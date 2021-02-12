Что известно о сигнале с Проксима-Центавра?

Проксима-Центавра – ближайшая к Земле звездная система.

Учитывая, что в одном только Млечном Пути количество звезд по разным оценкам варьируется от 200 до 400 миллиардов, было бы несколько наивно полагать, что мы с вами – единственная разумная цивилизация в Галактике. Что уж в таком случае говорить о Вселенной, которой, как писал великий русский поэт Иосиф Бродский, «конца и края». Многие выдающиеся ученые прошлого, несмотря на оглушительную космическую тишину, полагали, что мы не одиноки во Вселенной. В ноябре 1974 года из ныне не существующей обсерватории Арэсибо, к огромному (около 150 световых лет в поперечнике) шаровидному скоплению звезд на расстоянии 25 000 световых лет от Земли, был направлен зашифрованный радиосигнал. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь получит его и даже ответит нам. Но что, если разумная внеземная жизнь находится еще ближе к нашей планете? В начале 2019 года команда астрономов с помощью телескопа Паркса поймала необычный радиосигнал, исходящий со стороны Проксима Центавра – ближайшей к нашей Солнечной системы звезды.

Таинственный радиосигнал

Команда астрономов усердно работает над анализом необычного радиосигнала, обнаруженного в начале 2019 года с помощью телескопа Паркса – 64-метрового радиотелескопа, расположенного в восточной Австралии. Сигнал, по-видимому, пришел со стороны Проксима Центавра, ближайшей к нашей Солнечной системе звезды, и его характеристики более типичны для искусственного вещания, чем для естественного радиоисточника. Так может ли полученный сигнал являться долгожданной весточкой от наших братьев по разуму?

Первооткрыватели сигнала, исследователи из масштабного проекта по поиску внеземной жизни Breakthrough Listen, предупреждают, что, хотя сигнал имеет очень специфические качества, отличающие его от типичных естественных радиоизлучений, он, скорее всего, является шумом или помехами, вызванными нашей собственной коммуникационной технологией здесь, на Земле, или и вовсе природным явлением, которое не наблюдалось раньше.

Радиосигнал, привлекший внимание мировой общественности благодаря кричащим заголовкам в СМИ (например, «Таинственный сигнал отправили пришельцы» или «Охотники за инопланетянами поймали загадочный сигнал, исходящий от ближайшей звездной системы»), был обнаружен в апреле 2019 года. Как выяснила британская The Guardian, «узкий луч радиоволн был зафиксирован в течение 30 часов наблюдений на телескопе Паркс в апреле и мае 2019 года». Отметим, что сигнал пришел на частоте 980 МГц и больше не повторялся. Кроме того, в материале говорится о некоем «сдвиге» сигнала, который напоминает сдвиг, создаваемый движением планеты.

Получивший название BLC1, обнаруженный астрономами сигнал был интригующим. Однако когда новости о его обнаружении просочились в прессу, астрономы, обнаружившие его, быстро указали, что, хотя передача происходила от какой-то технологии, технология, вероятно, принадлежала нам. За несколько недель, прошедших с момента появления новостей, исследователи проделали большую работу, и они считают, что, хотя сигнал искусственный, это, вероятно, не работа инопланетян.



«В нем нет ничего, что говорило бы о том, что это явно какой-то инопланетный разум пытается отправить нам сообщение», – слова аспирантки Университета штата Пенсильвания возглавляющую группу, которая изучает сигнал, приводит издание The Atlantic . «В сигнале нет никакой информации. Это всего лишь один тон, что очень похоже на то, что мы производим на Земле».

Система Проксима-Центавра

И ве же в одном смысле эта новость отличается от аналогичных выводов, сделанных в последние годы. Дело в том, что сама по себе Проксима Центавра слишком слаба, чтобы увидеть ее невооруженным глазом, но она является ближайшей к Земле звездой. Если мы когда-нибудь сможем выйти за пределы Солнечной системы и направятся к другой, мы, вероятно, полетим прямиком к Проксиме. Возможно, там нет ничего – ни колонии микробов, ни сообщества высокоразвитых существ. Но что касается прослушивания космоса, то в попытке обнаружить признаки чего-то знакомого и необычного Проксима Центавра может оказаться разумной мишенью.

С момента своего открытия в 1915 году Проксима регулярно появлялась в научно-фантастических рассказах о межзвездных ковчегах и инопланетных империях. В 1960-х годах ученые всерьез озадачились поискам жизни за пределами Земли и Проксима Центавра была рассмотрена исследователями одной из первых. Когда ваш поиск охватывает наблюдаемую Вселенную, близость, безусловно, имеет значение.

Интересно, что Проксима не похожа на наше солнце , она прохладнее и тусклее. Но у нее есть по крайней мере две планеты. Одна из них, Проксима c, вращается дальше от звезды, словно миниатюрный Нептун. Другая, Проксима b, находится ближе – настолько близко, что год на ней длится всего 11 дней. Проксима b – это скалистая планета, примерно такого же размера, как земля , и находится в пределах обитаемой зоны звезды – области, где температура может позволить воде течь по ее поверхности.

Мы не знаем как выглядит Проксима b, а астрономы, изучающие BLC1, не предполагают, что источник сигнала возник именно там. Вопреки некоторым научно-фантастическим рассказам, Проксима b вряд ли станет для нас вторым домом. Известно, что такие звезды как Проксима Центавра испускают потоки радиации, достаточные для того, чтобы в течение многих лет лишать близлежащую планету ее атмосферы.

На этом снимке Проксима Центавра обведена красным кружочком

Энтузиазм общественности по поводу BLC1, возможно, был преждевременным, но если человечество когда-нибудь поймает сигнал от развитой инопланетной цивилизации, он может прийти откуда-то поблизости. Может показаться самонадеянным предположение о том, что из сотен миллиардов звезд Млечного Пути мы могли бы обнаружить разумную жизнь так близко к Земле.

Да, это довольно самонадеянно, но не невозможно. В конце концов недавно астроном Оксфордского университета Ави Леб высказал предположение о том, что таинственный астероид Оумуамуа, вторгшийся в нашу Солнечную систему в 2017 году, вполне мог оказаться как инопланетным кораблем, так и инопланетным разведывательным зондом. Хотя исследователи из Breakthrough Listen предупреждают, что при дальнейшем анализе необычный сигнал, скорее всего, окажется всего лишь радиопомехой от человеческой технологии — что уже случалось раньше — окончательные выводы еще не сделаны. А значит возможно все.