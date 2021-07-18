Марсоход «Кьюриосити» снова нашел след существования жизни на Марсе

Марсоход «Кьюриосити» сделал очередное важное открытие

В 2012 году аэрокосмическое агентство NASA отправило на Марс исследовательский аппарат «Кьюриосити». Он был высажен на поверхности кратера Гейла диаметром около 154 километра и до сих пор занимается изучением образцов местного грунта. В ходе миссии марсоход шесть раз обнаруживал в атмосфере планеты метан, чем и заинтриговал ученых. Дело в том, что на Земле этот газ обычно вырабатывается живыми организмами, то есть это явный признак того, что на Марсе существовала и до сих пор существует жизнь. Недавно международная группа ученых изучила собранные марсоходом образцы и выявила местонахождение источника метана. К удивлению исследователей, эти точки располагаются не так уж и далеко от марсохода — ученые выбрали крайне удачное место для спуска аппарата. В рамках данного материала предлагаю разобраться, как именно ученые вычислили расположение источника марсианского метана и что интересного они смогли рассказать.

Метан на Марсе

Подробностями об открытии ученым поделилось научное издание Live Science. В 2012 году и в последующее время марсоход «Кьюриосити» улавливал частицы метана при помощи лазерного спектрометра. Этот прибор способен обнаружить в атмосфере даже самые мельчайшие частицы различных химических элементов. По земным меркам аппарат нашел ничтожно маленькое количество метана, но даже это сильно удивило ученых, потому что на первый взгляд Марс кажется необитаемой планетой. Так как найденный газ на нашей планете обычно производится бактериями и другими живыми созданиями, ученые предположили, что на Марсе тоже может существовать жизнь.

Недавно международной группе ученых наконец-то удалось найти источник метана, который был зафиксирован марсоходом. Чтобы сделать это, исследователи создали модели частиц метана и сымитировали марсианские условия. Они учли, в какую сторону и с какой скоростью дул ветер в моменты обнаружения газа. Все эти данные указывали на то, что источник выброса метана находится всего лишь в нескольких десятках километров от марсохода «Кьюриосити». В статье исследователи написали, что он расположен к на дне северо-западной части кратера Гейла.

Бактерии на Марсе

Обнаружение метана на Марсе это очень хорошая новость , потому что вероятность открытия жизни на далекой планете заметно возрастает. Вообще, метан тесно связан с возникновением жизни на Земле — недавно исследователям удалось найти останки организмов, которые жили на нашей планете 3,4 миллиарда лет назад и питались ничем иным, как метан. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science Advances, ученые нашли окаменелые клеточные стенки, внутри которых находилась цитоплазма — внутриклеточное вещество. Анализ показал, что эти создания если не производили метан, то с высокой долей вероятности питались этим газом.

Есть надежда на то, что где-то в глубинах Марса до сих пор живут такие создания. Ведь не может быть такого что на планете, на которой практически точно миллионы лет назад была вода, нет ни одного живого организма? Хочется верить, что ученым удастся обнаружить хотя бы экстремофилов — крошечных созданий, которые на нашей планете способны обитать даже на больших глубинах океанов и даже вулканах. И было бы еще круче, если эти создания оказались неизвестными науке, потому что таким образом мы бы безо всяких преувеличений могли говорить, что смогли найти инопланетян. Главное, чтобы эти создания не были опасными для людей, потому что не исключено, что на других планетах есть неизвестные нам болезни. Организмы людей могут быть не готовы к встрече с такими заболеваниями, а так недалеко и до новой, невиданной ранее пандемии. Так что ученым стоит быть крайне осторожными.

Тем временем метана на Земле хоть отбавляй и, по словам многочисленных ученых, он провоцирует начало глобального потепления. В 2020 году я писал о том, что на дне антарктических вод была обнаружена крупная утечка этого газа. Впервые о ней заговорили около 10 лет назад, но в существовании убедились только недавно. Доказательства были найдены благодаря инструментам для обнаружения парникового газа. Если хотите узнать об опасных свойствах метана подробнее, читайте этот материал.