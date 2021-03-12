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На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

Возможно, когда-нибудь Луна спасет жизнь на Земле

Планета земля — далеко не самое лучшее место для жизни. В любой момент мы можем столкнуться с катастрофой, которая станет причиной вымирания миллионов видов животных и большей части человеческого населения. Одна из таких катастроф произошла около 75 тысяч лет назад — извержение индонезийского супервулкана Тоба привело к сильному похолоданию. Считается, что из-за этого события произошло резкое сокращение численности животных, а предков современных людей осталось всего лишь 10 тысяч. Чтобы восстановить популяции растений, животных и людей после возможной катастрофы, ученые предлагают создавать склады с их семенами, сперматозоидами и яйцеклетками. Более миллиона образцов семян растений сегодня хранится в Глобальном хранилище Свальбарда в Арктическом море. Однако, этот склад вполне может быть разрушен во время катастрофы. Поэтому исследователи хотят создать похожий ковчег вне нашей планеты — на Луне. Давайте разберемся, что именно задумали ученые.

 

Как спасти жизнь на Земле?

Когда-нибудь на нашей планете точно случится ужасная катастрофа, которая приведет к гибели огромного количества живых созданий. Выжившим людям придется восстанавливать популяцию, причем не только человеческого рода, но и растений и животных. Считается, что это можно будет сделать благодаря генетическим данным, сохраненным в специальном складе. На Земле уже есть хранилище семян растений но, как и говорилось выше, в случае катастрофы оно может быть разрушено. Поэтому ученые хотят построить похожий склад на Луне, которая находится на расстоянии 384 400 километров от нас.

На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

Вход в Свальбардское хранилище

Хранилище предлагает построить не на поверхности Луны, а внутри лавовой трубки. Так называются полые туннели, которые миллиарды лет назад образовались под Луной из-за протекавших расплавленных пород. Каждая из этих трубок имеет диаметр около 100 метров, так что места для строительства склада вполне должно хватить. Однако, перед строительством ученым нужно тщательно изучить эти тоннели: оценить их прочность, измерить температуру и так далее. В этом деле им могут помочь роботы, оснащенные оборудованием для сбора грунта и изучения параметров окружающей среды.

На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

План лавовой трубки на Луне (справа) и вход в лавовую трубу (слева)

Как Луна спасет планету?

Считается, что склад будет представлять собой комплекс из цилиндрических модулей. Внутри них планируется установить ряды чашек Петри с образцами генетических материалов. Внутри модулей будет очень холодно, потому что для большей сохранности семена нужно охладить до -180 градусов Цельсия, а сперматозоиды и яйцеклетки — до -196 градусов. Для питания холодильника планируется использовать солнечные батареи.

На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

Примерный внешний вид лунного склада

Всего ученые хотят отправить на Луну сперматозоилы и яйцеклетки 6,7 миллионов видов живых организмов. Для этого потребуется запустить около 250 ракет, так что внеземной склад может стать самым масштабным проектом в истории человечества. Для сравнения, постройка Международной космической станции в свое время потребовала всего лишь 40 запусков ракет.

На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

Сколько времени займет отправка генетических материалов на Луну — никому неизвестно

Будущее человечества

Звучит круто и, возможно, именно этот проект сохранит жизнь на Земле. Только вот его реализации придется ждать очень долго. Строительство лунного склада явно не начнется в ближайшие десятки лет — не исключено, что это случится только в следующем веке. Ведь на данный момент нам нужно лучше изучить Луну и хотя бы построить на ней небольшую станцию. Не исключено, что она тоже будет расположена внутри лавовой трубки, потому что ее структура может защитить астронавтов от космической радиации и других опасностей. Также много времени займет сбор генетического материала, ведь речь идет о сохранении жизни 6,7 миллионов (!) животных.

Лично у меня возникает еще один вопрос — каков шанс, что после катастрофы выживут люди, умеющие обращаться с генетическими данными и возрождать популяцию растений и животных? Скорее всего, человечеству придется заново возрождать цивилизацию, восстанавливать технологии и так далее. Только когда люди заново изобретут ракеты, полетят на Луну и смогут добраться до генетических материалов. Но, сдается мне, за это время человечество столкнется со множеством других проблем. А как думаете вы?

12 март 2021 /
Космос и Нло
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