобы стабилизировать положение МКС пришлось запустить двигатели на модуле «Звезда», а затем на грузовом космическом корабле «Прогресс МС-17». Информация стала известна благодаря трансляции NASA, так как Роскосмос практически никакие комментарии по поводу случившегося не давал. Единственное, было сказано, что в модуле проводится работа с остатками топлива, а сам модуль переводят в режим «состыкован с МКС».

Какие последствие внезапного включения двигателей на модуле «Наука»

В итоге двигатели «Науки» были заглушены, по предварительной информации на модуле закончилось топливо. В результате стабильное положение станции было восстановлено. Об этом было сообщено по трансляции из ЦУПа в Хьюстоне.

К счастью, никто из космонавтов не пострадал. Повреждений международной космической станции тоже не было зафиксировано датчиками. Не замечают их и космонавты, о чем сообщает НАСА . Таким образом, отделаться удалось лишь топливом, которое было израсходовано на двух модулях и космическом корабле. Правда, последний раз, когда на МКС возникла утечка воздуха, повреждение было обнаружено не сразу.

Запуск модуля Starliner к МКС перенесен как минимум до 3 августа

НАСА и компания Boing отложили запуск своего модуля Starliner, который был запланирован 30 июля. По словам представителя Boeing, а также согласно публикации на сайте НАСА , старт состоится не ранее 3 августа. В настоящий момент Роскосмос занимается расследованием инцидента, в котором также принимают участие инженеры НАСА .

По словам Дмитрия Рогозина, в настоящий момент поводов для опасений нет, ситуация находится под контролем. Напоследок отметим, что инцидент с ненамеренным включением двигателей модуля возникает не впервые. Как отмечает руководитель программы МКС в НАСА Джоэла Монталбано, подобное уже происходило как минимум дважды, но нештатная ситуация возникает крайне редко. За 20-летнюю историю это третий или четвертый случай.