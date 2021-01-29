Почему в самом грязном отсеке МКС нельзя проводить уборку?

В основном, внутри МКС идеально чисто. Но есть одно грязное местечко…

Во время пандемии коронавируса многие из нас убедились в важности регулярной уборки в домашних комнатах. На полу постоянно образуется слой грязи и пыли, на ручках дверей обитают потенциально опасные бактерии, а на грязные окна попросту неприятно смотреть. Правда, генеральную уборку дома при желании можно и отложить, но только не на Международной космической станции. Вдалеке от поверхности Земли размножающиеся бактерии могут стать причиной многих проблем, начиная от возникновения болезней у членов экипажа и заканчивая поломкой оборудования. Поэтому каждую субботу на МКС проходит «день уборки», в рамках которого астронавты и космонавты пылесосят, собирают мусор и обрабатывают поверхности антибактериальными средствами. Но один из отсеков международной станции уже на протяжении нескольких лет остается грязным. Однако, беспокоиться не о чем — грязь собирается во имя науки!

Бактерии в космосе

На космических станциях категорически нельзя допускать размножения бактерий. В этом ученые убедились в 1998 году, когда российская станция «Мир» начала ломаться после 12 лет службы. О скором выходе из строя говорили постоянные перебои в электропитании и ошибки в компьютерах. В то время о бактериях на станции мало кто думал, но в один момент обитатели «Мира» решили их изучит. Вскрыв одну из съемных панелей они с удивлением обнаружили там несколько сгустков воды, кишащие бактериями и грибками.

Так выглядела станция «Мир»

Должно быть, эти микроскопические организмы попали на станцию вместе с людьми. В этом нет особых сомнений, потому что перед отправкой на орбиту каждый модуль проходил тщательную дезинфекцию. Да и сама их сборка осуществлялась в строго стерильных помещениях. В те времена уборка на станции не была обязательной, поэтому организмы могли спокойно размножаться. К счастью, бактерии не стали причиной возникновения заболеваний у членов экипажа. Но они в большом количестве оседали на уплотнителях иллюминаторов и со временем могли полностью нарушить герметичность станции. А некоторые виды бактерий питались кабелями и были способны испортить оборудование.

Уборка в космосе

С тех пор стало понятно, что на космических станциях должно быть идеально чисто. Каждую субботу члены экипажа откладывают свои дела в сторону и занимаются дезинфекцией всех поверхностей. Помимо бактерий, большую опасность представляет пыль, которая может попасть внутрь электронного оборудования и стать причиной возникновения пожара. Против пыли используется специальный пылесос, который показан на видео ниже. Также в нем можно увидеть, как астронавт Европейского космического агентства Тим Пик (Tim Peake) протирает поверхность стен и компьютера. После всего этого он вынимает мусорный пакет, который заполнился на протяжении нескольких дней.





Астронавт Тим Пик убирается на МКС

Антибактериальная поверхность для МКС

Но, по данным издания Science Alert, в одной из комнат международной станции ни в коем случае нельзя убираться. Дело в том, что в ней проходит эксперимент MatISS, который был запущен в 2016 году французским космическим агентством CNES. На данный момент проходит уже третья по счету итерация научной работы. В их рамках исследователи устанавливают на разных поверхностях экспериментальные материалы, которые якобы должны справляться с уничтожением бактерий. Работа еще не закончена и какой именно материал выполняет эту задачу лучше всего, не ясно. Но если он будет найден, ему точно найдется применение. Совершенно точно можно сказать, что он пригодится для обшивки внутренней части космических кораблей.

Ведь не стоит забывать, что в будущем люди хотят полететь на Луну, а потом на Марс и другие далекие планеты. Во время таких полетов нельзя будет допустить размножения бактерий — если внутри корабля начнется эпидемия какого-либо заболевания, это будет ужасная катастрофа. Материал, способный уничтожать бактерии, очень пригодится и медицинской отрасли. Как минимум, он сможет предотвратить заражения и замедлить распространение болезней внутри медицинских учреждений.

Результаты эксперимента MatISS пока неизвестны. Но в мире уже существует несколько антибактериальных материалов. Например, в середине 2020 года я рассказывал о австралийской разработке, которая разрывает внешнюю оболочку бактерий в клочья и убивает их. Если вам интересно, переходите по этой ссылке и читайте подробности.