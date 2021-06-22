Очередная поломка телескопа «Хаббл»

телескоп «Хаббл » работает уже более 30 лет, но от сбоев никто не застрахован

Космический телескоп «Хаббл » был запущен на орбиту нашей планеты в 1990 году и до сих пор служит аэрокосмическому агентству NASA. За более 30 лет своей работы он много раз выходил из строя, но астронавтам удавалось в короткие сроки заменять неисправные компоненты и возвращать его к жизни. Но недавно один из модулей телескопа перестал отвечать на запросы с Земли, после чего исследователи начали искать причину неисправности и способы ее устранения. Они занимаются этим уже более недели и все еще не достигли какого-либо успеха. Кажется, ситуация выглядит очень серьезной — по крайней мере, раньше ремонт «Хаббла» не занимал так много времени. Ученые уже знают, в чем именно заключается проблема и как ее можно быстро решить. Но они не хотят использовать легкий способ починки, потому что он может понадобиться в будущем. Давайте узнаем, что именно сломалось в телескопе «Хаббл » и что делает NASA для устранения проблемы?

Поломка телескопа « Хаббл

По данным аэрокосмического агентства NASA, у телескопа «Хаббл » сломался компьютер полезной нагрузки. Этот компонент необходим для слежения за состоянием встроенных в космическую обсерваторию научных приборов, а также для обмена данными между ними и модулем связи. Сбой в компьютере произошел 23 июня, в 23:00 по московскому времени. Первым делом сотрудники NASA попробовали просто перезагрузить его, но это ни к чему не привело. После этого возникло предположение, что проблема заключается в модуле памяти, к которому подключен компьютер. Но даже попытка подключить к нему запасной модуль памяти не помогло починить оборудование.

На фото — главный бортовой компьютер NASA, который ранее уже заменялся. Компьютер полезной нагрузки тот же, что и в 1990 году

После череды неудачных попыток, 17 июня исследователи решили подключить компьютер сразу к двум модулям памяти. Считалось, что таким образом они смогут получить больше данных о причине поломки. Однако, даже та попытка оказалась неудачной.

Починить телескоп можно, но агентство NASA хочет подробнее изучить проблему

У специалистов NASA есть очень простое решение проблемы — они могут просто отключить этот компьютер и включить запасной. Нынешний компьютер NSSC-1 был разработан в далекие 1970-е годы, поэтому в наличии резервного модуля нет ничего удивительного. Но сотрудники агентства не хотят спешить, потому что в этом случае им лучше тщательно изучить ситуацию, чтобы быть готовыми к таким происшествиям в будущем. Да и зачем включать запасной компьютер, если нынешний еще может быть пригоден к починке? Второй вычислительный блок может пригодиться в будущем, потому что телескоп «Хаббл » планируется использовать до 2030-х годов.

Возможно, телескоп «Хаббл » отработает еще 10 лет

Безусловно, сложившаяся ситуация серьезная, потому что случившиеся ранее поломки не чинились так долго. Но стоит признать, что все остальные модули «Хаббла» работают и на данный момент просто переведены в безопасный режим. Сотрудники NASA продолжают собирать данные о найденной проблеме, но пока никаких вестей о них нет. Если обнаружится что-то действительно интересное, на нашем сайте обязательно выйдет об этом статья.

Ремонт телескопа «Хаббл »

телескоп «Хаббл » по праву считается одним из самых полезных инструментов, когда-либо созданных человечеством. Он работает на орбите нашей планеты уже более 30 лет, но это не значит, что он идеален. В первые же годы работы у него были обнаружены неисправности, которые требовали решения. Благодаря его легко заменяемым блокам, полетевшим к телескопу астронавтам было довольно легко починить все проблемные места. Первый ремонт был сделан в далеком 1993 году — тогда члены экипажа «Эндевор» всего за 10 дней установили новую оптику, камеру WFPC2, солнечные батареи и другие важные для работы детали.

Всего было совершено 5 полетов. Последний ремонт был произведен в 2009 году, причем тогда замене были подвержены практически все важные элементы телескопа. Вдобавок к этому, астронавты оснастили телескоп парой новых инструментов. Однако, в ходе ни одной из этих миссий компьютер полезной нагрузки тронут не был ввиду простоты выполняемых им задач. Агентство NASA вряд ли будет отправлять пилотируемую миссию для его починки и, в случае провала всех попыток, просто включит запасной компьютер.