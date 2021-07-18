Как NASA восстановила работу телескопа «Хаббл»?

Несколько раз телескоп «Хаббл » чинили астронавты, но сейчас такой возможности у NASA нет

В июне 2021 года аэрокосмическое агентство NASA сообщило об очередной поломке космического телескопа «Хаббл ». Он выходил из строя много раз, но эта проблема оказалась наиболее серьезной. Исследование показало, что в телескопе сломался компьютер полезной нагрузки, который нужен для слежения за состоянием научных приборов обсерватории. На изучение проблемы у сотрудников агентства ушло больше одного месяца и недавно они рассказали все интересные нам подробности. Ранее я рассказывал, что инженеры могут отключить сломавшийся компьютер и включить запасной — благо, все составные части космического телескопа имеют резервные копии. Но это рискованное действие, потому что если в будущем телескоп сломается еще раз, его починка уже будет невозможна. На момент публикации статьи работа телескопа успешно восстановлена, так что давайте выясним, как NASA хотела его починить и в чем заключался риск.

Причина поломки телескопа « Хаббл

Подробностями о текущем состоянии легендарного телескопа «Хаббл » поделилось издание Business Insider. В ходе диагностических работ ученым удалось выяснить, что причиной поломки компьютера полезной нагрузки стала ошибка в работе регулятора мощности (PCU). Скорее всего, этот компонент космической станции начал посылать в вычислительный блок слишком низкое или высокое электрическое напряжение. Из-за этого электроника вполне могла перегореть. Что именно случилось с компьютером узнать практически невозможно, потому что для этого нужно отправлять в космос астронавтов, но сегодня такой возможности у агентства NASA нет. Но факт остается фактом — компьютер сломан и в этом виноват компонент, регулирующий подачу электричества.

На этой фотографии телескоп «Хаббл » в 1997 году находится на границе Земли и космоса

Ремонтопригодность телескопа « Хаббл

К большому счастью, у регулятора мощности телескопа «Хаббл » тоже есть резервная копия. Но агентство не может просто взять и поменять его, потому что он соединен со многими другими компонентами космической обсерватории. В частности, речь идет о составных частях SI C&DH — так называется блок управления и обработки научных данных. Чтобы починить телескоп , инженерам NASA придется перезагружать этот блок, после чего в конструкции не останется запасных частей электроники. То есть, если после этого «Хаббл » сломается еще раз, легендарная миссия будет официально завершена.

Конструкция телескопа «Хаббл »

По словам директора астрофизического отдела NASA Пола Герца (Paul Hertz), он почти уверен в успешной починке космического аппарата. Но при этом нет никаких гарантий, что во время устранения неисправностей возникнет какая-то ошибка. Инженеры не могут увидеть, что именно они делают с телескопом, поэтому процесс будет происходить практически вслепую. Следовательно, существует небольшая доля вероятности, что они случайно выключат радиоприемник и оборвут связь телескопа с Землей. Или они могут сменить батарею, которая на данный момент совершенно не готова к замене. Это приведет к окончательной поломке телескопа и станет одним из самых громких и глупых провалов NASA.

Легендарный космический телескоп над Землей

Чтобы этого не произошло, инженеры агентства несколько раз перепроверили причину неисправности. После этого они провели перезагрузку всех необходимых блоков на компьютерах, которые имитируют работу обсерватории. Представители агентства сообщили, что они никуда не спешат и самое главное для них сейчас — это безопасно восстановить работу «Хаббла». На момент публикации этой статьи они уже должны были заняться починкой аппарата, потому что первые действия по реанимации были запланированы на 15 июля. Сообщалось, если все пройдет хорошо, телескоп начнет работу спустя несколько дней.

телескоп «Хаббл » по праву считается одним из самых успешных проектов агентства NASA. Он был запущен на орбиту в 1990 году и на тот момент ученые считали, что аппарат проработает максимум десяток лет. Но на деле он служил ученым более 30 лет и помог узнать многое о возрасте Вселенной, доказать существование черных дыр и ответить на многие интересующие нас вопросы. Остается надеяться, что его работа скоро снова будет восстановлена и при помощи него человечество узнает много нового об окружающем нас космосе.