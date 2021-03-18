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Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Бактерии в космосе опаснее, чем на Земле. И это научно доказано

Однажды ученые отправили в космос бактерии, которые вызывают у людей боль в животе, слабость и многие другие неприятные симптомы. Вместе с ними на земную орбиту была выведена культура клеток человеческого кишечника. В рамках проведенного эксперимента ученые заразили человеческие клетки болезнетворными бактериями в космическом пространстве с целью посмотреть, что из этого выйдет. Все это было сделано во время полета шаттла «Дискавери» на Международную космическую станцию в 2010 году. На протяжении почти десятка лет ученые тщательно изучали полученные результаты и недавно сделали важное открытие. Оказалось, что в космических условиях бактерии становятся намного сильнее. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, какая опасность поджидает будущих астронавтов и можно ли каким-то образом решить эту проблему.

 


Бактерии в космосе

Результаты проведенного эксперимента были опубликованы в научном журнале npj Microgravity. В ходе научной работы под названием STL-IMMUNE ученые отправили на околоземную орбиту бактерии вида Salmonella enterica. Они являются возбудителями сальмонеллеза — острой кишечной инфекции, которая сопровождается повышением температуры тела, слабостью, головной болью, тошнотой и другими неприятными симптомами. А все потому, что поселившись в кишечнике, эти микробы начинают выделять ядовитые вещества. Они приводят к потере воды через кишечник, нарушению тонуса сосудов и повреждению нервной системы. В тяжелых случаях заболевания наблюдается обезвоживание, а также увеличение печени и селезенки.

Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Бактерии Salmonella enterica

В рамках эксперимента ученых больше всего интересовало, как человеческие клетки реагируют на заражение. Оказалось, что в земных условиях заражение сальмонеллой влияет на 35 человеческих генов, а в космосе — на 62 гена. Не будем углубляться в сложные подробности, потому что для нас важно то, что в космических условиях бактерии становятся как минимум в 2 раза опаснее. В принципе, это уже не новость, потому что даже в более ранних экспериментах ученые доказывали, что космос делает сальмонеллез более заразным заболеванием.

Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Бактерии — еще одна опасность для человека, помимо космической радиации

Из-за чего именно повышается заразность, пока точно неизвестно. Все-таки космос — это одна из самых загадочных вещей из всех существующих. Но большую уязвимость людей к болезням в космических условиях можно объяснить логически. Нам уже прекрасно известно, что астронавты подвергаются воздействию космической радиации. Само собой, это плохо влияет на иммунитет и люди становятся менее стойкими к инфекционным заболеваниям. И эту проблему необходимо как-то решать.

Опасность космоса для человека

Сальмонеллез редко приводит к смерти человека. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь входит в число основных причин диареи. Если человек находится на Земле, это не такая уж и катастрофическая проблема. Ведь он располагается в относительно комфортных условиях и в любой момент может обратиться в больницу. Но как же быть человеку, который заразится опасными бактериями, находясь в сотнях километрах от земной поверхности? Опасность проблемы возрастает в несколько раз и риск смерти в этом случае тоже многократно увеличивается.

Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?

Ученым нужно придумать, как защитить космических путешественников от инфекционных заболеваний

На данный момент ученые понятия не имеют, как можно решить эту проблему. Ясно одно — нужно как минимум разработать план профилактики подобных заболеваний. И нужно быть готовыми к совершенно разным заболеваниям, ведь болезнетворных бактерий очень много. Может быть, перед отправкой людей в космос, ученые будут тщательно дезинфицировать все предметы и тщательно обследовать астронавтов на наличие заразных заболеваний. Это важно будет делать не только перед полетами на Международную космическую станцию. Важнее всего провести профилактику перед отправкой людей на Марс и другие далекие планеты.

Впрочем, астронавты все-таки могут взять с собой контейнеры с бактериями - например цианобактерии, которые также известны как синезеленые водоросли. Когда-то давно они сделали так, чтобы на Земле появилось больше кислорода. Можно сказать, что мы с вами существуем именно благодаря деятельности этих созданий. Возможно, когда-нибудь они смогут сделать Марс более пригодной для жизни людей планетой. Только вот есть одна проблема — цианобактерии могут отравить людей и животных. В 2020 году они стали причиной смерти огромного количества слонов. Об этом можно почитать по ссылке.

18 март 2021 /
Космос и Нло
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