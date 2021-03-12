На Луне хотят построить склад с генами животных. Для этого потребуется 250 ракет

Возможно, когда-нибудь Луна спасет жизнь на Земле

Планета земля — далеко не самое лучшее место для жизни. В любой момент мы можем столкнуться с катастрофой, которая станет причиной вымирания миллионов видов животных и большей части человеческого населения. Одна из таких катастроф произошла около 75 тысяч лет назад — извержение индонезийского супервулкана Тоба привело к сильному похолоданию. Считается, что из-за этого события произошло резкое сокращение численности животных, а предков современных людей осталось всего лишь 10 тысяч. Чтобы восстановить популяции растений, животных и людей после возможной катастрофы, ученые предлагают создавать склады с их семенами, сперматозоидами и яйцеклетками. Более миллиона образцов семян растений сегодня хранится в Глобальном хранилище Свальбарда в Арктическом море. Однако, этот склад вполне может быть разрушен во время катастрофы. Поэтому исследователи хотят создать похожий ковчег вне нашей планеты — на Луне. Давайте разберемся, что именно задумали ученые.

Как спасти жизнь на Земле?

Когда-нибудь на нашей планете точно случится ужасная катастрофа, которая приведет к гибели огромного количества живых созданий. Выжившим людям придется восстанавливать популяцию, причем не только человеческого рода, но и растений и животных. Считается, что это можно будет сделать благодаря генетическим данным, сохраненным в специальном складе. На Земле уже есть хранилище семян растений но, как и говорилось выше, в случае катастрофы оно может быть разрушено. Поэтому ученые хотят построить похожий склад на Луне, которая находится на расстоянии 384 400 километров от нас.

Хранилище предлагает построить не на поверхности Луны, а внутри лавовой трубки. Так называются полые туннели, которые миллиарды лет назад образовались под Луной из-за протекавших расплавленных пород. Каждая из этих трубок имеет диаметр около 100 метров, так что места для строительства склада вполне должно хватить. Однако, перед строительством ученым нужно тщательно изучить эти тоннели: оценить их прочность, измерить температуру и так далее. В этом деле им могут помочь роботы, оснащенные оборудованием для сбора грунта и изучения параметров окружающей среды.

Как Луна спасет планету?

Считается, что склад будет представлять собой комплекс из цилиндрических модулей. Внутри них планируется установить ряды чашек Петри с образцами генетических материалов. Внутри модулей будет очень холодно, потому что для большей сохранности семена нужно охладить до -180 градусов Цельсия, а сперматозоиды и яйцеклетки — до -196 градусов. Для питания холодильника планируется использовать солнечные батареи.

Всего ученые хотят отправить на Луну сперматозоилы и яйцеклетки 6,7 миллионов видов живых организмов. Для этого потребуется запустить около 250 ракет, так что внеземной склад может стать самым масштабным проектом в истории человечества. Для сравнения, постройка Международной космической станции в свое время потребовала всего лишь 40 запусков ракет.

Будущее человечества

Звучит круто и, возможно, именно этот проект сохранит жизнь на Земле. Только вот его реализации придется ждать очень долго. Строительство лунного склада явно не начнется в ближайшие десятки лет — не исключено, что это случится только в следующем веке. Ведь на данный момент нам нужно лучше изучить Луну и хотя бы построить на ней небольшую станцию. Не исключено, что она тоже будет расположена внутри лавовой трубки, потому что ее структура может защитить астронавтов от космической радиации и других опасностей. Также много времени займет сбор генетического материала, ведь речь идет о сохранении жизни 6,7 миллионов (!) животных.

Лично у меня возникает еще один вопрос — каков шанс, что после катастрофы выживут люди, умеющие обращаться с генетическими данными и возрождать популяцию растений и животных? Скорее всего, человечеству придется заново возрождать цивилизацию, восстанавливать технологии и так далее. Только когда люди заново изобретут ракеты, полетят на Луну и смогут добраться до генетических материалов. Но, сдается мне, за это время человечество столкнется со множеством других проблем. А как думаете вы?