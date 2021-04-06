Airbus создаст космический завод по производству спутников. Но зачем?

В будущем космические спутники будут производиться прямо на орбите Земли

В скором будущем космические спутники будут производиться не на Земле, а прямо на ее орбите. Строительство первого в истории космического завода по производству спутников недавно проспонсировало Европейское космическое агенство (ESA). Оно выделило на это дело около 3 миллионов евро, что по текущему курсу равно примерно 265 миллионам рублям. Созданием космического завода займется компания Airbus — на разработку тестовой версии завода у нее есть два года. Получается, что уже в 2023 году мы сможем наблюдать за тем, как на орбите нашей планеты будут создаваться космические аппараты. Только у некоторых людей может возникнуть вопрос: а зачем все это нужно? Ведь космические спутники уже более полувека создаются на Земле, отправляются в космос и прекрасно работают. На самом деле, космический завод нужен человечеству уже давно и сейчас вы в этом убедитесь.

Первый космический завод в истории

Проект по созданию первого космического завода называется PERIOD, что расшифровывается как PERaspera In-Orbit Demonstration. Главную роль в проекте будет играть компания Airbus, но ей также будут помогать еще 7 сторонних компаний. Перед ними будет стоять одна важная цель — научиться собирать спутники за пределами нашей планеты. Скорее всего, первый орбитальный завод будет представлять собой робота с одной механической рукой. Этот механизм сможет брать относительно небольшие детали и соединять их вместе, чтобы в результате получился крупный космический спутник. Примерно таким образом в свое время строились МКС и советская станция «Мир» — их составные части доставлялись на орбиту отдельно и только потом соединялись воедино.

Советская орбитальная станция «Мир»

На данный момент известно, что механическая рука будет иметь сменные насадки. Вряд ли разрабатываемый робот будет автономным — для экономии денег его наверняка закрепят на МКС. На первых этапах работы конструкция будет собирать большие по размерам, но простые по исполнению фрагменты космических спутников. К ним можно отнести антенные решетки, солнечные панели и так далее. Также не исключено, что робот сможет заменять неисправные части уже существующих аппаратов.

Примерная конструкция космического завода от Airbus

Сборка спутников в космосе

Необходимость такого космического завода есть уже давно. На данный момент ракеты-носители не могут поднимать слишком тяжелые грузы, потому что объекты можно поместить только в головной обтекатель. Так что проще всего разделить составные элементы спутников на части и отправлять их по очереди, чтобы потом спокойно соединить их вместе на земной орбите. Чтобы собрать большой спутник, потребуется несколько запусков ракет. Это довольно дорого, но пока такой метод лучше всего подходит для сборки больших космических аппаратов.

У сборки космических аппаратов непосредственно на земной орбите есть еще один плюс. Когда инженеры собирают конструкции на Земле, им нужно делать корпус максимально прочным, чтобы он выдерживал нагрузку при старте ракеты. А если собирать спутники вне Земли, такая прочность будет ни к чему. В общем, постройка космического завода должна ускорить и удешевить процесс создания спутников. Так ESA и Airbus стоит похвалить за их рвение.

Впрочем, они не единственные, кто хочет наладить производство устройств в космосе. В 2021 году в США была запущена программа NOM4D, в рамках которой ученые хотят разработать способ производства аппаратов не только на земной орбите, но и на поверхности Луны. Создать хоть что-нибудь вменяемое организаторы проекта хотят в ближайшие 5 лет. Кажется, в будущем нас ждет что-то очень интересное. Хотелось бы знать, приготовят ли что-нибудь подобное Россия, Китай и другие страны?

На тему спутников я относительно недавно писал вот эту статью. Задумывались ли вы о том, почему космические спутники всегда изготавливаются из металла а не, скажем, из дерева? В рамках этого материала я рассказал, из каких именно металлов изготавливается большинство спутников и все таки можно ли сделать их из древесины. Спойлер: можно.