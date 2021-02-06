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NASA запустило сборку межпланетной станции Psyche. Куда она будет отправлена?

NASA запустило сборку межпланетной станции Psyche. Куда она будет отправлена?

Космический аппарат Psyche в представлении художника

Астероиды — это относительно небольшие космические объекты, которые движутся по орбите вокруг Солнца. Их очень много и одним из самых мало изученных является астероид Психея. На данный момент считается, что он содержит в себе большое количество металлов. Не исключено, что ученые имеют дело с планетой, которая находится на ранней стадии своего развития. Как бы то ни было, космический объект очень интересный и его надо изучать. Для выполнения этой задачи аэрокосмическое агентство NASA разработало межпланетную станцию Psyche. Аппарат уже находится на стадии сборки и нам уже известно, какими характеристиками он будет обладать и по какому маршруту полетит к астероиду Психея. Так давайте же прямо сейчас узнаем все интересные факты о космическом аппарате и поговорим о том, для чего так важно изучить вышеупомянутый астероид?

 


Межпланетная станция Psyche

О начале сборки новой межпланетной станции было объявлено на официальном сайте NASA. Ожидается, что финальная версия аппарата будет весить 2,6 тонны, причем вес научного оборудования составит всего лишь 30 килограммов. Для получения энергии будут использоваться солнечные панели. Также конструкция будет состоять из ракетных двигателей, экспериментальной системы связи при помощи лазеров и научного оборудования. Среди этих приборов можно выделить магнитометр для измерения характеристик магнитного поля и микроволновый инструмент для изучения гравитационного поля астероида.

 

3D-модель космического аппарата Psyche

Все необходимые компоненты уже есть и инженеры NASA уже приступили к сборке аппарата. Этот процесс вряд ли займет очень много времени, но станцию придется долго проверять на работоспособность. Поэтому запуск аппарата Psyche намечен на август 2022 года. После сборки и прохождения испытаний, он будет отправлен в Космический центр Кеннеди, откуда полетит в космос на ракете-носителе Falcon Heavy. Если все пойдет по плану, примерно в мае 2023 года аппарат совершит маневр возле Марса и прибудет к астероиду Психея к концу января 2026 года. Изучение космического объекта будет вестись на протяжении 21 месяца. Чтобы рассмотреть астероид со всех сторон, он будет работать на четырех орбитах.

Что известно об астероиде Психея?

Психея является одним из самых тяжелых астероидов. Он в Главном поясе — области Солнечной системы, расположенной между орбитами Марса и Юпитера. Помимо Психеи, там есть множество других объектов неправильной формы вроде астероидов и малых планет. Астероид Психея был открыт в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом (Annibale de Gasparis). Он был назван в честь древнегреческой Психеи — олицетворения души. Перед названием астероида, в скобках ставится цифра 16, которая обозначает его порядковый номер. Так что официально он называется (16) Психея.

NASA запустило сборку межпланетной станции Psyche. Куда она будет отправлена?

Считается, что астероид Психея выглядит примерно так

До сих пор изучение астероида велось только путем наблюдений с Земли. Ученые считают, что в его состав может входить большое количество металлов. Есть мнение, что Психея — это ядро планеты, которая находится на первых стадиях своего формирования. Также может быть, что он является только фрагментом такой планеты, который возник в ходе столкновения. Исследователи надеются, что аппарат Psyche поможет разобраться в характеристиках астероида и выяснить историю его возникновения. Вдобавок ко всему этому, им интересно, может ли астероид быть полезен в плане добычи полезных ископаемых. Ведь когда-нибудь ресурсы Земли кончатся, и человечеству придется добывать их в космосе.

Ученым известно, что на поверхности Психеи есть два больших ударных кратера. В 2020 году они воссоздали процесс возникновения самого большого из них. Для этого они придавали виртуальному астероиду и врезавшемуся в него объекты разные составы. Похожая вмятина осталась в случае, когда астероид сделали из медно-никелевого сплава. Исходя из этого ученые пришли к выводу, что Психея имеет пористую структуру, как губка. Правда это или нет, будет выяснено в рамках миссии Psyche.


 

 

Образование кратера на астероиде, воссозданное на компьютере

06 февраль 2021 /
Космос и Нло
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