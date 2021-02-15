Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»

Фотография Марса, снятая на одну из камер станции «Тяньвэнь-1»

Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» отправила на Землю фотографии, на которых можно рассмотреть поверхность Марса. Романтичные кадры были сняты 10 февраля 2020 года, когда аппарат включил свои двигатели чтобы замедлиться и успешно выйти на орбиту Красной планеты. Созданный из этих снимков видеоролик явно войдет в историю, но эта новость примечательна не только фактом наличия такого видео. Дело в том, что для связи со станцией «Тяньвэнь-1», на территории Китая была построена огромная антенна диаметром 70 метров. Предлагаю прямо сейчас посмотреть на видеоролик и узнать больше о созданной антенне, которая почти не упоминается в новостях. И очень зря, ведь конструкция настолько большая, что на ее месте можно было бы построить 10 баскетбольных площадок!

«Тяньвэнь-1» отправил видео с Марса

По данным Space.com, фотографии были сделаны камерами, предназначенными для слежения за солнечными батареями и другими важными частями «Тяньвэнь-1». На видео не очень отчетливо, но все же видны кратеры и другие неровности марсианской поверхности. Можно заметить, что станция сильно шатается — это связано с тем, что для выхода на орбиту Марса аппарату нужно было затормозить и он включил свои двигатели. Камеры фотографировали каждые 3 секунды полета на протяжении 30 минут. Частота кадров на видео составляет примерно 10 изображений в секунду.





Видео, снятое станцией «Тяньвэнь-1»

Как осуществляется связь с Землей?

Чтобы получать информацию от станции «Тяньвэнь-1», в Китае была развернута огромная управляемая антенна. Она расположена на территории города Тяньцзинь, имеет диаметр 70 метров и занимает площадь 4560 квадратных метров. По данным South China Morning Post, на такой территории можно построить 10 баскетбольных площадок. Об этой антенне мало говорится в новостях, а очень зря. Только после этой информации становится ясно, насколько миссия «Тяньвэнь-1» важна для Китая. Получается, что ученые разработали не только станцию, но и развернули огромную наземную инфраструктуру для связи со станцией.





7-метровая антенна для связи со станцией «Тяньвэнь-1»

Миссия «Тяньвэнь-1»

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1» была запущен в космос 23 июля 2020 года. В течение 202 дней он преодолел 475 миллионов километров и достиг орбиты Марса в феврале 2021 года. Станция состоит из двух частей: спутника для изучения планеты с воздуха и марсохода. Примерно до мая аппарат будет создавать карту планеты и изучит место под названием Утопия Планиция. Это округлая низменность в северном полушарии Марса диаметром 3300 километров. Если на этой местности не будет обнаружено никаких проблем, марсоход будет опущен именно туда.

Масса станции «Тяньвэнь-1» равна 240 килограммам. Как и говорилось выше, спутник будет работать исключительно на орбите планеты и займется построением карты. Марсоход займется изучением состава почвы и займется поиском воды в жидком или замерзшем виде. Также известно, что на борту марсохода установлена панорамная камера, прямо как у аппарата «Юйту-2», который по сей день изучает обратную сторону Луны. Так что в будущем стоит ждать много новых фотографий с поверхности Красной планеты.

Первое фото Марса от «Тяньвэнь-1»

Важно отметить, что ранее станция «Тяньвэнь-1» уже отправила одно изображение Марса. Снимок был сделан во время полета, с расстояния около 2,2 миллионов километров. На фотографии можно разглядеть как минимум четыре региона Красной планеты: ацидалийскую равнину, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

С каждым годом на Марсе становится все больше ступников и роботов. Они изучают планету для того, чтобы в будущем на нее могли прилететь люди и хорошо себя чувствовали. На данный момент ученых особенно сильно интересует то, какое место на Марсе является самым лучшим для жизни будущих колонистов. Наиболее подходящими выглядят равнины Arcadia Planitia и Deuteronilus Mensae, потому что на их территории достаточно тепло и может быть достаточно много воды. Но уверенности в этом пока нет — нужны точные данные. Если хотите больше узнать об упомянутых равнинах, читайте этот материал. В нем я в целом рассказал, каким требованиям должно соответствовать место для посадки будущих жителей Марса. Приятного чтения!