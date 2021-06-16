» » Сотни загадочных радиовсплесков

Сотни загадочных радиовсплесков

Сотни загадочных радиовсплесков

Сотни загадочных быстрых радиовсплесков были обнаружены в космосе благодаря канадскому телескопу и международной группе исследователей.

Впервые быстро исчезающие радиовсплески ученые наблюдали еще в 2007 году. Последующее десятилетия исследований позволили обнаружить около 140 вспышек по всей Вселенной. Немного, правда? Дело в том, что быстрые радиовсплески (FRBS) действительно трудно поймать: для этого необходимо направить радиотелескоп в нужное место в нужное время. При этом предсказать, где и когда удастся поймать всплеск неизвестно. Исследователи отмечают, что большинство радиотелескопов видят только участок неба размером с Луну в данный момент времени, что означает, что подавляющее большинство быстрых радиовсплесков остаются невидимыми. Ситуация, к счастью, изменилась, когда телескоп CHIME, расположенный в Радиоастрофизической обсерватории Доминиона в Британской Колумбии в Канаде, начал принимать радиосигналы. Это произошло в 2018 году в течение первого года работы инструмента и в конечном итоге позволило ученым создать каталог быстрых радиовсплесков. Примечательно, что каталог не только расширяет известное количество быстрых радиовсплесков, но и доступную информацию об их местоположении и свойствах.

 


Что такое быстрые радовсплески?

Быстрые радиовсплески (FRBS) – это очень короткие, но очень интенсивные импульсы радиоволн, регистрируемые в радиодиапазоне электромагнитного спектра, которые вспыхивают в течение нескольких миллисекунд, прежде чем исчезнуть без следа. Впервые обнаруженные только в 2007 году, эти события по-прежнему остаются загадкой для астрономов.

Интересно, что эти короткие и таинственные маяки были замечены в различных и отдаленных частях Вселенной, а также в нашей собственной галактике. Их происхождение неизвестно, а внешний вид непредсказуем. Учитывая огромное количество вопросов,которые вызывают FRBS у исследователей, данные, полученные с помощью стационарного радиотелескопа в Британской Колумбии позволили астрономам увеличить число обнаруженных радиовсплесков в четыре раза.

Сотни загадочных радиовсплесков

Массив радиотелескопов CHIME обнаружил 535 быстрых радиовсплесков в первый год своей работы.

телескоп CHIME, специально разработанный для канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода, обнаружил 535 новых быстрых радиовсплесков в течение первого года своей работы, между 2018 и 2019 годами. Основываясь на имеющихся наблюдениях, исследователи полагают, что одиночные быстрые радиовсплески могут иметь источники, отличные от повторяющихся:

«Имея все эти источники, мы действительно можем начать получать представление о том, как выглядят FRBS в целом, какая астрофизика может быть движущей силой этих событий и как они могут быть использованы для изучения Вселенной в будущем», – сказала Кейтлин Шин, член CHIME и аспирант кафедры физики Массачусетского технологического института в интервью CNN.

Как работает радиотелескоп CHIME?

телескоп CHIME функционирует немного иначе, чем другие, используемые для радиоастрономии инструменты. Массив из четырех гигантских радиоантенн, сравнимых по размеру и форме с полутрубками, используемыми для сноуборда, совершенно неподвижен. Когда земля вращается вокруг своей оси, этот массив принимает радиосигналы с половины неба.

Как правило, радиопередатчики перемещаются, чтобы захватить свет из разных областей неба. Вместо этого CHIME использует полностью цифровую конструкцию и имеет коррелятор – цифровой сигнальный процессор для захвата входящих радиосигналов. Он может обрабатывать огромные объемы данных – около 7 терабит в секунду, что эквивалентно небольшому проценту глобального интернет-трафика. Интересно и то, что повторяющиеся вспышки радиовсплесков выглядят по-разному – каждая вспышка длится немного дольше, чем одиночные вспышки.

Сотни загадочных радиовсплесков

Таинственные быстрые радиовсплески прослеживаются до спиральных рукавов галактики.

