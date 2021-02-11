5 интересных фактов об арабской станции Al Amal для изучения Марса

Арабская межпланетная станция «Al Amal»

Февраль 2021 года определенно войдет в историю Объединенных Арабских Эмиратов. Вчера ученые успешно доставили к Марсу межпланетную станцию Al Amal, которая является первым подобным аппаратом арабского производства. Вечером, 9 февраля в 19:13 по московскому времени, стало известно об успешном совершении всех необходимых маневров для входа в атмосферу Красной планеты. Станция без проблем сбросила скорость с 121 тысячи до 18 тысяч километров в час и на данный момент спокойно совершает вокруг нее полет. Спустя некоторое время она начнет тестировать встроенное оборудование, после чего приступит к выполнению основных задач. Как минимум, ей нужно изучить состав марсианской атмосферы, а также узнать больше о сезонных изменениях климата. Времени на это выделено предостаточно — ожидается, что станция проработает на орбите Марса два года. Это еще далеко не все, что нужно знать о станции Al Amal. Давайте рассмотрим еще несколько интересных фактов.

Разработка станции Al Amal

Межпланетная станция Al Amal (читается как «Аль-Амаль») была разработана в рамках программы Emirates Mars Mission. Запуск был проведен из японского космического центра Танегасима 20 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя H-IIA. Это первый космический аппарат арабского производства, но в разработке также участвовали исследователи из американских штатов Калифорния, Колорадо и Аризона. В конечном итоге исследователям удалось создать станцию массой 1350 тонн, которая питается от двух солнечных батарей.

Станция Al Amal в лаборатории

Что будет изучать Al Amal?

Главная цель спутника Al Amal заключается в создании самого полного представления о свойствах марсианской атмосферы. На данный момент ученым уже известно, что атмосфера Марса отличается от земной как по химическому составу, так и по физическим параметрам. Новый аппарат проследит, как марсианская погода меняется в течение дня и года. Также она узнает, какие природные явления происходят в нижних слоях атмосферы. Например, ученым интересно узнать о пылевых бурях. Вся эта информация очень важна, потому что полет людей на Марс уже не за горами. Людям необходимо знать, с чем они могут столкнуться.

Марсианская атмосфера выглядит примерно так

Аппарат Al Amal не будет опускаться на поверхность планеты. Изучение свойств Марса будет вестись с орбиты, при помощи трех инструментов:

которая способна создавать снимки с пространственным разрешением от 8 километров;для изучения льда, водяного пара, пыли и других составных частей атмосферы;для исследования количества кислорода и водорода в нижних слоях атмосферы.

Сбор данных будет вестись на протяжении двух лет. Ученые ожидают получить первые данные в начале сентября 2021 года.

Как станция Al Amal вышла на орбиту Марса?

земля и Марс регулярно отдаляются и приближаются друг к другу. Арабские ученые запустили станцию Al Amal к моменту приближения двух планет. Благодаря этому станции пришлось преодолеть всего лишь 55 миллионов километров и на преодоление пути понадобилось меньше времени и топлива. Вечером 9 февраля 2021 года станция достигла Марса и начала торможение при помощи своих двигателей. Чтобы сбросить скорость со 121 тысячи километров до 18 тысяч километров в час, потребовалось около 27 минут. В ходе этого маневра была израсходована половина запаса топлива. Это был самый напряженный момент миссии и он прошел успешно.

Весь полет Al Amal в одном изображении

Для чего нужны аппараты Тяньвэнь-1 и Perseverance?

Лето 2020 года было идеальным временем для отправки космических аппаратов на Марс и этим моментом воспользовались Китай и США. Помимо арабского спутника, в конце июля к Марсу были запущены американский аппарат Perseverance и китайская межпланетная станция Тяньвэнь-1. В отличие от Al Amal, в рамках этих миссий будет проведен спуск на поверхность планеты. Марсоход Perseverance опустится (или разобьется) 18 февраля 2021 года в 21:00 по московскому времени. А китайская станция «Тяньвэнь-1» выйдет на орбиту уже сегодня, 10 февраля.

Al Amal в истории Арабских Эмиратов

Успешная отправка станции Al Amal на Марс — это очень важное событие для Арабских Эмиратов. Миссия была приурочена к 50-летию со дня объединения семи эмиратов страны. Когда аппарат успешно вошел в атмосферу Марса, самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа загорелась красными и синими цветами и люди смогли увидеть праздничное световое шоу. Также на небо Дубая проецировались изображения марсианских спутников Фобоса и Деймоса, чтобы люди «видели то, что видит спутник».





Возможно, именно благодаря этим миссиям, в будущем люди наконец-то поселятся на Марсе и будут хорошо себя чувствовать. Но отдыхать нет времени, потому что на Марсе нужно будет строить дома. О том, как они будут выглядеть, можно почитать в этом материале.