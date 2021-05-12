Может ли повториться древнее извержение вулкана на Марсе?

Возможно, когда-нибудь на Марсе произойдет очередное извержение вулкана

На Марсе есть множество потухших вулканов, извержения которых сильно повлияли на облик планеты. По расчетам ученых, планета была особенно вулканически активной примерно 3–4 миллиарда лет назад и большинство извержений произошло на равнине Элизий. Считалось, что в последний раз лава вырывалась на поверхность Марса около 2,5 миллиона лет назад, но это предположение может быть ошибочным. На фотографиях, которые были сделаны орбитальными аппаратами, ученые заметили следы относительно недавнего извержения — оно произошло 50 тысяч лет назад. В то время, как по Земле ходили неандертальцы и осваивали новые территории, на одной из областей Красной планеты было очень жарко и задымлено. В рамках данной статьи мы узнаем, какие объекты на Марсе намекают на случившееся недавно извержение и какой интересный вывод сделали ученые на основе новых данных.

Вулканическая активность Марса

Большинство следов вулканической активности были обнаружены на равнине Элизий. Помимо одноименного вулкана, на этой территории миллионы лет назад извергались купол Гекаты и купол Альбор. Несмотря на долгие годы исследований, регион до сих пор полон загадок и время от времени сильно удивляет исследователей. Во время изучения снимков с орбитальных аппаратов (над Марсом летают несколько), ученые нашли темную область вокруг одной из трещин разлома Cerberus Fossae. По словам исследователей, территория богата пироксеном — веществом преимущественно вулканического происхождения. Примерно такие же образования можно найти возле вулканов Луны и Меркурия, так что сомнений в том, что в какой-то момент времени там произошло извержение, практически нет.

Темная область вокруг трещины — это явные следы извержения вулкана

Ученые считают, что извержение произошло всего лишь 50 тысяч лет назад. Оно было достаточно мощным и столб пепла мог подняться на высоту до 10 километров. В результате в атмосфере Марса образовалось примерно 10 миллионов кубических метров разнообразных веществ. Тот факт, что извержение случилось относительно недавно, вызывает смешанную реакцию. С одной стороны это значит, что где-то в глубине планета все еще жива и в будущем у нас есть шанс увидеть настоящее извержение марсианского вулкана. С другой же стороны, это событие может уничтожить находящуюся на Марсе технику и стать причиной переноса пилотируемых полетов на Марс .

Место вероятного извержения обведено белым квадратом

Возможно ли извержение вулкана на Марсе?

В 2018 году на равнину Элизий, где и происходили древние извержения, был отправлен аппарат InSight. Он сращен инструментами для слежения за марсотрясениями, обилие которых может сигнализировать о скором извержении вулкана, прямо как на Земле. Исследователи отметили, что на территории разлома Cerberus Fossae были замечены самые сильные очаги землетрясений, то есть когда-нибудь вулканы могут вновь проснуться. Не исключено, что это произойдет в ближайшие 10 лет — предугадать никто не может.

Внезапное извержение вулкана может разрушить все планы человечества на колонизацию Марса. Не исключено, что находящиеся на поверхности планеты марсоходы и другие аппараты стоимостью в миллиарды долларов будут сломаны и человечество останется без связи с Красной планетой. Впрочем, докладывать об обстановке наверняка будут орбитальные аппараты вроде китайского «Тяньвэнь-1». Интересно вот еще что: готовы ли ученые к такому внезапному стечению обстоятельств? Было бы круто, если у них уже подготовлен план действий на случай стихийного бедствия и аппараты уже готовы собрать и отправить последние данные перед своей «гибелью».

Под конец хочется обратить внимание на то, что извержение вулкана на Марсе произошло около 50 тысяч лет назад. В те времена на Земле уже жили наши далекие предки и искали пути выхода из своей родины — Африки. Ученые точно не знают, с чем было связано их желание переселиться в другие места, но есть несколько предположений. Одна из них гласит, что 60–80 тысяч лет назад в Африке появилось слишком много людей и им попросту стало тесно. Также рвение к путешествиям могло быть вызвано развитием технологий — первобытные люди обрели возможность жить там, где раньше не могли.