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Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

Марсоход Perseverance сделал несколько интересных фотографий. Займемся их изучением?

Марсоход Perseverance успешно опустился на поверхность Красной планеты. Он пока не приступил к проведению исследований, потому что перед этим NASA нужно проверить его работоспособность. К счастью, до этого момента аппарат успел сделать несколько цветных фотографий и отправить их на Землю, так что нам есть что обсудить. Благодаря полученным фотографиям, ученым удалось не только удостовериться в том, что посадка прошла без проблем, но и узнать чуть больше о свойствах Марса. Конечно, это не такие уж и сенсационные открытия, но узнать о них все равно было интересно. В рамках данной статьи предлагаю вам взглянуть на первые цветные фотографии Марса, сделанные камерами аппарата Perseverance. Также рассмотрим снимки, которые были сделаны так называемым «небесным краном» и спутником Mars Reconnaissance Orbiter.

 


Посадка марсохода Perseverance

Марсоход Perseverance опустился на поверхность Красной планеты ночью 18 февраля. Посадка произошла в автоматическом режиме и передача информации заняла 11 минут, так что сотрудники NASA да и весь мир в целом узнали об успешном прибытии не сразу. Для спуска Perseverance на поверхность планеты использовалась тормозная система «Небесный кран». Это тот самый аппарат с двигателями, который аккуратно опустил марсоход при помощи нейлоновых шнурков. Во время спуска он сделал снимок, на котором видна верхняя часть аппарата Perseverance.

Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

фото, сделанное «небесным краном» во время спуска марсохода Perseverance

За спуском марсохода Perseverance также следила орбитальная станция Mars Reconnaissance Orbiter. Она была запущена на орбиту Марса в 2006 году и до сих пор работает. Благодаря ему, в 2019 году было выяснено, что под поверхностью северного полюса Марса есть большой тайник с запасами водного льда. Он находится на глубине примерно 1,5 километров. На одной из последних сделанных станцией кадров можно разглядеть, как марсоход Perseverance опускается на поверхность планеты на парашюте. Приглядитесь и вы все увидите.

Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

фото, сделанное спутником Mars Reconnaissance Orbiter


Фотографии Марса от Perseverance

Два цветных снимка были сделаны камерами Hazcams, которые установлены прямо в марсоход. Они есть практически в каждом марсоходе и располагаются спереди и сзади корпуса. Их главная задача — обеспечить безопасность во время движения по Марсу. На первом снимке виден марсианский пейзаж и на нем нет ничего интересного, ни жидкой воды, ни инопланетян. Но на поверхности вполне можно заметить небольшие отверстия (особенно на второй фотографии). По данным NASA, они могли возникнуть по совершенно разным причинам, например, из-за активности вулканов. В этом случае отверстия возникли из-за вырвавшихся наружу газов.

Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

Первая цветная фотография, сделанная марсоходом Perseverance

На втором цветном снимке показана поверхность планеты и часть гусеничного колеса Perseverance. На этой фотографии упомянутые выше отверстия видны лучше. Еще одна версия гласит, что они образовались давно, когда на Марсе существовала жидкая вода. Так что их можно считать очередным свидетельством того, что когда-то на Марсе все таки существовала жизнь и произрастали растения. Убедиться в этом еще больше можно будет спустя 2-3 года, когда марсоход Perseverance соберет образцы грунта и другой аппарат (пока не созданный) доставит их на Землю для изучения.

Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

Судя по всему, речь идет об этих и им подобных отверстиях

По словам менеджера стратегической миссии марсохода Полин Хванг, аппарат отлично справляется со своей работой. Во время проверки работоспособности он должен сделать еще несколько цветных фотографий, в том числе и «селфи». В свое время своими автопортретами часто делился марсоход «Кьюриосити».


Где находится Perseverance?
Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?

Местоположение марсохода Perseverance

Напоследок хочу рассказать, что недавно NASA запустила онлайн-карту, по которой можно следить за передвижением марсохода Perseverance. Он отмечен голубой иконкой, а синим кругом отмечена территория кратера Езеро, на которой аппарат и будет проводить исследования. Сообщается, что со временем на карте появятся и новые метки с маршрутом марсохода и интересными находками. Карта была создана на основе данных, собранных сразу из нескольких камер. Миссия будет интересной, так что давайте следить вместе — вот ссылка.

23 февраль 2021 /
Космос и Нло
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