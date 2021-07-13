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Взрыв сверхновой мог стать причиной массового вымирания на Земле

Взрыв сверхновой мог стать причиной массового вымирания на Земле

Взрыв сверхновой сопровождается интенсивным ультрафиолетовым излучением и выбросом части оболочки звезды.

Люди обычно воспринимают звезды, как нечто вечное и незыблемое. Однако любая звезда существует лишь за счет хрупкого баланса между ее гравитацией и давлением раскаленного вещества. Ядро стремится уплотнить всю материю, но термоядерные реакции в ее недрах не дают этого сделать. Рано или поздно равновесию приходит конец, и тогда сила гравитации берет свое. Звезда буквально обрушивается внутрь себя, уменьшается в объеме и уплотняется. В процессе сжатия атомы словно сминаются, образуя при этом сплошную ядерную материю. В результате возникает нейтронная звезда или черная дыра. Процесс сопровождается мощнейшим взрывом с выбросом невероятного количества энергии и звездного вещества. Может ли этот взрыв затронуть Землю и повлиять на биологическую жизнь? К сожалению, ученые дают положительный ответ. Причем, в истории нашей планеты, по их мнению, такое уже происходило.

 

Выбрасываемое в процессе взрыва сверхновой звездное вещество принято называть остатком сверхновой. Его изучением советские ученые занялись еще в 50-х годах прошлого столетия. Среди них был известный астрофизик Иосиф Шкловский, которого в первую очередь интересовало, что произойдет с Землей, если взрыв сверхновой случится поблизости с солнечной системой.

В итоге ученый пришел к шокирующему выводу — если катастрофа произойдет на расстоянии нескольких десятков световых лет, ее последствия уничтожат все живое на планете. Связано это с тем, что уровень комического излучения увеличится в тысячи раз. Заряженные частицы вызовут мутации и даже гибель живых организмов.

Также ученый выдвинул гепотезу о том, что именно взрыв сверхновой стал причиной вымирания всех динозавров. Позже этой же теории придерживался немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф. Правда он винил сверхновую не в гибели динозавров, а пермском вымирании, которое произошло 252 миллиона лет назад.

Сверхновая убийца — какие есть доказательства?

Долгое время подобные теории казались фантастическими, так как этому не было ни доказательств, ни опровержений и найти их на тот момент не представлялось возможным. Ситуация изменилась в 80-х годах прошлого столетия благодаря ученым отцу и сыну Альваресам. Они обнаружили в меловых пластах повышенное содержания иридия, причем как раз на стыках мелового и палеогенового периодов, когда и вымерли динозавры.

Взрыв сверхновой мог стать причиной массового вымирания на Земле

В результате взрыва сверхновой в космос выбрасывается большое количество драгоценного металла иридия.

Когда вопрос, казалось бы, можно было закрывать, Луис Альварес решил перепроверить гипотезу и найти повышенное содержание плутония-244, который также выделяется при взрыве сверхновой. Однако никаких аномалий обнаружено не было. Да и с иридием возникли несостыковки — соотношение изотопов 191 и 193 не отличалось от свойственного для солнечной системы. В итоге гипотезу Шкловского пришлось отбросить.

Взрыв сверхновой мог стать причиной массового вымирания на Земле

Динозавры погибли в результате падения на Землю метеорита, а не взрыва сверхновой, как предполагалось ранее.

Несмотря на то, что обвинения в убийстве динозавров со сверхновой были сняты, это еще не значит, что она не была причастна к другим вымираниям на Земле. Труды Альвераса показали, что искать нужно характерные радиоактивные изотопы. И они были найдены, но уже в XXI веке, причем на дне океанов.

Несколько лет назад был опубликован анализ изотопного состава осадка на дне Тихого, Индийского, а также Атлантического океанов. Выяснилось, что слои возрастом от 1,7 до 8,7 млн лет содержат большое количество изотопа железа-60. На Земле он не мог появиться, единственный его источник — взрыв сверхновой. Правда, позже ученые пришли к выводу, что он возник на нашей планете в результате прохождения солнечной системы через остатки нескольких сверхновых. Они взрывались в сотнях световых лет от Земли, поэтому причинить вред не могли.

Однако ставить точку в теории о возможном влиянии сверхновых на развитие жизни на Земле еще рано. В 2020 году американские ученые выдвинули новую версию, согласно которой взрыв сверхновой вызвал вымирание в конце девонского периода (359 миллионов лет назад). Тогда сократилось содержание озона в атмосфере, а также появились на планете характерные для сверхновых изотопы – самарий-146 и плутоний-244. По мнению авторов, взрыв произошел на расстоянии 60-70 световых лет от Солнечной системы.


Угрожают ли сверхновые Земле?

В нашей галактике сверхновые вспыхивают примерно раз в 100 лет. Однако взрывы на опасном для Земли расстоянии происходят гораздо реже, примерно раз в 1 миллиард лет. Ранее мы писали, что ближайшая к нам сверхновая вот-вот должна взорваться, однако она находится на расстоянии 642,5 световых лет. Опасных же звезд вблизи Солнечной системы учеными не обнаружено. Но, могут ли ученые ошибаться и не замечать реальную угрозу землянам?

13 июль 2021 /
Космос и Нло
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