Детали турбулентной атмосферы Юпитера

Новые снимки Юпитера видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом свете должны помочь ученым выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов газового гиганта.



Несмотря на то, что Юпитер был известен с глубокой древности (что нашло отражение в мифологии и религиозных верованиях различных культур), первые детальные снимки газового гиганта человечество увидело только в 1979 году, после того как зонд «Вояжер-1» передал на Землю первые детальные фотографии Юпитера и Сатурна. Сегодня, 42 года спустя, мы можем любоваться красотой этой далекой планеты 24 часа в сутки, благодаря разнообразным космическим аппаратам: на 2018 год систему Юпитера посетили семь пролетных миссий («Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1», «Вояджер-2», «Улисс», «Кассини», «Новые горизонты») и две орбитальных («Галилео» и «Юнона»). Немало, правда? Последние снимки, однако, заставляют посмотреть на Юпитер по-новому: обсерватория «Джемини-Норт» на Гавайях и космический телескоп Хаббл запечатлели планету в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом свете, подробно раскрыв поразительные особенности атмосферы газового гиганта. К ним относятся супер-бури, мощные циклоны и, конечно же, Большое Красное пятно –многовековой шторм в атмосфере Юпитера, огромный настолько, что с легкостью может поглотить Землю.

Новые фотографии Юпитера

Три изображения Юпитера с 8-метрового телескопа «Джемини-Норт» (Gemini North) в обсерватории Джемини и Космического телескопа Hubble NASA/ESA показывают газовый гигант в трех различных типах света (инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом). На снимке можно наблюдать множество атмосферных особенностей, например Большое Красное пятно, супер бури и циклоны, простирающиеся по диску планеты.

Новые изображения Юпитера подчеркивают ключевое преимущество многоволновой астрономии: просмотр планет и других астрономических объектов на разных длинах волн света позволяет ученым получить недоступные в противном случае сведения.

Отмечу, что видимые и ультрафиолетовые виды планеты были сняты с помощью широкоугольной камеры 3 на космическом телескопе Hubble. Инфракрасное изображение было получено с помощью прибора ближнего инфракрасного тепловизора в Джемини-Норт на Гавайях. Все три наблюдения были сделаны в одно и то же время, 11 января 2017 года, в 15:41 по Гринвичу.

Большое красное пятно

Ученые называют Большое красное пятно самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. По сути, оно представляет собой постоянную зону высокого давления, которая создает антициклонический шторм на планете. Интересно и то, что пятно меняется в размерах и изменяет свой цвет на протяжении нескольких веков наблюдений.

Сегодня Большое красное пятно Юпитера является заметной особенностью видимых и ультрафиолетовых (УФ) изображений, однако его почти невидимо на инфракрасных (ИК) длинах волн. А вот встречно вращающиеся полосы облаков планеты, напротив, хорошо видны на всех трех изображениях.

Наблюдение Большого красного пятна на нескольких длинах волн приводит к другим сюрпризам — темная область на ИК-изображении больше, чем соответствующий красный овал на видимом изображении. Это несоответствие возникает из—за того, что различные структуры выявляются с помощью разных длин волн; ИК-наблюдения показывают области, покрытые густыми облаками, в то время как видимые и ультрафиолетовые наблюдения показывают расположение хромофоров-частиц, которые придают Большому красному пятну его отличительный оттенок, поглощая синий и ультрафиолетовый свет.

На изображении более теплые области кажутся яркими, включая четыре большие горячие точки, которые появляются в ряд к северу от экватора. К югу от экватора Большое Красное Пятно овальной формы, покрытое облаками, кажется темным.

Малое красное пятно

Как пишет CNN, изображения также показывают другие штормовые системы, видимые на поверхности массивной планеты. Так, область, получившая название Малое красное пятно, находится в нижней правой части планеты, недалеко от ее массивного собрата. Этот меньший шторм образовался в 2000 году, когда слились три шторма одинакового размера.

Подобно Большому красному пятну, этот шторм окрашен хромофорами, которые поглощают солнечное излучение как на ультрафиолетовых, так и на синих длинах волн, придавая ему красный цвет в видимых наблюдениях и темный вид на ультрафиолетовых длинах волн. Хромофоры – это частицы, которые дают красный цвет, наблюдаемый в Большом красном пятне. На полученных снимках можно увидеть, где они расположены.