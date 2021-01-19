7 самых странных экспериментов в космосе

В космосе было проведено много экспериментов с водой, но это далеко не все

Человечество занимается изучением космоса с очень давних времен, но впервые выйти в космическое пространство нам удалось только во второй половине XX века. Причем на тот момент ученые точно не знали, как человеческий организм поведет себя в космосе. Также им не было известно, как поведут себя огонь, растения, черви и многие другие земные объекты и явления. Конечно, исследователи могли в теории представить, что с ними должно произойти. Но чтобы убедиться в этом полностью, пришлось провести ряд очень рискованных и порой странных научных экспериментов. Само собой разумеется, что они проводились в космическом пространстве. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, на какие необычные эксперименты пришлось пойти ученым в поиске ответов на животрепещущие вопросы. Подборкой странных научных опытов поделилось научное издание Science Alert.

Самый необычный спутник

В некоторых фильмах про космос нам показывают страшную картину, где астронавт случайно улетает в бесконечную темноту космоса. Вы только представьте, что вас уносит в темноту, которая может никогда не закончиться. Это настоящая жуть! В интернете есть видео, где во время работ на пределами Международной космической станции один человек внезапно оказывается именно в такой ситуации. Но на самом деле пугаться нечего — на самом деле это не человек, а заполненный старой одеждой космический костюм.

Он был выброшен в космос 3 февраля 2006 года космонавтом Валерием Токаревым и астронавтом Уильямом МакАртуром (William McArthur). Помимо старых тряпок, внутри скафандра находились три батареи, датчики для измерения температуры и радиопередатчик. В рамках проекта «РадиоСкаф» ученые хотели выяснить, можно ли в качестве искусственных спутников использовать старые скафандры. Ведь это очень удобно и экономично, потому что для спутников не нужно было бы строить корпуса. Втиснул электронику внутрь ненужного костюма и выбросил в космос — пусть работает. Но идея оказалась не самой лучшей, потому что «спутник» передавал сигналы максимум две недели а потом сгорел в атмосфере Земли.

Молоток и перо на Луне

Несколько веков назад итальянский физик Галилео Галилей предположил, что если бы сопротивления воздуха не существовало, все объекты вне зависимости от формы и массы падали бы на землю с одинаковой скоростью. Чтобы проверить это, он сбросил с Пизанской башни два шара одинакового размера, но с разной массой. В результате он увидел, что обе шара достигли земли одновременно. Но многие историки не верят в это, потому что в земных условиях провести такой эксперимент очень сложно.

Но зато Луна, на которой нет воздуха — идеальное для этого место. В 1971 году участник миссии «Аполлон-15» Дэвид Скотт (David Scott) уронил на лунную поверхность тяжелый молоток и легкое перо. Предположение Галилео Галилея оказалось верным, потому что оба предмета упали на поверхность Луны в одно и то же время. Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции был доказан. Так что ускорение, которое действует на тело со стороны сил гравитации, не зависит от его формы, массы и других свойств.

Говорят, что молоток и перо до сих пор лежат на поверхности Луны

Эксперименты с водой в космосе

Если в условиях невесомости выпустить из шланга воду, образуется шар, который будет летать по пространству. Это удивительное зрелище и экипаж Международной космической станции часто баловались с этим явлением. Например, однажды они создали большой водяной шар и поместили внутрь нее камеру GoPro. Но самый красивый эксперимент с водой в 2015 году поставил астронавт Скотт Келли (Scott Kelly). Он окрасил водяной шарик пищевым красителем и засунул внутрь него шипучую таблетку. В воде возникли пузыри и вся эта красота была снята на 4K-камеру.

Пожар на станции «Мир»

В условиях невесомости необычным образом ведет себя не только вода, но и огонь. В феврале 1997 года на орбитальной станции «Мир» произошел пожар. Огонь возник из-за неисправности в системе подачи кислорода. К счастью, к станции было пристыковано два корабля «Союз ТМ», поэтому экипаж из шести человек был успешно эвакуирован. Конечно, это не эксперимент и тем более не забавный случай. Но происшествие позволило понять, каким образом людям нужно действовать во время пожара в космосе. Полученные знания будут особенно полезны во время будущих полетов на Луну и Марс .

Станция «Мир»

Эксперимент с пауками в космосе

Во второй половине XX века ученым удалось выяснить, как космические условия влияют на собак, обезьян и людей. Исследователи продолжают изучать поведение живых созданий в условиях невесомости и по сей день. В 2011 году отправили на Международную космическую станцию двух пауков-ткачей (Trichonephila clavipes) с кличаками Эсмеральда и Глэдис. Они были помещены в террариумы, в которых были воссозданы дневные и ночные условия. К удивлению, пауки быстро привыкли к новым условиям. Только паутины они плели немного другие — они стали более круглыми. Спустя 45 дней они благополучно вернулись на Землю. Только потом выяснилось, что Глэдис был самцом, поэтому ему была дана новая кличка Гладстон.





Животные в космосе

В начале сентября 1968 года на борту советского космического корабля «Зонд-5» в космос были отправлены мухи, черви, бактерии и растения. Но главными космическими путешественниками оказались две безымянные черепахи. Исследователи хотели выяснить, как приближение к Луне влияет на живые организмы. Перед отправкой в космос земноводные создания ничего не ели. В общей сложности они провели без еды 39 дней. После возвращения на Землю ученые выяснили, что все изменения в их организмах произошли из-за голодания, а космические условия никак на них не повлияли. Это довольно жестокий эксперимент, ведь животных, по сути, морили голодом. К сожалению, подобные эксперименты с черепахами проводились еще несколько раз.

Лунные деревья

Во второй половине XX века ученые отправляли в космос не только животных, но и растения. В 1971 году, во время миссии «Аполлон-14», в космос вместе с астронавтами полетел груз с содержанием 500 семян. Но никто не собирался их сажать на лунной поверхности. Семена просто побывали в космосе, потому что ученые хотели узнать, будут ли выросшие из них деревья чем-то отличаться от тех, семена которых никогда не покидали Землю. Так называемые «Лунные деревья» были посажены в разных уголках нашей планеты и точное местоположение большинства из них неизвестно.