Как сильно космический мусор повредил МКС

МКС постоянно находится в опасности из-за обилия космического мусора

С момента запуска самого первого искусственного спутника Земли в 1957 году, вокруг нашей планеты постоянно увеличивается количество космического мусора. Речь идет о частях вышедших из строя космических аппаратов и других относительно небольших предметах, которые по разным причинам оказались на околоземной орбите. Сегодня момент ученые отслеживают перемещение 23 000 объектов размером с волейбольный мяч и больше. Однако, помимо них, вокруг нашей планеты кружится 130 миллионов фрагментов поменьше — их имеющиеся у ученых устройства отслеживать не могут. Недавно аэрокосмическое агентство NASA обнаружило, что один из таких мелких объектов врезался в МКС и повредил роботизированную руку Canadarm2. Это событие стало очередным напоминанием того, что космический мусор представляет большую опасность для космических аппаратов. Давайте разберемся, насколько сильно пострадала станция и как ученые хотят решать проблему.

Повреждение МКС

Когда именно произошло столкновение космического мусора с МКС, неизвестно. По данным научного издания Science Alert, повреждение роботизированной руки Canadarm2 было обнаружено 21 мая, во время плановой проверки. К счастью, инструмент не вышел из строя и им до сих пор можно пользоваться. Только вот фрагмент космического мусора повредил тепловое одеяло и нижнюю стрелу устройства. Смотрите на изображение ниже — на нем показано, какая часть руки была повреждена. Ничего страшного не произошло, но манипулятор все равно нуждается в починке, потому что повреждение может разрастись. К тому же, этот случай снова напомнил ученым об опасности космического мусора.

Место повреждения МКС

Роботизированная рука Canadarm2

Canadarm2 — это роботизированная рука Международной космической станции. Она была установлена в далеком 2001 году и на данный момент играет ключевую роль при сборке и обслуживании станции. В частности, она перемещает прибывшее с Земли оборудование и помогает космонавтам работать в условиях открытого космоса. Рука может перемещаться по поверхности станции благодаря установленным под ней рельсам. Как можно понять из названия, роботизированная рука разработана совместно с Канадским космическим агентством (CSA).

Инструмент Canadarm2

Опасность космического мусора

В начале статьи я упомянул, что на данный момент ученые отслеживают около 23 000 фрагментов космического мусора. Все они представляют опасность для находящихся на орбите нашей планеты аппаратов, потому что движутся со скоростью 10 километров в секунду. Время от времени МКС приходится уворачиваться от летящих на нее объектов — только в 2020 году сотрудникам NASA пришлось выполнить 3 аварийных маневра (об одном из них я рассказывал тут). Но помимо крупных частиц мусора существуют и маленькие, которые из-за своей большой скорости движения тоже могут сильно повредить рабочее оборудование.

С каждым годом количество космического мусора увеличивается. Это связано с тем, что многие рабочие инструменты со временем выходят из строя и остаются на орбите нашей планеты. Некоторые из них благополучно сгорают в атмосфере но, к сожалению, это случается довольно редко. Практически в каждой статье я даю ссылку на 3D-карту, которая показывает, насколько серьезна проблема космического мусора. В свободное время перейдите по этой ссылке и своими глазами взгляните, насколько много обломков старых космических аппаратов находится вблизи нашей планеты. Зеленым цветом отмечены активные спутники, а красным — вышедшие из строя. Стоит отметить, что на карте не показаны крошечные объекты, один из которых как раз и повредил МКС. Их намного больше, чем больших, а точное количество никому не известно.

Работающей технологии для уничтожения космического мусора до сих пор не существует. В 2018 году Китай предложил утилизировать старые спутники и другие космические аппараты при помощи лазера, но метод до сих пор не применяется. А в 2019 году я рассказывал о том, что российские спутники получат функцию самоуничтожения, что должно хотя бы частично решить проблему.