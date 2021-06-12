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5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

Детеныши кальмара и 5000 тихоходок присоединились к экипажу МКС в исследовательских целях.

Международная космическая станция принимает гостей – недавно космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX доставил на МКС 128 светящихся в темноте детенышей кальмара, около 5000 тихоходок и хлопок. Целью масштабного биологического эксперимента под названием UMAMI (Understanding of Microgravity) является изучение способности живых организмов выживать в экстремальных условиях, а также изучение влияния невесомости на микробиом кальмаров. Что же до тихоходок, то астронавты будут искать генетические маркеры их суперспособности к выживанию. Напомним, что тихоходки являются микроскопическими животными, способными пережить ядерный взрыв, экстремальные температуры и прочие ужасы. Несмотря на то, что эти Водяные Медведи были открыты еще в XVIII веке, разгадать механизм их феноменальной живучести ученые не могут до сих пор, а потому надеются на результаты будущих исследований. Они также отмечают, что полученные в ходе экспериментов данные в будущем помогут улучшить условия пребывания людей на МКС.

 


Эксперименты в космосе

Каждый день на борту Международной космической станции проводятся сотни научных экспериментов. В конце концов, это наша единственная орбитальная лаборатория. Внимательно наблюдая за проводимыми экспериментами, астронавты сообщают о результатам исследователям на Земле. Такая работа, без преувеличения, важна для всего человечества – она помогает нам лучше понять жизнь в условиях невесомости, обнаружить преимущества, которые можно применить на Земле, а также положить начало новой, космической эпохе.


Водяные медведи

Хотя они обычно встречаются в воде, тихоходки славятся своей способностью выживать и даже процветать в самых экстремальных условиях. А что может быть экстремальнее космоса? На самом деле это не первый раз, когда этих микроскопических животных отправляют на МКС. Так, нельзя исключать, что некоторые из них находятся на Луне после того, как миссия с животными на борту врезалась в ее поверхность.

5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

Под микроскопом тихоходки немного похожи на крошечных медведей – отсюда их прозвище «водяные медведи».

Результаты ранее проведенных исследований показали, что тихоходки выживают и размножаются во время космических полетов и даже могут выдерживать длительное воздействие космического вакуума. Ученым также удалось секвенировать геном тихоходок и узнать как на этих крошечных животных влияют различные условия окружающей среды, основываясь на экспрессии их генов.

Новый эксперимент, как сообщает CNN, поможет увидеть, как тихоходки адаптируются к жизни на низкой околоземной орбите, что может привести к более глубокому пониманию стрессоров, с которыми люди сталкиваются в космосе. Исследование включает в себя изучение молекулярной биологии тихоходок как в краткосрочной перспективе (чтобы увидеть их немедленную адаптацию), так и в долгосрочной перспективе.

Понимание того, как защитить астронавтов и другие организмы от этих стрессов, будет иметь важное значение для обеспечения безопасного и продуктивного долгосрочного присутствия в космосе. Примечательно, что тихоходки прибыли на станцию в замороженном неживом состоянии, затем их разморозят, оживят и вырастят в специальной системе биокультуры.

5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

Вполне возможно, что на Луне теперь есть живые организмы.

«В конечном итоге эта информация даст нам представление о том, как один из самых выносливых организмов на Земле способен выжить в суровых условиях космического полета. Мы надеемся, что эти идеи откроют возможности для разработки контрмер или методов лечения, которые помогут защитить астронавтов во время длительных космических полетов,» – отмечают исследователи.

Детеныши кальмара

Эксперимент UMAMI означает понимание влияния микрогравитации на взаимодействие микробов с животными. Его результаты позволят увидеть, как здоровые полезные микробы общаются с тканями животных в космосе. Так как ученые не до конца понимают, как космический полет изменяет эти полезные взаимодействия, эксперимент UMAMI поможет решить множество важных проблем в области здоровья животных.

Кальмар-бобтейл, длина которого составляет всего около трех миллиметров, является идеальной моделью для изучения этого явления по двум причинам. У этих кальмаров есть специальный световой орган внутри тела, который может быть колонизирован разновидностью люминесцентных бактерий. Затем кальмар может использовать эти бактерии, чтобы светиться в темноте. Поскольку это один вид бактерий и один тип ткани хозяина, исследователям легко проследить, как разворачивается этот процесс.

5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

Так выглядит новорожденный кальмар-бобтейл.

Кальмары рождаются без бактерий, поэтому им приходится приобретать их из окружающей среды. В ходе работы ученые добавят бактерии к животным и будут наблюдать за происходящим в течение первых нескольких часов процессом колонизации. Интересно, что у кальмаров также есть иммунная система, которая очень похожа на ту, что есть у людей.

«Мы можем провести много параллелей с тем, как иммунная система реагирует на эти полезные микробы в космической среде», – заявили исследователи.

Кальмар будет частью полностью автономного эксперимента, размещенного в чем-то похожем на коробку. Насосы будут добавлять воду или бактерии, когда это необходимо, или откачивать воду, если это необходимо.
Ткань кальмара будет заморожена на станции и позже возвращена на Землю, сохраняя молекулярную временную шкалу, гены которой выключены и включены для кальмара, аналогично эксперименту с тихоходками.


Хлопок и другие эксперименты

Что же до хлопка, то изучение его роста в условиях невесомости должно помочь ученым оптимизировать его производство на Земле с использованием воды и пестицидов. Также на борту Dragon находились две новые солнечные панели IROSA – благодаря им на МКС смогут генерировать больше электроэнергии для ее функционирования. Установка панелей будет происходить в ходе двух запланированных выходов в открытый космос.

5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров на МКС

Хлопок также, как и тихоходки, ранее был отправлен на борт МКС.

Кроме того, участники миссии должны будут протестировать систему управления космическими аппаратами и роботизированным оружием через инструменты виртуальной реальности. Предполагается, что это должно помочь в будущих полетах на Луну и Марс. Интересные наступают времена, да?

12 июнь 2021 /
Космос и Нло
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