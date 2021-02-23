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На Марсе есть электричество, но откуда оно берется?

На Марсе есть электричество, но откуда оно берется?

На Марсе есть электричество, но его мало

Люди хотят отправиться на Марс уже в 2024 году, но эта планета до сих пор плохо изучена. Ученые вполне уверены, что там есть вода хотя бы в замерзшем виде, но как обстоят дела с электричеством? Недавно американские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что во время пылевых бурь на Марсе может возникать статическое электричество. А это потенциально опасное явление, которое может привести к поломке исследовательского оборудования. К счастью, по мнению ученых, причин для сильного беспокойства нет, потому что возникающее электричество не сильное и вряд ли может стать причиной больших проблем. Но есть вопрос: из-за чего именно возникают электрические разряды и насколько они мощные? Все очень просто и сейчас вы в этом убедитесь.

 

Электричество на Марсе

На поверхности Марса нет признаков жидкой воды, поэтому логично предполагать, что песок на планете очень сухой. По мнению исследователей, во время пылевых бурь эти песчинки могут тереться друг о друга, порождая статическое электричество. Есть мнение, что если возникающие разряды будут мощными, это может повредить научное оборудование. Не исключено, что некоторые из искр могут быть убийственными как молнии — в этом случае в потенциальной опасности находятся даже астронавты. Именно поэтому это явление нужно тщательно изучить.

На Марсе есть электричество, но откуда оно берется?

Считалось, что электричество на Марсе могло помешать исследованиям. Но беспокоиться не о чем

Что такое статическое электричество?

Ученые уже давно доказали, что мир состоит из атомов. Так называются крошечные частицы, что из которых состоит все, что мы видим. Из атомов состоят даже наши тела. Внутри каждого атома есть более мелкие элементы: ядро с находящимися внутри него протонами и нейтронами, а также вращающиеся электроны.

На Марсе есть электричество, но откуда оно берется?

Строение атома

А теперь внимание: протоны заряжены со знаком плюс, а электроны — со знаком минус. Обычно у атомов одинаковое количество плюсов и минусов и у него нулевой заряд. Но при трении электроны иногда покидают орбиту своего вращения и попадают к другим атомам. В результате создается энергия, которую мы и привыкли называть электричеством. Статическое электричество можно наблюдать, если надеть сухие носки из шерсти и пошаркать ими по нейлоновому ковру — возникнут электрические разряды. Конечно, это очень грубое объяснение и пример, но главное сейчас понять, как все это работает.

Природное явление Марса

Ученые считают, что во время пылевых бурь частицы марсианского песка тоже могут тереться и вырабатывать электричество. Чтобы проверить свою теорию, они решили воссоздать пылевую бурю в лабораторных условиях. На данный момент у ученых нет образцов настоящей марсианской почвы, поэтому они использовали вулканический пепел. Так себе аналог, но считается, что он максимально похож на песок на Марсе. Воссоздав марсианскую бурю внутри стеклянной трубки, ученые действительно наблюдали возникновение искр. Но приборы показали, что это очень слабые электрические разряды, так что они вряд ли кому-то навредят. По данным зарубежных изданий, получить такое же статическое электричество, можно потереть воздушный шарик о волосы и прислонить его к оконному стеклу. Ничего страшного.

На Марсе есть электричество, но откуда оно берется?

Пылевая буря на Марсе в представлении художника

Но пылевые бури все равно являются потенциально опасным явлением для будущих жителей Марса. В июне 2018 года на планете началась сильная буря, в результате которой сильно пострадал марсоход «Оппортьюнити». Считается, что на его солнечные панели осел толстый слой пыли, из-за чего аппарат потерял источник энергии. Сначала аппарат перешел в спящий режим, а потом связь с ним полностью пропала. В феврале 2019 года аэрокосмическое агентство NASA объявило о завершении миссии марсохода.

На Марсе есть электричество, но откуда оно берется?

Марсоход «Оппортьюнити» — первая жертва бури на Марсе

Как и на Земле, на далеких планетах много опасных природных явлений. Помимо пылевых бурь, на Марсе иногда возникают марсотрясения. На данный момент зафиксировать сильное колебание поверхности планеты не удалось. С апреля 2019 года аппарат InSight зафиксировал 480 марсотрясений, но они происходили на большой глубине и были слабо заметны. Но бывают ли там серьезные природные катаклизмы, пока неизвестно.

23 февраль 2021 /
Космос и Нло
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