Цифровая обработка сигналов – это то, что позволяет CHIME «смотреть» в тысячах направлений одновременно. Основываясь на собранной информации, исследователи подсчитали, что эти яркие быстрые радиовсплески, вероятно, происходят около 800 раз в день по всему небу.

Составители каталога также считают, что в будущуем смогут использовать вспышки, чтобы лучше понять Вселенную и даже составить карту распределения по ней газа. Дело в том, что когда радиоволны путешествуют в пространстве, вполне вероятно, что они сталкиваются с газом или плазмой. Это может исказить волны, изменить их свойства и даже траекторию. Определение этой информации о радиовсплеске может помочь ученым оценить пройденное ими расстояние и количество газа, с которыми они столкнулись.

«Быстрые радиовсплески несут в себе запись структуры Вселенной, через которую им прошлось пройти, чтобы добраться от источника к нам», — пишут исследователи. «Из-за этого мы думаем, что они станут основным инструментом для изучения Вселенной.
Сотни загадочных радиовсплесков

Радиоастрономия – ключ к пониманию Вселенной.

При достаточно быстрых радиовсплесках, возможно, удастся составить карту крупномасштабной структуры Вселенной. «Эти большие структуры составляют нити космической паутины», — сказал Алекс Джозефи, докторант по физике в Университете Макгилла в Канаде.

«С помощью каталога FRB мы обнаружили эту корреляцию между FRB и крупномасштабной структурой. Это действительно, действительно захватывающе и открывает новую эру космологии.»

16 июнь 2021 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астрономы нанесли на карту Вселенной три миллиона новых галактик
Новости технологий

Астрономы нанесли на карту Вселенной три миллиона новых галактик

В Западной Австралии расположен один из самых удивительных и мощных радиотелескопов в мире, который недавно смог нанести на карту Вселенной около трех миллионов галактик всего за 300 часов. Для
Астрономы обнаружили последствия самой древней вспышки в наблюдаемой Вселенной
Новости технологий

Астрономы обнаружили последствия самой древней вспышки в наблюдаемой Вселенной

астрономы зафиксировали послесвечение слабого и быстрого всплеска, обнаруженного на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли. Это послесвечение находится настолько далеко, что его возраст
Получена первая карта наблюдаемой Вселенной в рентгеновском излучении
Новости технологий

Получена первая карта наблюдаемой Вселенной в рентгеновском излучении

Природа таинственной темной энергии, ответственной за ускорение Вселенной – один из самых волнующих вопросов астрономии и физики. Ученые полагают, что это может быть как энергия вакуума,
Далекие галактики раскрывают тайну формирования звезд во Вселенной
Новости технологий

Далекие галактики раскрывают тайну формирования звезд во Вселенной

Слышали ли вы когда-нибудь об эпохе с невероятно красивым названием “космический полдень” (cosmic noon)? Считается, что от 8 до 11 миллиардов лет назад в эту эпоху формировались первые звезды.
Нить
Новости технологий

Нить "космической паутины" Вселенной впервые сфотографировали

Наблюдения за одним из крупнейших скоплений галактик в созвездии Водолея помогли астрономам получить первые детальные фотографии нитей "космической паутины", которая соединяет все скопления материи в
Вселенная, темная энергия и человечество
Новости технологий

Вселенная, темная энергия и человечество

Почти каждый семинар или научное выступление по астрономии начинаются с высказываний о том, что человечество живет во вселенной и в ней есть некая таинственная материя, которая называется темной
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Пробуждение Ньирагонго2000 л.с. за 2 миллиона евроОренбургские козы под ТулузойКак покорить Эверест?Техасский дом для летучих мышей«Вечная молодость» насекомыхКак Щедрину роман Некрасова не понравилсяНеизвестность, острота, удовольствие


Свежие Статьи
Навязчивая мелодия

Навязчивая мелодия

ANOM - мессенджер с «жучком»

ANOM - мессенджер с «жучком»

Самая необычная поющая рыба

Самая необычная поющая рыба

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+