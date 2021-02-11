» » 5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

Арабская межпланетная станция «Al Amal»

Февраль 2021 года определенно войдет в историю Объединенных Арабских Эмиратов. Вчера ученые успешно доставили к Марсу межпланетную станцию Al Amal, которая является первым подобным аппаратом арабского производства. Вечером, 9 февраля в 19:13 по московскому времени, стало известно об успешном совершении всех необходимых маневров для входа в атмосферу Красной планеты. Станция без проблем сбросила скорость с 121 тысячи до 18 тысяч километров в час и на данный момент спокойно совершает вокруг нее полет. Спустя некоторое время она начнет тестировать встроенное оборудование, после чего приступит к выполнению основных задач. Как минимум, ей нужно изучить состав марсианской атмосферы, а также узнать больше о сезонных изменениях климата. Времени на это выделено предостаточно — ожидается, что станция проработает на орбите Марса два года. Это еще далеко не все, что нужно знать о станции Al Amal. Давайте рассмотрим еще несколько интересных фактов.

 


Разработка станции Al Amal

Межпланетная станция Al Amal (читается как «Аль-Амаль») была разработана в рамках программы Emirates Mars Mission. Запуск был проведен из японского космического центра Танегасима 20 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя H-IIA. Это первый космический аппарат арабского производства, но в разработке также участвовали исследователи из американских штатов Калифорния, Колорадо и Аризона. В конечном итоге исследователям удалось создать станцию массой 1350 тонн, которая питается от двух солнечных батарей.

5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

Станция Al Amal в лаборатории


Что будет изучать Al Amal?

Главная цель спутника Al Amal заключается в создании самого полного представления о свойствах марсианской атмосферы. На данный момент ученым уже известно, что атмосфера Марса отличается от земной как по химическому составу, так и по физическим параметрам. Новый аппарат проследит, как марсианская погода меняется в течение дня и года. Также она узнает, какие природные явления происходят в нижних слоях атмосферы. Например, ученым интересно узнать о пылевых бурях. Вся эта информация очень важна, потому что полет людей на Марс уже не за горами. Людям необходимо знать, с чем они могут столкнуться.

5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

Марсианская атмосфера выглядит примерно так

Аппарат Al Amal не будет опускаться на поверхность планеты. Изучение свойств Марса будет вестись с орбиты, при помощи трех инструментов:


камеры Emirates eXploration Imager (EXI), которая способна создавать снимки с пространственным разрешением от 8 километров;
спектрометра Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) для изучения льда, водяного пара, пыли и других составных частей атмосферы;
спектрометра Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) для исследования количества кислорода и водорода в нижних слоях атмосферы.

Сбор данных будет вестись на протяжении двух лет. Ученые ожидают получить первые данные в начале сентября 2021 года.


Как станция Al Amal вышла на орбиту Марса?

земля и Марс регулярно отдаляются и приближаются друг к другу. Арабские ученые запустили станцию Al Amal к моменту приближения двух планет. Благодаря этому станции пришлось преодолеть всего лишь 55 миллионов километров и на преодоление пути понадобилось меньше времени и топлива. Вечером 9 февраля 2021 года станция достигла Марса и начала торможение при помощи своих двигателей. Чтобы сбросить скорость со 121 тысячи километров до 18 тысяч километров в час, потребовалось около 27 минут. В ходе этого маневра была израсходована половина запаса топлива. Это был самый напряженный момент миссии и он прошел успешно.

5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

Весь полет Al Amal в одном изображении


Для чего нужны аппараты Тяньвэнь-1 и Perseverance?

Лето 2020 года было идеальным временем для отправки космических аппаратов на Марс и этим моментом воспользовались Китай и США. Помимо арабского спутника, в конце июля к Марсу были запущены американский аппарат Perseverance и китайская межпланетная станция Тяньвэнь-1. В отличие от Al Amal, в рамках этих миссий будет проведен спуск на поверхность планеты. Марсоход Perseverance опустится (или разобьется) 18 февраля 2021 года в 21:00 по московскому времени. А китайская станция «Тяньвэнь-1» выйдет на орбиту уже сегодня, 10 февраля.

Al Amal в истории Арабских Эмиратов

Успешная отправка станции Al Amal на Марс — это очень важное событие для Арабских Эмиратов. Миссия была приурочена к 50-летию со дня объединения семи эмиратов страны. Когда аппарат успешно вошел в атмосферу Марса, самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа загорелась красными и синими цветами и люди смогли увидеть праздничное световое шоу. Также на небо Дубая проецировались изображения марсианских спутников Фобоса и Деймоса, чтобы люди «видели то, что видит спутник».


Возможно, именно благодаря этим миссиям, в будущем люди наконец-то поселятся на Марсе и будут хорошо себя чувствовать. Но отдыхать нет времени, потому что на Марсе нужно будет строить дома. О том, как они будут выглядеть, можно почитать в этом материале.

11 февраль 2021 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как часто на Марсе случаются землетрясения и откуда мы это знаем?
Новости технологий

Как часто на Марсе случаются землетрясения и откуда мы это знаем?

Аппарат InSight зафиксировал на Марсе 480 марсотрясений, но к сентябрю 2020 года их количество сократилось. ? Исследователи считают, что это связано со сменой времен года, которая сейчас происходит
Как астронавты будут добывать кислород на Марсе?
Новости технологий

Как астронавты будут добывать кислород на Марсе?

Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, но ученые уже знают, каким образом можно добыть кислород. ?? Для превращения углекислого газа в кислород они хотят использовать устройство,
Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?
Новости технологий

Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Китай успешно запустил на Луну аппарат «Чанъэ-5» для сбора образцов грунта. ? ? Эта первая подобная миссия за последние 44 года и если все пройдет успешно, Китай станет третьей страной, которая
Россия разрабатывает свою космическую станцию. Как она будет выглядеть?
Новости технологий

Россия разрабатывает свою космическую станцию. Как она будет выглядеть?

Международная космическая станция была запущена на орбиту нашей планеты в 1998 году. Изначально планировалось, что она проработает 20 лет, но впоследствии срок ее использования был продлен. По мнению
В октябре Марс сблизится с Землей. Как его увидеть?
Новости технологий

В октябре Марс сблизится с Землей. Как его увидеть?

Во Вселенной существуют миллиарды звезд, но невооруженным взглядом мы можем увидеть только около 5 000 из них. Помимо звезд, в безоблачную погоду мы отчетливо видим Луну и даже некоторые планеты.
Зачем станция «Люси» займется изучением астероидов Юпитера?
Новости технологий

Зачем станция «Люси» займется изучением астероидов Юпитера?

Трудно даже представить, сколько интересных космических объектов существует во Вселенной. Можно даже сказать, что неинтересных объектов в космосе нет и ученые хотят досконально изучить не только
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Эта машина может разгоняться до 532 км/ч, а вы даже не слышали о ней7 самых странных экспериментов в космосеОбнаружена экзопланета, которая не должна существовать«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII векаКто может очистить моря и океаны от пластикового мусора?Зонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и МарсаЧто доказывает теорема Пуанкаре о возвращенииПочему крокодилы почти не изменились со времен динозавров?


Свежие Статьи
Как мозг соединяет две звуковые дорожки в одну

Как мозг соединяет две звуковые дорожки в одну

В какой точке Марса будут высажены астронавты?

В какой точке Марса будут высажены астронавты?

Hyundai создала робота-курьера Tiger X-1. Он умеет и ездить, и ходить

Hyundai создала робота-курьера Tiger X-1. Он умеет и ездить, и ходить

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+