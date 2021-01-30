Зонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и Марса

Solar Orbiter запечатлел Венеру, Землю и Марс на одной из своих фотографий. Зрелище, достойное восхищения!

14 февраля 1990 года космический зонд «Вояджер-1», находясь на расстоянии 5,9 миллиардов километров от Земли, получил команду развернуться, чтобы сделать знаменитую фотографию нашей планеты под названием «бледная голубая точка». Как только снимок был сделан, камеры аппарата навсегда отключили для экономии энергии и «Вояджер» продолжил свое космическое путешествие. Идея развернуть аппарат ради снимка принадлежала астрофизику Карлу Сагану. Название фотографии тоже придумал он, а в 1994 году написал замечательную одноименную книгу. Недавно с помощью зонда Solar Orbiter исследователи получили изображение, которое Саган, будь он сегодня с нами, определенно точно оценил бы. Двигаясь прямиком к светилу, чтобы получить как можно больше данных о нашей родной звезде, Solar Orbiter развернулся, чтобы запечатлеть три планеты Солнечной системы – Венеру, Землю и Марс , находясь от каждой из них расстоянии нескольких миллионов километров. Полученные фотографии пополнят коллекцию снимков Земли и других небесных тел, сделанных миссиями «Вояджер», «Кассини», «Марс Экспресс» и другими.

Куда и зачем летит Solar Orbiter?

Космический аппарат NASA и Европейского космического агенства (ESA) Solar Orbiter направляется в сердце Солнечной системы. Одна из его задач – получить самые детальные изображения нашего Солнца с рекордно близкого к звезде расстояния. Миссия Orbiter стартовала 10 февраля 2020 года, а первые снимки были получены уже в июле, включая самые детальные на сегодняшний день фотографии нашей звезды. Подробнее о том, как были получены эти удивительные кадры, читайте здесь.

В целом, Solar Orbiter – это миссия, посвященная изучению солнечной и гелиосферной физики. В программе излагаются ключевые научные вопросы, на которые необходимо ответить: о развитии планет и возникновении жизни, о том, как устроена Солнечная система, о происхождении Вселенной и фундаментальных законах физики, действующих на ее просторах.

Автоматический космический аппарат Solar Orbiter приближается к Солнцу в представлении художника.

Космический аппарат будет исследовать окружающий его космос в течение девяти лет. С помощью Solar Orbiter ученые смогут подробнее изучить такие явления как корональные выбросы массы, формирование солнечных протуберанцев, механизмы ускорения солнечного ветра а также получать уникальную возможность детально изучить солнечную корону. Более того, с помощью Solar Orbiter ученые, а с ними и мы с вами, впервые в истории сможем наблюдать за полярными регионами Солнца, получив их прямые изображения. Полученные данные также помогут ученым предсказать неблагоприятную космическую погоду, которая может нанести вред коммуникациям и технологиям на Земле.

Для того, чтобы выполнить предстоящие научные задачи, космический автоматический аппарат оснащен комлектом из десяти научных приборов, большая часть которых скрыта под многослойным солнцезащитным щитом. Чтобы достичь намеченной точки для лучшего обзора Солнца, аппарату Solar Orbiter потребуется около двух лет.

Потрясающие фотографии Земли, Венеры и Марса

Здесь, на Земле, мы привыкли смотреть вверх и видеть другие планеты во всей их красе, поэтому довольно приятно видеть, как красиво смотрится наш дом, мерцая среди звезд. «18 ноября 2020 года зонду Orbiter удалось запечатлеть три из восьми планет нашей Солнечной системы в одном кадре», – говорится в заявлении Европейского космического агентства (ESA).

Из снимков, которые были получены зондом в течение 22 часов, позже было смонтировано видео длиной всего 4 секунды. Исследователи отмечают, что основная работа (получение изображений) была выполнена одним из десяти научных приборов – гелиосферным тепловизором (SoloHI).

Самым большим и ярким объектом на снимке является Венера. Следом за ней – земля и Марс в правом нижнем углу кадра. солнце находится вне кадра, но можно увидеть его свет, сияющий справа от Земли и Марса. По-настоящему особенным этот снимок делает точка обзора – зонд смотрит назад в Солнечную систему, постепенно приближаясь к звезде. Кстати, сегодня каждый пользователь интернета может отследить местоположения зонда с помощью этой интерактивной диаграммы.

Местоположение зонда Solar Orbiter на момент написания статьи, 30 января 2021 года.



«Мы часто думаем о том, чтобы посмотреть на нашу Солнечную со стороны, и теперь у нас есть такая возможность. Это вид, который могут непосредственно наблюдать немногие космические аппараты. И Solar Orbiter позволил нам совершенно по-новому взглянуть на наше место в космосе», – слова ученого проекта Parker Solar Probe Нура Рауафи приводит издание Inverse

Подробнее о том, как проходит полет Solar Orbiter, а также о том, какие еще миссии прямо сейчас приближаются к нашей родной звезде, читайте здесь и здесь.