В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Посадочный модуль iSpace в представлении художника

Когда речь заходит о космических миссиях, люди обычно думают о проектах агентства NASA, компании SpaceX и корпорации «Роскосмос». Но относительно недавно успехи в плане покорения космоса начали делать Объединенные Арабские Эмираты. Так, в феврале 2021 года, арабские ученые успешно доставили на Марс межпланетную станцию Al Amal и она уже отправила на Землю несколько интересных фотографий. Арабские Эмираты не хотят останавливаться на достигнутом и уже через год планируют оставить свой след на Луне при помощи аппарата Rashid. Но без помощи со стороны им не обойтись и на данный момент известно, что с запуском миссии ученым помогут коллеги из Японии, Европы и США. Это уже не первое сотрудничество такого рода — нас явно ждет очень интересное событие. Давайте разберемся, для чего именно нужен луноход Rashid и какой вклад в миссию внесут организации из разных стран? Среди партнеров арабских ученых отметилась и компания SpaceX .

Как пройдет запуск арабского лунохода?

Как именно будет выглядеть арабский марсоход Rashid, пока неизвестно. Ясно только то, что он будет разработан в Космическом центре Мохаммеда бин Рашида, который был основан в 2006 году.

Зато много интересной информации известно о посадочном модуле, который доставит луноход но спутника нашей планеты. Проектированием этого аппарата занимается японская компания iSpace, которая недавно помогла арабским ученым доставить станцию Al Amal на Марс . Посадочный модуль высотой 2,3 и шириной 2,6 метров будет весить 240 килограмм. Его сборка будет производиться европейской компанией ArianeGroup. После того, как посадочный модуль будет полностью готов, его отправят в США. Там посадочный модуль будет погружен в грузовой модуль ракеты-носителя Falcon 9, при помощи которого и будет выведен в космос .

Для вывода посадочного модуля лунохода Raship на орбиту Земли будет использована ракета-носитель Falcon 9

Полетом до Луны посадочный модуль займется самостоятельно. В качестве источника питания будут использоваться солнечные панели. Также устройство будет оснащено аккумулятором от японской компании NGK Spark Plug. Это довольно крупный производитель свечей зажигания и других компонентов двигателей внутреннего сгорания. Отправив аккумулятор на Луну, компания хочет убедится, что он точно подходит для использования в экстремальных условиях. На спутнике нашей планеты температура может колебаться от -173 до +127 градусов Цельсия, а аккумулятор как раз предназначен для работы при таких температурных перепадах.

Зачем нужно изучать Луну?

Судя по всему, арабский луноход Rashid займется изучением лунной поверхности. В будущем собранные данные могут помочь в сборе полезных ресурсов. Ведь ученые уже давно хотят построить на Луне собственную станцию, внутри которой ученые смогут проводить исследования. Также это будет отличной отправной точкой в другие космические объекты вроде Марса и других планет. Чтобы построить станцию, необходимы кирпичи и прочие материалы и доставлять их с Земли будет сложно и очень дорого. Так что ресурсы лучше добывать прямо на Луне, изготавливать из них строительные материалы и при помощи них строить станцию.

В ближайшие 10 лет на Луне может стать очень тесно. В 2024 году аэрокосмическое агентство NASA хочет отправить туда мужчину и женщину в рамках программы «Артемида». Также агентство поддерживает программу Commercial Lunar Payload Services, в рамках которого изучением спутника нашей планеты могут заниматься частные компании. Так что скоро мы будем наблюдать за запусками множества различных аппаратов для изучения Луны. В основном ученые будут искать источники воды и других ресурсов, которые необходимы для долгого пребывания людей на Луне.

Но первым делом человечеству стоило бы построить станцию не на поверхности Луны, а на ее орбите. В феврале 2021 года стало известно, что участники программы «Артемида» не полетят на спутник напрямую, а сначала прибудут на окололунную станцию Gateway и только оттуда спустятся на лунную поверхность. Свою помощь в создании этой станции недавно предложил глава компании SpaceX Илон Маск. Уже известно, что предприниматель хочет помочь NASA с доставкой двух основных частей станции в космос и для этого будет использована ракета-носитель Falcon Heavy.