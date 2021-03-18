Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?
Бактерии в космосе опаснее, чем на Земле. И это научно доказано
Однажды ученые отправили в космос бактерии, которые вызывают у людей боль в животе, слабость и многие другие неприятные симптомы. Вместе с ними на земную орбиту была выведена культура клеток человеческого кишечника. В рамках проведенного эксперимента ученые заразили человеческие клетки болезнетворными бактериями в космическом пространстве с целью посмотреть, что из этого выйдет. Все это было сделано во время полета шаттла «Дискавери» на Международную космическую станцию в 2010 году. На протяжении почти десятка лет ученые тщательно изучали полученные результаты и недавно сделали важное открытие. Оказалось, что в космических условиях бактерии становятся намного сильнее. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, какая опасность поджидает будущих астронавтов и можно ли каким-то образом решить эту проблему.
Бактерии в космосе
Результаты проведенного эксперимента были опубликованы в научном журнале npj Microgravity. В ходе научной работы под названием STL-IMMUNE ученые отправили на околоземную орбиту бактерии вида Salmonella enterica. Они являются возбудителями сальмонеллеза — острой кишечной инфекции, которая сопровождается повышением температуры тела, слабостью, головной болью, тошнотой и другими неприятными симптомами. А все потому, что поселившись в кишечнике, эти микробы начинают выделять ядовитые вещества. Они приводят к потере воды через кишечник, нарушению тонуса сосудов и повреждению нервной системы. В тяжелых случаях заболевания наблюдается обезвоживание, а также увеличение печени и селезенки.
Бактерии Salmonella enterica
В рамках эксперимента ученых больше всего интересовало, как человеческие клетки реагируют на заражение. Оказалось, что в земных условиях заражение сальмонеллой влияет на 35 человеческих генов, а в космосе — на 62 гена. Не будем углубляться в сложные подробности, потому что для нас важно то, что в космических условиях бактерии становятся как минимум в 2 раза опаснее. В принципе, это уже не новость, потому что даже в более ранних экспериментах ученые доказывали, что космос делает сальмонеллез более заразным заболеванием.
Бактерии — еще одна опасность для человека, помимо космической радиации
Из-за чего именно повышается заразность, пока точно неизвестно. Все-таки космос — это одна из самых загадочных вещей из всех существующих. Но большую уязвимость людей к болезням в космических условиях можно объяснить логически. Нам уже прекрасно известно, что астронавты подвергаются воздействию космической радиации. Само собой, это плохо влияет на иммунитет и люди становятся менее стойкими к инфекционным заболеваниям. И эту проблему необходимо как-то решать.
Опасность космоса для человека
Сальмонеллез редко приводит к смерти человека. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь входит в число основных причин диареи. Если человек находится на Земле, это не такая уж и катастрофическая проблема. Ведь он располагается в относительно комфортных условиях и в любой момент может обратиться в больницу. Но как же быть человеку, который заразится опасными бактериями, находясь в сотнях километрах от земной поверхности? Опасность проблемы возрастает в несколько раз и риск смерти в этом случае тоже многократно увеличивается.
На данный момент ученые понятия не имеют, как можно решить эту проблему. Ясно одно — нужно как минимум разработать план профилактики подобных заболеваний. И нужно быть готовыми к совершенно разным заболеваниям, ведь болезнетворных бактерий очень много. Может быть, перед отправкой людей в космос, ученые будут тщательно дезинфицировать все предметы и тщательно обследовать астронавтов на наличие заразных заболеваний. Это важно будет делать не только перед полетами на Международную космическую станцию. Важнее всего провести профилактику перед отправкой людей на Марс и другие далекие планеты.
Впрочем, астронавты все-таки могут взять с собой контейнеры с бактериями - например цианобактерии, которые также известны как синезеленые водоросли. Когда-то давно они сделали так, чтобы на Земле появилось больше кислорода. Можно сказать, что мы с вами существуем именно благодаря деятельности этих созданий. Возможно, когда-нибудь они смогут сделать Марс более пригодной для жизни людей планетой. Только вот есть одна проблема — цианобактерии могут отравить людей и животных. В 2020 году они стали причиной смерти огромного количества слонов. Об этом можно почитать по ссылке.
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