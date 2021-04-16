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В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Посадочный модуль iSpace в представлении художника

Когда речь заходит о космических миссиях, люди обычно думают о проектах агентства NASA, компании SpaceX и корпорации «Роскосмос». Но относительно недавно успехи в плане покорения космоса начали делать Объединенные Арабские Эмираты. Так, в феврале 2021 года, арабские ученые успешно доставили на Марс межпланетную станцию Al Amal и она уже отправила на Землю несколько интересных фотографий. Арабские Эмираты не хотят останавливаться на достигнутом и уже через год планируют оставить свой след на Луне при помощи аппарата Rashid. Но без помощи со стороны им не обойтись и на данный момент известно, что с запуском миссии ученым помогут коллеги из Японии, Европы и США. Это уже не первое сотрудничество такого рода — нас явно ждет очень интересное событие. Давайте разберемся, для чего именно нужен луноход Rashid и какой вклад в миссию внесут организации из разных стран? Среди партнеров арабских ученых отметилась и компания SpaceX.

 


Как пройдет запуск арабского лунохода?

Как именно будет выглядеть арабский марсоход Rashid, пока неизвестно. Ясно только то, что он будет разработан в Космическом центре Мохаммеда бин Рашида, который был основан в 2006 году.

Зато много интересной информации известно о посадочном модуле, который доставит луноход но спутника нашей планеты. Проектированием этого аппарата занимается японская компания iSpace, которая недавно помогла арабским ученым доставить станцию Al Amal на Марс. Посадочный модуль высотой 2,3 и шириной 2,6 метров будет весить 240 килограмм. Его сборка будет производиться европейской компанией ArianeGroup. После того, как посадочный модуль будет полностью готов, его отправят в США. Там посадочный модуль будет погружен в грузовой модуль ракеты-носителя Falcon 9, при помощи которого и будет выведен в космос.

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Для вывода посадочного модуля лунохода Raship на орбиту Земли будет использована ракета-носитель Falcon 9

Полетом до Луны посадочный модуль займется самостоятельно. В качестве источника питания будут использоваться солнечные панели. Также устройство будет оснащено аккумулятором от японской компании NGK Spark Plug. Это довольно крупный производитель свечей зажигания и других компонентов двигателей внутреннего сгорания. Отправив аккумулятор на Луну, компания хочет убедится, что он точно подходит для использования в экстремальных условиях. На спутнике нашей планеты температура может колебаться от -173 до +127 градусов Цельсия, а аккумулятор как раз предназначен для работы при таких температурных перепадах.

Зачем нужно изучать Луну?

Судя по всему, арабский луноход Rashid займется изучением лунной поверхности. В будущем собранные данные могут помочь в сборе полезных ресурсов. Ведь ученые уже давно хотят построить на Луне собственную станцию, внутри которой ученые смогут проводить исследования. Также это будет отличной отправной точкой в другие космические объекты вроде Марса и других планет. Чтобы построить станцию, необходимы кирпичи и прочие материалы и доставлять их с Земли будет сложно и очень дорого. Так что ресурсы лучше добывать прямо на Луне, изготавливать из них строительные материалы и при помощи них строить станцию.

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Люди на Луне в представлении художника

В ближайшие 10 лет на Луне может стать очень тесно. В 2024 году аэрокосмическое агентство NASA хочет отправить туда мужчину и женщину в рамках программы «Артемида». Также агентство поддерживает программу Commercial Lunar Payload Services, в рамках которого изучением спутника нашей планеты могут заниматься частные компании. Так что скоро мы будем наблюдать за запусками множества различных аппаратов для изучения Луны. В основном ученые будут искать источники воды и других ресурсов, которые необходимы для долгого пребывания людей на Луне.

Но первым делом человечеству стоило бы построить станцию не на поверхности Луны, а на ее орбите. В феврале 2021 года стало известно, что участники программы «Артемида» не полетят на спутник напрямую, а сначала прибудут на окололунную станцию Gateway и только оттуда спустятся на лунную поверхность. Свою помощь в создании этой станции недавно предложил глава компании SpaceX Илон Маск. Уже известно, что предприниматель хочет помочь NASA с доставкой двух основных частей станции в космос и для этого будет использована ракета-носитель Falcon Heavy.

16 апрель 2021 /
Космос и Нло
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