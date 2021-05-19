Грибы на марсе

Ученые считают, что нашли на Марсе грибы, но это может быть большой ошибкой

В первой половине мая 2021 года международная группа ученых рассказала о том, что нашла на Марсе признаки жизни. На сделанных марсоходами Curiosity и Opportunity фотографиях можно заметить нечто похожее на колонии грибов, лишайников, плесени или водорослей — исследователи пока не знают точно, с чем имеют дело. Было замечено, что загадочные образования возникают на поверхности Марса весной, увеличиваются в размерах и исчезают с наступлением зимы. Это сенсационная новость , однако другие группы ученых не спешат радоваться и дают необычному явлению совершенно другое объяснение, которое разрушает все надежды на открытие марсианской жизни. Давайте изучим предположения исследователей и выясним, почему на Марсе не может быть грибов и водорослей? Заодно узнаем, что именно удалось заснять марсоходам.

Потенциальная жизнь на Марсе

Об обнаружении жизни на Марсе рассказали многие издания, в том числе и South China Morning Post. Авторы научной работы поделились, что на снимках Марса им удалось заметить таинственные образования, которые растут, перемещаются в пространстве и исчезают, чтобы впоследствии появиться вновь. Некоторые формы потенциальной жизни расползались по площади до 300 метров и исчезали за 3 дня. А другие образования сохраняли свою форму на протяжении нескольких месяцев. На данный момент ученые склонны предполагать, что они имеют дело с грибами, водорослями или чем-то другим, что может произрастать на пустынной территории. При этом один из авторов научной работы Вэй Синьли (Wei Xinli) подчеркнул, что все сказанное ими на данный момент — просто предположение.

Потенциальная жизнь на Марсе

Другие исследователи считают, что их коллеги очень спешат с выводами. Например, президент организации Mars Society Australia Джонатан Кларк (Jonathan Clarke) уверяет, что у исследовательской группы нет никаких весомых доказательств для того, чтобы уверять об обнаружении жизни на Марсе. Как геолог, он напомнил о том, что на далекой планете слишком экстремальные условия для существования грибов и тем более растений. Атмосфера Марса сильно отличается от земной как по составу, так и по физическим параметрам. А средняя температура равняется –63 градусам Цельсия. Так что брибам и водорослям было бы трудно даже выживать на Марсе, не то что расти и процветать.

Таинственные образования на Марсе действительно похожи на грибы

Почему на Марсе нет жизни?

Джонатан Кларк отметил, что объекты на опубликованных фотографиях имеют форму маленьких шариков. По его мнению, по размерам они сравнимы с горошинами перца и, скорее всего, сделаны из гематита — распространенного минерала железа, который окрашен в красноватый цвет. Скорее всего, они образовались в результате разрушения какого-то большого камня. А их движение можно объяснить тем, что на них дуют марсианские ветра.

Это как если бы вы пошли на пляж, и увидели там ракушки. Если дует ветер, песок сдвигается и обнажает их. Но мы же не говорим, что ракушки там растут и двигаются? Они просто время от времени становятся видимыми, — объяснил ученый.



Вдобавок ко всему этому, геолог обратил внимание на то, что в марсианской почве нет достаточного количества питательных веществ для жизни грибов и водорослей:

Им там нечем питаться. Это похоже на ожидание увидеть пышный сад, внезапно вырастающий в пустыне почти за одну ночь.



Такого же мнения придерживается и Дэвид Флэннери (David Flannery), член научной группы миссии «Марс -2020», в рамках которой аппарат Perseverance ищет следы жизни на территории кратера Езеро. Он отметил, что они действительно ищут жизнь на Марсе, но не существующую на данный момент, а только следы их существования миллионы лет назад. Дело в том, что поверхность Марса очень радиоактивна и лишена воды в жидком виде. Так что обнаружение живых организмов на ней очень маловероятно.

Впрочем, унывать заранее не стоит. В 2031 году аэрокосмическое агентство NASA планирует доставить на Землю образцы марсианского грунта, в которой вполне могут найтись бактерии, способные выживать в экстремальных условиях. Постоянные читатели нашего сайта уже наверняка знают, что сбором образцов займется марсоход Perseverance. Некоторое время он будет хранить образцы внутри себя, а потом за ними прилетит другой аппарат и заберет с собой на Землю.