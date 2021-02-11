В какой точке Марса будут высажены астронавты?

Место высадки на Марс должно быть теплым и с наличием воды

Одной из главных целей человечества в XXI веке является отправка людей на Марс . Эта планета примерно в два раза меньше Земли. Казалось бы, вариантов места для приземления не так уж и много — выбрал и садись. Несмотря на небольшой выбор, ученые все равно не могут решить, в какой из ее точек лучше всего остановиться участникам будущих миссий. Как минимум, место посадки должно соответствовать двум критериям. Во-первых, там должна быть хотя бы замерзшая вода, потому что людям нужно что-то пить. Во-вторых, место посадки должно быть хорошо освещено Солнцем, потому что проводить работу в темноте и холоде будет тяжело. Недавно американские ученые изучили данные от трех космических аппаратов и выяснили, какие точки на Марсе больше всего соответствуют требованиям. Наиболее вероятно, что высадка людей будет произведена на северном полушарии планеты. Но где именно?

Идеальные условия для жизни на Марсе

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Nature Astronomy. Чтобы узнать, под какими точками планеты может быть спрятан лед, ученые использовали данные от аппаратов Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor. Важно отметить, что ни одно из этих устройств не ищет воду в чистом виде. Часть аппаратов летает вокруг Марса и просто составляет его карту со всеми неровностями. Другие оснащены приборами для поиска строго определенных химических элементов вроде водорода — составной части жидкой воды. Однако, этой информации вполне хватает, чтобы у ученых сложилось примерное представление о том, куда можно отправлять людей, а в какие части Марса лучше не лезть.

Южное полушарие планеты, которая расположена ниже экватора, сразу отпадает — там мало мест, откуда можно добывать воду. А вот на северном полушарии пригодных для посадки астронавтов мест намного больше. На фотографии ниже показано, где именно на северном полушарии Марса можно найти источник воды. Обратите свое внимание на правое изображение — чем насыщеннее синий цвет, тем больше шанс, что под грунтом есть замерзшая вода. Исследователи считают, что для посадки нужно выбрать место ближе к экватору, линии посередине планеты. Там больше солнечного света, то есть теплее. Если найти там точку с большим количеством воды — это идеальная точка для приземления.

Лучшие равнины Марса

На данный момент ученые считают, что будущие посетители Марса будут лучше себя чувствовать в равнинах Arcadia Planitia и Deuteronilus Mensae. Именно в этих местах люди смогут добыть необходимое количество воды и при этом не замерзнуть благодаря солнечным лучам. Но для обеспечения комфортной жизни придется неплохо поработать, ведь залежи льда располагаются на глубине от нескольких сантиметров до 1100 метров. Точнее сказать пока невозможно, потому что аппарата для поиска воды на Марсе пока нет. Но он может быть запущен в 2026 году. Созданием так называемого International Mars Ice Mapper занимаются ученые из Японии, Канады и Италии.

Место посадки должно быть ближе к экватору еще и потому, что там наиболее толстая атмосфера. На южном и северном полюсах окружающая Марс газовая оболочка очень тонкая, чего не хватит для торможения корабля с людьми. А вот относительно толстая атмосфера на экваторе подходит для торможения гораздо лучше, что увеличивает шансы на успешную посадку. Корабль, на котором люди будут отправлены на Марс , будет большим и тяжелым. Ведь внутри него нужно поместить несколько людей, необходимое для проведения исследований оборудование и еду. А вот воду никто брать с собой не хочет, потому что груза и так много. Лучше всего ее добывать прямо на Марсе. Не исключено, что благодаря жидкости можно будет и выращивать съедобные растения.

Перед отправкой людей на Марс ученым нужно решить еще много других проблем. Например, важно определиться с тем, какой корабль будет для этого использоваться. У компании SpaceX уже есть решение — она разрабатывает космический корабль Starship. А вот у других организаций пока не все так однозначно. Недавно стало известно, что NASA может использовать для этого ракету с ядерным двигателем. Он позволит доставить людей в самые короткие сроки. Но есть опасение, что такой двигатель может взорваться или навредить здоровью астронавтов.